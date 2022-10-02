Titanfall hayranlarına müjde: Titanfall 2 haritaları Apex Legends’a eklenebilir

Titanfall ve Titanfall 2, FPS türüne getirdiği yeni konseptler ve mekanikler ile büyük bir hayran kitlesine erişmişti. Ancak Titanfall 2, hayran kitlesi dışında ciddi satış sayılarına ulaşamadı ve seri, EA Games tarafından adeta terk edildi. Geliştirici Respawn, battle royale oyunlarının yaygınlaşması ile Titanfall evreninde geçen FPS türünde bir battle royale tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Apex Legends, aradan geçen yıllarda popülerliğinde düşüşler yaşasa da oyun, hala binlerce oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Titanfall severler için oyuna yeni içerikler ekleyen Respawn, hayranları bir kez daha mutlu edeceğe benziyor.
Titanfall 2’ye benzer bir oyun modu gelebilir
Apex Legends’ın verilerini inceleyen madenci KralRindo, oyunun dosyalarında önemli ipuçları buldu. KralRindo’ya göre Apex Legends kodları; Exoplanet, Homestead, Angel City, Black Water Canal, Boneyard, Crash Site, Rise, Eden ve Colony isimli 9 farklı Titanfall 2 haritasına referans barındırıyor. Bu haritaların, yakında tanıtılacak Capture Point adındaki bir moda özel geleceği de gelen bilgiler arasında.
Capture Point’in Arenas’a benzer bir oynanış sunması bekleniyor ancak Titanfall 2’deki gibi Titan robotlarına yer verilmeyecek. Orijinal haritaların Titanfall 2’deki duvarda koşma mekaniği ile tasarlanmış olduğu düşünüldüğünde, listelenmiş haritalarda büyük değişiklikler görmemiz mümkün. Capture Point’in sınırlı bir mod mu yoksa Arenas gibi kalıcı bir mod mu olacağı henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki aylarda Respawn’dan bir duyuru bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum