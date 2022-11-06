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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasına ABD başkanından tepki

    ABD Başkanı Joe Biden, tüm dünyaya yalan saçtığına inandığı Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasına tepki gösterdi. Biden kontrolsüz bir platform olduğunu düşünüyor.
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın almak istediğini duyurduğu ilk günden bu yana her yaptığı gündem olan ve halen gündemde kalmaya devam eden Elon Musk’a en tepeden tepki geldi. Joe Biden gelişmelerden pek memnun değil.

    Twitter yalan havuzu mu?

    Joe Biden yaptığı açıklamada tüm Dünyaya yalan saçan bir platformun Elon Musk tarafından satın alınmasına tepki gösterdi. Biden moderasyonun olmadığı platformun çocuklar için de sakıncalı olduğunun altını çizdi.

    Yani Musk’ın bugüne kadar yaptığı tepki çeken hareketleri değil de Twitter’ı satın alması Biden’ın gündemindeydi. Biden hükümeti zaten sosyal medyanın nefret söylemi ve manipülasyonlarını sürekli eleştiriyor.

    Ayrıca kişisel verilerin gizliliği de sık sık eleştiri konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ulusal güvenlik sorunu olduğu iddia edilmişti. Diğer taraftan pek çok ülke hükümeti de sosyal medyanın kitleleri bu şekilde sürüklemesinden pek memnun değil.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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