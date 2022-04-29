Star Wars Jedi: Fallen Order 2 yalnızca yeni nesile gelebilir

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Star Wars evreninde geçen Star Wars Jedi: Fallen Order, oldukça sevilen bir oyun olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yeni nesil güncellemesi alan oyun, hayranlarına bir kez daha kendini beğendirmeyi başardı. Uzun süredir Jedi: Fallen Order’un devamı geleceği biliniyordu ancak oyun hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyordu. Ancak görünüşe göre oyun, yalnızca yeni nesile gelecek.

PC, PS5 ve Xbox Series için gelecek

Oyun dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Jeff Grubb, Jedi: Fallen Order 2’nin yalnızca yeni nesil ve PC’ye geleceğini belirtti. Özellikle PS5’i bulmanın hala zor olduğu bu zamanda Respawn’ın bu hareketi oldukça ilginç. Görünüşe göre Respawn Entertainment, bu konuda oldukça kararlı. Bu durum, her ne kadar eski nesil sahiplerini üzecek olsa da oyunun yeni nesile özel geliştirilmesi çok daha kaliteli görseller ve performans sunacaktır.

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Star Wars Jedi: Fallen Order 2’nin bir sorun olmazsa mayıs ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Respawn ve EA, oyunu uzun zaman önce doğrulamıştı ancak hala resmi bir bilgi gelmedi. Oyunun isminin ise Jedi: Fallen Order 2 olmayacağı düşünülüyor. Oyun, bir ertelenme olmazsa 2022’nin sonlarında çıkış yapabilir.

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Jedi: Fallen Order 2 yalnızca yeni nesile gelebilir