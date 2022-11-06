Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasına ABD başkanından tepki

Twitter yalan havuzu mu?
Joe Biden yaptığı açıklamada tüm Dünyaya yalan saçan bir platformun Elon Musk tarafından satın alınmasına tepki gösterdi. Biden moderasyonun olmadığı platformun çocuklar için de sakıncalı olduğunun altını çizdi.
Yani Musk’ın bugüne kadar yaptığı tepki çeken hareketleri değil de Twitter’ı satın alması Biden’ın gündemindeydi. Biden hükümeti zaten sosyal medyanın nefret söylemi ve manipülasyonlarını sürekli eleştiriyor.
Ayrıca kişisel verilerin gizliliği de sık sık eleştiri konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ulusal güvenlik sorunu olduğu iddia edilmişti. Diğer taraftan pek çok ülke hükümeti de sosyal medyanın kitleleri bu şekilde sürüklemesinden pek memnun değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence