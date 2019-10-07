Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı

Tam Boyutta Gör

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, nihayet geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla sinemaseverlerle buluştu. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen film, gişedeki macerasına da tahminlerin çok üzerinde bir giriş yapmayı başardı. Joker, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 234 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Deadline tarafından yayınlanan verilere göre Joker ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 93,5 milyon dolarlık bir açılışa imza atmış. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise filmin tam 140,5 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtiliyor. Dünya genelindeki toplam hasılat şu anda 234 milyon dolar seviyesinde.

Joker hem Kuzey Amerika'da hem dünya genelinde, ekim ayında vizyona giren yapımlar arasında en hızlı açılışı yapan film rekorunu eline geçirdi. Rekorun bir önceki sahibi 2018'de yayınlanan Venom filmiydi. Venom, Kuzey Amerika'da 80 milyon dolar, dünya genelinde ise 207 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Kimse tahmin edemedi

Joker'in bu inanılmaz ilk hafta performansı birçok gişe analisti için de büyük sürpriz oldu. Bildiğiniz gibi Joker, diğer çizgi roman uyarlamalarına göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Joker'de çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanan bir karakter draması var karşımızda.

Tam Boyutta Gör

Filmin bu farklı yapısı ve 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olması nedeniyle yapımcı şirket Warner Bros da dahil olmak üzere analistler gişede aslında çok büyük bir performans beklemiyordu. Ancak vizyon tarihi yaklaştıkça Joker'in beklenenden çok daha güçlü bir giriş yapacağı anlaşıldı. Yine de bugünkü 234 milyon dolarlık hasılatı kimse tahmin edememişti.

Joker'in şimdi gişe macerası sonunda 550 milyon doları rahatlıkla geride bırakması bekleniyor. Filmin bütçesi ise 60 milyon dolar civarındaydı. Yapımcı stüdyo Warner Bros, son dönemlerdeki en kârlı işlerinden birine imza atmış gibi görünüyor.

Sinemaseverlerin çok büyük bir ilgiyle karşıladığı Joker, hem aldığı yorumlar hem de gişe performansıyla son yılların en ilginç filmlerinden birisi oldu. Joker'in şimdi Oskar Akademi Ödülleri'nde de birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor. Özellikle de Joaquin Phoenix'in, gösterdiği müthiş performansla şu anda En İyi Aktör dalının en güçlü adayı olduğu söyleniyor.

https://deadline.com/2019/10/joker-opening-weekend-warner-bros-joaquin-phoenix-global-international-box-office-1202751310/