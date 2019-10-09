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    John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina

    John Wick serisi yavaş yavaş küçük bir sinematik evrene dönüşebilir. Lionsgate, kadın bir suikastçinin başrolde yer aldığı 'Ballerina' isimli bir film üzerinde çalışıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,1b
    3
    19
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina
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    Son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden olan John Wick serisinin evreni genişliyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, aynı evrende geçen yeni bir film için resmen hazırlıklara başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre, 'Ballerina' isimli filmin yönetmeni dahi belli olmuş durumda.

    John Wick spin-off'u Ballerina'da, serinin sevilen aktörü Keanu Reeves rol almayacak. Bunun yerine yeni filmin başrolünde kadın bir suikastçiyi izleyeceğiz. Bu kadın suikastçinin, üçüncü filmde Halle Berry tarafından canladırılan Sofia karakteriyle de herhangi bir ilgisinin olmadığı söyleniyor.

    Ballerina filminin yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Len Wiseman oturacak. Len Wiseman'i Total Recall ve Live Free or Die Hard gibi filmleriyle tanıyoruz. Filmin yapımcılığını ise Basil Iwanyk, Erica Lee ve Chad Stahelski gibi isimler üstleniyor. Ayrıca Keanu Reeves'in de idari yapımcılar arasında yer alacağı belirtiliyor.

    John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina
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    Ballerina filminin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili henüz herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Lionsgate bildiğiniz gibi şu sıralar John Wick 4 filminin de geliştirme sürecinde bulunuyor. John Wick: Chapter 4, Mayıs 2021'de vizyona girecek. Ballerina filminin de John Wick 4 sonrası için hazırlandığı tahmin ediliyor.

    John Wick serisi hem eleştirel anlamda hem de gişe performansıyla son yıllarda çok önemli işlere imza atmayı başardı. Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında vizyona giren John Wick: Chapter 3, dünya genelinde tam 323 milyon dolarlık gişe hasılatı yaparak serinin bir önceki filmini neredeyse ikiye katlamıştı.

    John Wick filmlerinin yakaladığı bu büyük başarıdan memnun olan Lionsgate şimdi buradan küçük bir sinematik evren oluşturmak istiyor gibi görünüyor. Ancak Keanu Reeves'in rol almadığı bir John Wick filmi sinemaseverlerin ilgisini çekebilir mi bu konuda bir şey söylemek zor. Bakalım Lionsgate, 'Ballerina' kumarından istediği sonucu alabilecek mi.



    https://deadline.com/2019/10/john-wick-spinoff-ballerina-len-wiseman-directs-female-centric-keanu-reeves-1202754898/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    dark_prince60 2 gün en beğenilen
    B.kunu çıkartana kadar devam!!
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Nevfel 1 gün
    Son filmi beğenmedim maalesef. Tamam konu bir yere kadar da dövüş sahneleri bu sefer çok yapmacık olmuş. İlk filimdeki serilik gitmiş. Adamlar resmen wicke vurmamak için bekliyor falan çok basit duruyor çoğu dövüş sahnesi. Hele köpekli sahneler tam komedi.
    Son filmi beğenmedim maalesef. Tamam konu bir yere kadar da dövüş sahneleri bu sefer çok yapmacık olmuş. İlk filimdeki serilik gitmiş. Adamlar resmen wicke vurm...
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    3 Yanıt Yanıtla +4
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    drjacob 4 sa.
    suyun suyunuda çıkartana kadar devam
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    Kartal Göz 20 sa.
    La yeter içimiz-dışımız suikastçi oldu. Derinliği olmayan boş-sıradan karakterlere spin-off yapılmasından bıktık.
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    The Ace of Spades 21 sa.
    Ulan JW'nin seri olması baştan hataydı zaten. İlk film harikaydı sonra çıta giderek düştü zaten.
    Bu da ileri seviye JW sıçmığı. B*kunu çıkardınız.
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    carloska 1 gün
    John Wick e methiyeler düzüp Cüneyt Arkın filmlerine laf söylemek...
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    burakdc 1 gün
    ConVik olmadan ConVik filmi DH uyelerı olarak endise duyuyoruz :D :P
    Bu arada bu balerin kızımız bale yaparakmı oldurecek o kadar silahlı dusmanı ( Lıonsgate bizimle eglenıyor agam)
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    Nevfel 1 gün
    Son filmi beğenmedim maalesef. Tamam konu bir yere kadar da dövüş sahneleri bu sefer çok yapmacık olmuş. İlk filimdeki serilik gitmiş. Adamlar resmen wicke vurmamak için bekliyor falan çok basit duruyor çoğu dövüş sahnesi. Hele köpekli sahneler tam komedi.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    serafon 1 gün Nevfel
    Aynen ama adam yorgun olduğunu çok belli ediyordu, o kısmı çok gerçekçi olmuş
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    agent1453 1 gün Nevfel
    Güldürdün hocam :)
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    dr_divx 4 sa. Nevfel
    aynen hocam katılıyorum ,ağzına ağzına vuracak ya :) şaka bir yana balerinin başka bir fotoğrafı var sosyal medya dan arakladım
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Manhunt Three 1 gün
    Şimdi buna suyunu çıkartıyor diyorlar. Film yapmasınlar mı ? Ne saçma mantığınız var... İyi bir temel var ve bunu geliştiriyorlar. O zaman tüm seriler ve evrenlerde suyunu çıkarma çabası.
    Yanıtla +2
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    IceRulez 1 gün
    Parebellum çöptü. Buda çöpün devamı.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Manhunt Three 1 gün IceRulez
    Neresi çöptü hadi söylede bizde bilelim. İzleyenlerin %80'inin beğendiği bir filme çöp demek neyin kafası ? Bir filmi eleştirmek ile ilgili zerre bilgin var mı ?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    joven 2 gün
    İlk Film güzeldi ikinci film fena sayılmazdı üçüncü film
    daha izlemedim yorum yapamam lakin ikinci film beni
    cezbetmemişti üçüncü filmi şuana kadar izlemedim
    dördüncü filmden hiç umudum yok.
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    dark_prince60 2 gün en beğenilen
    B.kunu çıkartana kadar devam!!
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    John Wick 18 sa. dark_prince60
    See you.
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