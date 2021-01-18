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    John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama

    John Wick filmlerinde Winston karakterini canlandıran Ian Mcshane, John Wick 4 çekimlerinin başlangıç tarihiyle ilgili açıklama yaptı.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama
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    Keanu Reeves'li başarılı aksiyon serisi John Wick'in yeni filmiyle ilgili bugün Ian Mcshane'den bir açıklama geldi. Seride Winston karakterini canlandıran Mcshane, John Wick 4'ün çekimlerinin yakında başlayabileceğini söyledi. John Wick 4'ün çekimlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

    Collider'a konuşan Ian Mcshane,"Yıl başında Keanu'yla konuştuk ve ona 'bu yıl seni görmeyi umuyorum' dedim. Senaryonun şu anda yazıldığını ve çekimleri bu yıl yapmak istediklerini biliyorum. John Wick 4 ve John Wick 5'in birlikte çekileceğini duyurmuşlardı ama orası nasıl olur bilmiyorum. Stüdyolar her şeyi duyuruyor. Ama John Wick 4'ü bu yıl içerisinde çekeceğiz o konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı. 

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    John Wick 4 filmi aslında Mayıs 2021 için planlanmıştı ancak COVID-19 ve Matrix 4 nedeniyle Lionsgate filmi tam bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl Matrix 4'ün çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves şimdi John Wick serisine geri dönmeye hazırlanıyor.

    John Wick 4'ün 27 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, John Wick 4 ve John Wick 5'in art arda çekileceğini ve iki filmin kısa arayla vizyona gireceğini duyurmuştu.

    John Wick spin-off filmi ve John Wick dizisi de geliyor

    Son yılların belki de en başarılı aksiyon serisi olan John Wick, her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başardı. 20 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan John Wick (2014), dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 (2017) ise bu rakamı tam ikiye katladı ve 171 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Son olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren John Wick: Chapter 3 filmi de 326 milyon dolar hasılata ulaştı ve yine bir önceki filmi neredeyse ikiye katlanmış oldu.

    John Wick filmlerinin yakaladığı bu büyük başarıdan memnun olan Lionsgate şimdi buradan küçük bir sinematik evren oluşturmak istiyor. John Wick spin-off filmi Ballerina geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Ayrıca The Continental isimli bir John Wick dizisi de dördüncü filmden sonra gelecek. Her iki yapımda da Keanu Reeves'in rol almaması bekleniyor.



    https://collider.com/john-wick-4-filming-start-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Press a Key 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neden başlıkta Keanu Reeves yerine "John Wick aktörü" yazıyor.



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    Moueson 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    John wick serisi iyi güzeldi de ama abartmasak mı. Hikaye 3. Seride bitmeliydi.
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    fotifoti (foti ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fik fiki fiki fik fiki jon fiki jon fiki 4-5-6-7-8
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