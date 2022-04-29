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    Star Wars Jedi: Fallen Order 2 yalnızca yeni nesile gelebilir

    2019’un sevilen oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order’un devam oyunu üzerine çalışılıyor. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen oyun, yalnızca yeni nesil için gelebilir.
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    Jedi: Fallen Order 2 yalnızca yeni nesile gelebilir
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    Star Wars evreninde geçen Star Wars Jedi: Fallen Order, oldukça sevilen bir oyun olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yeni nesil güncellemesi alan oyun, hayranlarına bir kez daha kendini beğendirmeyi başardı. Uzun süredir Jedi: Fallen Order’un devamı geleceği biliniyordu ancak oyun hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyordu. Ancak görünüşe göre oyun, yalnızca yeni nesile gelecek.

    PC, PS5 ve Xbox Series için gelecek

    Oyun dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Jeff Grubb, Jedi: Fallen Order 2’nin yalnızca yeni nesil ve PC’ye geleceğini belirtti. Özellikle PS5’i bulmanın hala zor olduğu bu zamanda Respawn’ın bu hareketi oldukça ilginç. Görünüşe göre Respawn Entertainment, bu konuda oldukça kararlı. Bu durum, her ne kadar eski nesil sahiplerini üzecek olsa da oyunun yeni nesile özel geliştirilmesi çok daha kaliteli görseller ve performans sunacaktır.

    Star Wars Jedi: Fallen Order 2’nin bir sorun olmazsa mayıs ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Respawn ve EA, oyunu uzun zaman önce doğrulamıştı ancak hala resmi bir bilgi gelmedi. Oyunun isminin ise Jedi: Fallen Order 2 olmayacağı düşünülüyor. Oyun, bir ertelenme olmazsa 2022’nin sonlarında çıkış yapabilir.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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