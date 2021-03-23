Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği

    Serinin yaratıcısı Derek Kolstad, yeni John Wick filmleri için kendisine görev verilmediğini söyledi. John Wick dünyası ve karakterleri Kolstad'ın kaleminden çıkmıştı.
    23 Mart 2021, 22:00 (42 dk.)
    240
    44
    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği
    Tam Boyutta Gör

    John Wick serisinin yapımcı stüdyosu Lionsgate, devam filmlerinde ilginç bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamalara göre, serinin yaratıcısı ve baş senaristi olan Derek Kolstad John Wick 4 ve John Wick 5 filmlerinde herhangi bir şekilde görev almayacak. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Derek Kolstad, bu kararın kendisine sorulmadan alındığını söyledi.

    Colllider'a konuşan Kolstad,"Hayır, benim kararım değildi. Bu tarz şeylere kontrat yönünden bakacak olursanız, üçüncü filmde senaryoyu birden fazla kişiyle paylaşmıştım, yeni film için bana gelmeleri gerekmiyordu ve gelmediler. Şimdi buna bakıp canınız acıyabilir, 20 yıl önceki ben olsaydım çok üzülürdüm. Ancak sektörün geldiği noktayı ve işleyişini gördükten sonra, artık her şey için en iyisini dilememiz gerektiğine inanıyorum. Ve evet, bu seri benim için çok kişisel, John Wick hakkında kötü şeyler söylemem mümkün değil. Serinin hayatta kalmasını ve daha da büyümesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor

    Ayrıca Bkz. "The Falcon and the Winter Soldier rekor kırarak Disney+'ın en çok izlenen dizisi oldu"

    Derek Kolstad daha önce John Wick 1 ve John Wick 2 filmlerinde tek senarist olarak görev almıştı. John Wick 3'te ise senaryo Kolstad'ın da dahil olduğu dört kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Lionsgate bunun ardından artık yeni filmler için Kolstad'a gerek kalmadığını düşünmeye başlamış gibi görünüyor.

    Kolstad ayrıca John Wick spin-off dizisi olan The Continental için de bazı açıklamalar yaptı. Kolstad'ın ifadelerine göre önümüzdeki birkaç haftalık süreçte diziyle ilgili büyük duyurular yapılacak. John Wick'in yer almayacağı The Continental dizisinde; Continental otelleri, High Table konseyi ve genel anlamıyla John Wick evreninin yeraltı dünyası ve mitolojisiyle ilgili detayların anlatılması bekleniyor.

    John Wick 4 filmi 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.



    https://collider.com/john-wick-4-the-continental-tv-series-updates-derek-kolstad-interview/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    chuck norris in film lerinden beter bu seri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği Sonraki Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için 1 sa. Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu 1 sa. Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart 2 sa. BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı 2 sa. Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı 2 sa. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 2 sa. Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor 3 sa. OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 3 sa. OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran 3 sa. realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 4 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 4 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir 5 sa. Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın 5 sa. Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi 6 sa. letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+ 6 sa. Yeni Switch modeli DLSS teknolojisine, daha hızlı CPU'ya ve daha fazla belleğe sahip olacak 6 sa. Xbox'ta Capcom indirimleri başladı: %60'a varan fırsatlar 7 sa. Honor Pad 7 tanıtıldı: 10.1 inç ekran, LTE desteği ve 5.100 mAh pil 7 sa. Black Shark 4 Pro mobil oyunculuğu arşa çıkarıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız