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    FIFA oyunlarının efsane spikeri John Motson hayatını kaybetti

    FIFA oyunlarının gerçek spikere geçişinde önemli bir pay sahibi olan ünlü İngiliz spiker John Motson hayatını kaybetti. Motson bir döneme damga vurmayı başarmıştı. 
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    John Motson Tam Boyutta Gör
    FIFA futbol serisinin tanınmasında belki de en büyük rolü üstlenen ve bir neslin kulaklarının pasını silen ünlü futbol spikeri John Motson ya da Motty dün itibariyle hayata gözlerini yumdu.

    John Motson kimdir?

    BBC kanalının efsane spikeri olan ve Futbolun Sesi unvanına sahip John Motson bugüne kadar 2 binden fazla maç anlattı. Kendine özgü aksanı ve gol anlarında parlayan tiz sesi ile hafızalara kazınmıştı.

    Elbette oyun dünyası da Motty yani John Motson’ı yakından tanıyor. Kimilerine göre FIFA serisinin tanınmasında en büyük rolü üstlenen John Motson, 90’lı yılların başlarında bit tabanlı cızırtılı gol seslerinden gerçek spiker seslerine geçişin önemli bir mihenk taşıydı.

    Motson’ın yanında farklı spikerler de futbol oyunlarında yer aldı ancak FIFA 96 ile başlayan efsane tını FIFA 2006 ile birlikte sona ererken bir neslin kulaklarının pasını silmişti. Ünlü ses hayatını kaybettiğinde 77 yaşındaydı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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