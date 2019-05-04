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John Wick: Chapter 3 için ilk yorumlar paylaşıldı

John Wick: Chapter 3 - Parabellum filmi için ilk yorumlar paylaşıldı. Merakla beklenen film 16 Mayıs'ta ülkemizde vizyona giriyor. İşte Twitter'da paylaşılan ilk tepkiler:
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick üçlemesi bu ay vizyona girecek olan üçüncü filmiyle sona eriyor. Serinin hayranları tarafından merakla beklenen John Wick: Chapter 3 - Parabellum için artık iki haftadan az bir süre kaldı. Filmin ön gösterimine katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri ise ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un genel anlamıyla epey beğenildiğini görüyoruz. Birçok eleştirmen filmin aksiyon anlamında beklentilerin dahi üzerine çıkmayı başardığını söylüyor. John Wick 3, durmak bilmeyen aksiyonuyla ilk iki filmin hayranlarını yine tatmin edecekmiş gibi görünüyor.

Yapılan yorumlarda ayrıca seriye yeni katılan karakterlerin de epey beğenildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi ünlü aktris Halle Berry, yeni filmde önemli bir yere sahip olacak. Ayrıca John'un peşindeki, 14 milyon dolarlık ödüle sahip olmak isteyen suikastçilerin de filmde çok iyi iş çıkardığı söyleniyor.










John Wick: Chapter 2'nin bıraktığı yerden devam eden yeni filmde, kahramanımız John Wick peşindeki tehlikeli suikastçilerle mücadele edecek. Hatırlayacağınız gibi önceki filmin sonunda yeraltı dünyasının en büyük suç örgütlerinden oluşan High Table isimli konsey, John Wick'in başına tam 14 milyon dolarlık ödül koymuş ve derhal öldürülmesi yönünde emir çıkarmıştı.

Peşindeki suikastçilere karşı tamamıyla yalnız olan John Wick, yardım için ünlü aktris Halle Berry'nin canlandırdığı Sofia karakterine gidiyor. Fragmandaki görüntülerden Sofia ve John'un geçmişte bazı problemler yaşadığını anlıyoruz. Ancak her şeye rağmen ikili birlikte çalışıp yeraltı örgütüne karşı zorlu bir mücadele içerisine girecek.

Samuray kılıçları, ninjalar, saldırı köpekleri ve atlarıyla yine bizleri aksiyona doyuracak gibi görünen John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ülkemizde 16 Mayıs'ta vizyona giriyor.

 

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Adoring 2 hf. en beğenilen
Bazı adamlar vardır ne yapsa izlenir işte öyle bir karakterde ve öyle bir oyuncu her türlü izlenir.
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freshwind 2 hf.
21.yüzyıl john rambo. Karakterine cuk oturdu, adam sanki oynamıyor yaşıyor. keanu reeves zaten, oynadıkları içinde en sevdiği karakterin john wick olduğunu ve gücü yetene kadar bu karakteri oynamak istediğini söylüyor.
21.yüzyıl john rambo. Karakterine cuk oturdu, adam sanki oynamıyor yaşıyor. keanu reeves zaten, oynadıkları içinde en sevdiği karakterin john wick olduğunu ve ...
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SkyTech74 2 hf.
2.Film gerçekten harikaydı bana göre. Sinemada izlemenin verdiği tad ayrı bir şey. Sırf bu film için bile sinemaya gidilir.
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huseyincarnege 2 hf.
Keanu Reeves teletabileri oynasa bile izlenir yaw
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İlhan.M26 2 hf.
Abi hala film öyle çöptü böyle çöptü diye yorumlar yapanlar var cidden inanılır gibi değil. Salt aksiyon filmi işte, şu filmden tek beklentin dövüş, kovalama ve çatışma sahnelerinde sana nefes tutturup koltuğa yapıştırması olmalı. John wick her iki filminde bunu başardı, yani en azından benim için başarılıydı. Ne bekliyosunuz aksiyon filminden anlamadım vallahi, esaretin bedeli gibi senaryo mu yazsın adamlar?
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Yazmayı_Severim 2 hf.
"guns lots of guns" hey gidi
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DH Misafiri 2 hf.
Keanu Reeves'in filmlerini ve oyunculuğunu çok sevmeme rağmen filmlerinin yarıdan fazlası çöptür kendilerinin. Tutan film sayısı çok az fakat tutan filmleri de muhteşem yapıtlar olduğu için kurtarıyor. John Wick'te işi rast gitti.
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muratkaya 2 hf.
- abi John Wick balon bir film. Sahneler çok abartılı, Polat Alemdar'dan beter.
+ en sevdiğin film hangisi?
- Recep İvedik 4.
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BoRriZ 2 hf.
K.Reeves'in her filmi süper değil arkadaşlar abartmayalım. Evet aksiyon tarzındaki filmleri süper. benim de en sevdiğim aktör bu anlamda.
J.Wick 3'ü sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Nisan ayındaki End Game ve GoT facialarından sonra güzel bir film izlemek iyi olacak ;)
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a_y_k_u_t 2 hf.
Adam role o kadar yakışıyor ki türk dizilerinde olur ya hani oyuncunun ismini bilmezsin oynadığı karakterin ismiyle hatırlarsın, keanu reis tam olarak onu başardı.
Yanıtla +8
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2PÁC 2 hf.
John Wick serisini severim ama Motosiklet kılıç sahnesi kesinlikle çalıntı yada bu filmden özenmişler.
The Villainess filmindeki sahne

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batuta 2 hf.
🤢🤢🤮
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V2 2 hf.
Ikinci film hayatımda izlediğim en berbat Hollywood filmlerindendi öyle sahneler varki adam Polat Alemdar ve battal gaziyi geçiyor. Acayip sisiriyorlar çöp bir seri. İlki idare ederdi.
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FashionC0L0Rs 2 hf.
kör ve öfkeli
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