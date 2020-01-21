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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama

    The Continental dizisinin John Wick filmlerinin öncesinde geçeceği açıklanmıştı. Keanu Reeves'in yer almayacağı dizide John Wick evreninin diğer suikastçilerine odaklanılacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama
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    John Wick evreninde geçen TV dizisi The Continental için geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haber geldi. Amerikan TV kanalı Starz'ın başkanı Jeffrey Hirsch, The Continental dizisinin John Wick 4'ün ardından seyircilerle buluşacağını söyledi. John Wick 4, 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek.

    Jeffrey Hirsch,"The Continental'ın ilk sezonuyla ilgili dün bir toplantı yaptık. Şu anda yazar ekibimizden memnun durumdayız ve dizinin sinema filmleriyle çakışmaması için en doğru zamanı seçmeye çalışıyoruz. Dördüncü filmden sonraki bir tarihte dizi yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina"

    The Continental'ın resmi duyurusu 2018 yılında yapılmıştı. Sonrasında ise yaklaşık bir buçuk yıl diziyle ilgili pek bir şey duymadık. Uzun süren bu sessizlik nedeniyle birçok John Wick hayranı dizinin iptal olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Jeffrey Hirsch'in yaptığı açıklamalar bu anlamda sevindirici olmuş diyebiliriz. Yayın tarihinin 2021-2022'ye kadar sarkmış olması ise elbette biraz hayal kırıklığı oluşturdu.

    John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama
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    The Continental'ın yazar ve yapımcılığını Chris Collins üstleniyor. Collins daha önce John Wick: Chapter 3'ün de yazar ekibinde yer almıştı. Kendisini ayrıca The Wire ve Star Wars: The Clone Wars gibi yapımlardan da tanıyoruz. 

    John Wick filmlerinin ünlü yönetmeni Chad Stahelski de The Continental'ın yapımcıları arasında yer alıyor. Stahelski'nin ayrıca dizinin ilk bölümünü yöneteceği de açıklanmıştı.

    John Wick filmlerinin öncesinde geçecek olan dizinin, Los Angeles'taki bir Continental oteline odaklanacağı söyleniyor. Filmlerdeki Continental oteli bildiğiniz gibi New York'ta bulunuyordu. Dizide ise farklı bir otel ve farklı suikastçiler izleyeceğiz. Şu an için elbette çok fazla bilgiye sahip değiliz ancak dizinin; Continental otelleri, High Table konseyi ve genel anlamıyla John Wick evreninin yeraltı dünyası ve mitolojisiyle ilgili detaylar içermesi bekleniyor.



    https://deadline.com/2020/01/john-wick-the-continental-tv-series-2021-premiere-date-1202830779/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fakasupi 1 gün en beğenilen
    Ne zaman ki torrente düşer o zaman indirip izleriz. Hiç umrumda değil ne zaman vizyona gireceği ne zaman çıkaçağı :/
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    Musty3535123 21 sa.
    tamam
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    fakasupi 1 gün en beğenilen
    Ne zaman ki torrente düşer o zaman indirip izleriz. Hiç umrumda değil ne zaman vizyona gireceği ne zaman çıkaçağı :/
    Yanıtla +5
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