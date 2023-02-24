FIFA oyunlarının efsane spikeri John Motson hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör FIFA futbol serisinin tanınmasında belki de en büyük rolü üstlenen ve bir neslin kulaklarının pasını silen ünlü futbol spikeri John Motson ya da Motty dün itibariyle hayata gözlerini yumdu.

John Motson kimdir?

BBC kanalının efsane spikeri olan ve Futbolun Sesi unvanına sahip John Motson bugüne kadar 2 binden fazla maç anlattı. Kendine özgü aksanı ve gol anlarında parlayan tiz sesi ile hafızalara kazınmıştı.

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Elbette oyun dünyası da Motty yani John Motson’ı yakından tanıyor. Kimilerine göre FIFA serisinin tanınmasında en büyük rolü üstlenen John Motson, 90’lı yılların başlarında bit tabanlı cızırtılı gol seslerinden gerçek spiker seslerine geçişin önemli bir mihenk taşıydı.

Motson’ın yanında farklı spikerler de futbol oyunlarında yer aldı ancak FIFA 96 ile başlayan efsane tını FIFA 2006 ile birlikte sona ererken bir neslin kulaklarının pasını silmişti. Ünlü ses hayatını kaybettiğinde 77 yaşındaydı.

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John Motson efsanesi bitti