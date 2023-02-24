FIFA oyunlarının efsane spikeri John Motson hayatını kaybetti

John Motson kimdir?
BBC kanalının efsane spikeri olan ve Futbolun Sesi unvanına sahip John Motson bugüne kadar 2 binden fazla maç anlattı. Kendine özgü aksanı ve gol anlarında parlayan tiz sesi ile hafızalara kazınmıştı.
Elbette oyun dünyası da Motty yani John Motson’ı yakından tanıyor. Kimilerine göre FIFA serisinin tanınmasında en büyük rolü üstlenen John Motson, 90’lı yılların başlarında bit tabanlı cızırtılı gol seslerinden gerçek spiker seslerine geçişin önemli bir mihenk taşıydı.
Motson’ın yanında farklı spikerler de futbol oyunlarında yer aldı ancak FIFA 96 ile başlayan efsane tını FIFA 2006 ile birlikte sona ererken bir neslin kulaklarının pasını silmişti. Ünlü ses hayatını kaybettiğinde 77 yaşındaydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.