John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina

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Son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden olan John Wick serisinin evreni genişliyor. Yapımcı stüdyo Lionsgate, aynı evrende geçen yeni bir film için resmen hazırlıklara başladı. Deadline tarafından yapılan habere göre, 'Ballerina' isimli filmin yönetmeni dahi belli olmuş durumda.

John Wick spin-off'u Ballerina'da, serinin sevilen aktörü Keanu Reeves rol almayacak. Bunun yerine yeni filmin başrolünde kadın bir suikastçiyi izleyeceğiz. Bu kadın suikastçinin, üçüncü filmde Halle Berry tarafından canladırılan Sofia karakteriyle de herhangi bir ilgisinin olmadığı söyleniyor.

Ballerina filminin yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Len Wiseman oturacak. Len Wiseman'i Total Recall ve Live Free or Die Hard gibi filmleriyle tanıyoruz. Filmin yapımcılığını ise Basil Iwanyk, Erica Lee ve Chad Stahelski gibi isimler üstleniyor. Ayrıca Keanu Reeves'in de idari yapımcılar arasında yer alacağı belirtiliyor.

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Ballerina filminin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili henüz herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Lionsgate bildiğiniz gibi şu sıralar John Wick 4 filminin de geliştirme sürecinde bulunuyor. John Wick: Chapter 4, Mayıs 2021'de vizyona girecek. Ballerina filminin de John Wick 4 sonrası için hazırlandığı tahmin ediliyor.

John Wick serisi hem eleştirel anlamda hem de gişe performansıyla son yıllarda çok önemli işlere imza atmayı başardı. Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında vizyona giren John Wick: Chapter 3, dünya genelinde tam 323 milyon dolarlık gişe hasılatı yaparak serinin bir önceki filmini neredeyse ikiye katlamıştı.

John Wick filmlerinin yakaladığı bu büyük başarıdan memnun olan Lionsgate şimdi buradan küçük bir sinematik evren oluşturmak istiyor gibi görünüyor. Ancak Keanu Reeves'in rol almadığı bir John Wick filmi sinemaseverlerin ilgisini çekebilir mi bu konuda bir şey söylemek zor. Bakalım Lionsgate, 'Ballerina' kumarından istediği sonucu alabilecek mi.

https://deadline.com/2019/10/john-wick-spinoff-ballerina-len-wiseman-directs-female-centric-keanu-reeves-1202754898/