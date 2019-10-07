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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı

    Dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan Joker filmi, birden fazla rekora imza atarak gişe macerasına müthiş bir giriş yaptı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı
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    Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi, nihayet geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla sinemaseverlerle buluştu. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen film, gişedeki macerasına da tahminlerin çok üzerinde bir giriş yapmayı başardı. Joker, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 234 milyon dolarlık hasılat elde etti.

    Deadline tarafından yayınlanan verilere göre Joker ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 93,5 milyon dolarlık bir açılışa imza atmış. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise filmin tam 140,5 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtiliyor. Dünya genelindeki toplam hasılat şu anda 234 milyon dolar seviyesinde. 

    Joker hem Kuzey Amerika'da hem dünya genelinde, ekim ayında vizyona giren yapımlar arasında en hızlı açılışı yapan film rekorunu eline geçirdi. Rekorun bir önceki sahibi 2018'de yayınlanan Venom filmiydi. Venom, Kuzey Amerika'da 80 milyon dolar, dünya genelinde ise 207 milyon dolar hasılat yapmıştı.

    Kimse tahmin edemedi

    Joker'in bu inanılmaz ilk hafta performansı birçok gişe analisti için de büyük sürpriz oldu. Bildiğiniz gibi Joker, diğer çizgi roman uyarlamalarına göre çok daha farklı bir yapıya sahip. Joker'de çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renkleri, şakaları veya aksiyon dolu sahneleri yer almıyor. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanan bir karakter draması var karşımızda. 

    Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı
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    Filmin bu farklı yapısı ve 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona girecek olması nedeniyle yapımcı şirket Warner Bros da dahil olmak üzere analistler gişede aslında çok büyük bir performans beklemiyordu. Ancak vizyon tarihi yaklaştıkça Joker'in beklenenden çok daha güçlü bir giriş yapacağı anlaşıldı. Yine de bugünkü 234 milyon dolarlık hasılatı kimse tahmin edememişti.

    Joker'in şimdi gişe macerası sonunda 550 milyon doları rahatlıkla geride bırakması bekleniyor. Filmin bütçesi ise 60 milyon dolar civarındaydı. Yapımcı stüdyo Warner Bros, son dönemlerdeki en kârlı işlerinden birine imza atmış gibi görünüyor.

    Sinemaseverlerin çok büyük bir ilgiyle karşıladığı Joker, hem aldığı yorumlar hem de gişe performansıyla son yılların en ilginç filmlerinden birisi oldu. Joker'in şimdi Oskar Akademi Ödülleri'nde de birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor. Özellikle de Joaquin Phoenix'in, gösterdiği müthiş performansla şu anda En İyi Aktör dalının en güçlü adayı olduğu söyleniyor. 



    https://deadline.com/2019/10/joker-opening-weekend-warner-bros-joaquin-phoenix-global-international-box-office-1202751310/ Yorum Yaz
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    MERNEPTAH 4 gün en beğenilen
    Sadece tek bir karakterin nasıl bu kadar ön planda olduğunu ve insanların jokeri ne kadar sevdiğini anlıyoruz..DC'nin Mihenk taşıdır..
    film zaten aşmış gitmiş çekimler oyunculuk atmosfer empati toplum ve yozlaşma çok iyi anlatmış..
    'Hayatımı Trajedi Sanırdım, Meğerse Komediymiş' - Joker ...

    Sadece tek bir karakterin nasıl bu kadar ön planda olduğunu ve insanların jokeri ne kadar sevdiğini anlıyoruz..DC'nin Mihenk taşıdır.. film zaten aşmış git...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Patren 4 gün
    VUR JOKER VUR VUR. YUKARIDAN AŞAĞIYA
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    K E N 4 gün
    Harika bir dram filmi. Bütün beklentilerimi karşıladı.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    cizmelikedii 3 gün
    Bakalım, iki üç güne izlemiş olacağım :)
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    drjacob 3 gün
    hafta sonu gidelim bakalım nasılmış
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    Galaxy. 3 gün yeni yorumcu
    Gişede toplamda kaça ulaşacak bakalım
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    orkodesouza 3 gün
    gitmek için sabırsızlanıyorum.
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    Mion 3 gün
    Soytarıdan kötü adam mı olur la!!!
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    apulunas 3 gün
    şişirme film, gitmeyin.
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    labtek38 3 gün
    10 kat kar iyi para 😀. Reklam ve pazarlama giderleri bu 60 milyon bütçeye dahil mi acaba ?
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    MERNEPTAH 4 gün

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    Krogoth 4 gün
    Hakettiğini almış bence.
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    MrKattchup 4 gün
    Prodüksiyon ve anlatılmak istenen ortam cidden güzeldi fakat filmin geri kalanı aşırı bayat geldi özellikle ilk yarısı, karakter evrilecek diye en az 1 saat kahkaha dinledik hayır müthiş oyunculuk birinin kahkaha atması ve dansıysa hintliler bunun şahıdır, erken saatte gittim 20 kişi falan vardı 5 kişi saydım telefonla oynayan, kötü bir film değil fakat abartıldığı kadar iyi olduğunu düşünmüyorum.
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