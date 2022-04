The Batman’in devam filmi duyuruldu

Tam Boyutta Gör

2012 yılının The Dark Knight Rises’ından beri ilk solo Batman filmi olan The Batman, geçtiğimiz ay çıkış yapmıştı. Matt Reeves’in yönetmenliği oldukça beğenilirken, Robert Pattinson ve Zoë Kravitz; Batman ve Catwoman karakterine çok iyi oturmuştu. Filmin oldukça beğenilen performansının ardından Warner Bros, yeni Batman filmini duyurdu.

Warner Bros’dan Toby Emmerich, CinemaCon 2022’de duyuruyu gerçekleştirdi. Film hakkında hiçbir bilgi verilmedi ancak Matt Reeves, Robert Pattinson ve Zoë Kravitz The Batman’in devam filminde yer alacak. Her ne kadar film hakkında bir bilgi bulunmasa da Batman hayranları, sosyal medyadan isteklerini belirtmeye başlamış durumda. Bakalım The Batman’in devam filminde Joker mı göreceğiz yoksa uzun zamandır görmediğimiz başka bir düşman mı. The Batman'nin devam filmi hakkında, önümüzdeki aylarda yeni bilgiler gelecektir. Ayrıca Colin Farrell tarafından canlandırılan Penguin'in ise HBO Max'ta dizisi çıkacak.

