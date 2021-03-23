John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği

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John Wick serisinin yapımcı stüdyosu Lionsgate, devam filmlerinde ilginç bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamalara göre, serinin yaratıcısı ve baş senaristi olan Derek Kolstad John Wick 4 ve John Wick 5 filmlerinde herhangi bir şekilde görev almayacak. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Derek Kolstad, bu kararın kendisine sorulmadan alındığını söyledi.

Colllider'a konuşan Kolstad,"Hayır, benim kararım değildi. Bu tarz şeylere kontrat yönünden bakacak olursanız, üçüncü filmde senaryoyu birden fazla kişiyle paylaşmıştım, yeni film için bana gelmeleri gerekmiyordu ve gelmediler. Şimdi buna bakıp canınız acıyabilir, 20 yıl önceki ben olsaydım çok üzülürdüm. Ancak sektörün geldiği noktayı ve işleyişini gördükten sonra, artık her şey için en iyisini dilememiz gerektiğine inanıyorum. Ve evet, bu seri benim için çok kişisel, John Wick hakkında kötü şeyler söylemem mümkün değil. Serinin hayatta kalmasını ve daha da büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Derek Kolstad daha önce John Wick 1 ve John Wick 2 filmlerinde tek senarist olarak görev almıştı. John Wick 3'te ise senaryo Kolstad'ın da dahil olduğu dört kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Lionsgate bunun ardından artık yeni filmler için Kolstad'a gerek kalmadığını düşünmeye başlamış gibi görünüyor.

Kolstad ayrıca John Wick spin-off dizisi olan The Continental için de bazı açıklamalar yaptı. Kolstad'ın ifadelerine göre önümüzdeki birkaç haftalık süreçte diziyle ilgili büyük duyurular yapılacak. John Wick'in yer almayacağı The Continental dizisinde; Continental otelleri, High Table konseyi ve genel anlamıyla John Wick evreninin yeraltı dünyası ve mitolojisiyle ilgili detayların anlatılması bekleniyor.

John Wick 4 filmi 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.

https://collider.com/john-wick-4-the-continental-tv-series-updates-derek-kolstad-interview/

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