John Wick: Chapter 3 için ilk yorumlar paylaşıldı

'in başrolünde yer aldığıüçlemesi bu ay vizyona girecek olan üçüncü filmiyle sona eriyor. Serinin hayranları tarafından merakla bekleneniçin artık iki haftadan az bir süre kaldı. Filmin ön gösterimine katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri ise ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un genel anlamıyla epey beğenildiğini görüyoruz. Birçok eleştirmen filmin aksiyon anlamında beklentilerin dahi üzerine çıkmayı başardığını söylüyor. John Wick 3, durmak bilmeyen aksiyonuyla ilk iki filmin hayranlarını yine tatmin edecekmiş gibi görünüyor.Yapılan yorumlarda ayrıca seriye yeni katılan karakterlerin de epey beğenildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi ünlü aktris, yeni filmde önemli bir yere sahip olacak. Ayrıca John'un peşindeki, 14 milyon dolarlık ödüle sahip olmak isteyen suikastçilerin de filmde çok iyi iş çıkardığı söyleniyor.John Wick: Chapter 2'nin bıraktığı yerden devam eden yeni filmde, kahramanımız John Wick peşindeki tehlikeli suikastçilerle mücadele edecek. Hatırlayacağınız gibi önceki filmin sonunda yeraltı dünyasının en büyük suç örgütlerinden oluşan High Table isimli konsey, John Wick'in başına tam 14 milyon dolarlık ödül koymuş ve derhal öldürülmesi yönünde emir çıkarmıştı.Peşindeki suikastçilere karşı tamamıyla yalnız olan John Wick, yardım için ünlü aktris Halle Berry'nin canlandırdığı Sofia karakterine gidiyor. Fragmandaki görüntülerden Sofia ve John'un geçmişte bazı problemler yaşadığını anlıyoruz. Ancak her şeye rağmen ikili birlikte çalışıp yeraltı örgütüne karşı zorlu bir mücadele içerisine girecek.Samuray kılıçları, ninjalar, saldırı köpekleri ve atlarıyla yine bizleri aksiyona doyuracak gibi görünen John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ülkemizde