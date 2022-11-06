Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasına ABD başkanından tepki

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın almak istediğini duyurduğu ilk günden bu yana her yaptığı gündem olan ve halen gündemde kalmaya devam eden Elon Musk’a en tepeden tepki geldi. Joe Biden gelişmelerden pek memnun değil.

Twitter yalan havuzu mu?

Joe Biden yaptığı açıklamada tüm Dünyaya yalan saçan bir platformun Elon Musk tarafından satın alınmasına tepki gösterdi. Biden moderasyonun olmadığı platformun çocuklar için de sakıncalı olduğunun altını çizdi.

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Yani Musk’ın bugüne kadar yaptığı tepki çeken hareketleri değil de Twitter’ı satın alması Biden’ın gündemindeydi. Biden hükümeti zaten sosyal medyanın nefret söylemi ve manipülasyonlarını sürekli eleştiriyor.

Ayrıca kişisel verilerin gizliliği de sık sık eleştiri konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ulusal güvenlik sorunu olduğu iddia edilmişti. Diğer taraftan pek çok ülke hükümeti de sosyal medyanın kitleleri bu şekilde sürüklemesinden pek memnun değil.

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