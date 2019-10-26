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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Joker, tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu

    Joker, Deadpool ve Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated filmi oldu.
    1 gün (Son Güncelleme: 11 sa.)
    5,2b
    3
    21
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Joker, tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu
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    Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi gişe tarihine geçti. Tüm dünyada inanılmaz bir ilgiyle karşılanan film, sadece dört hafta içerisinde dünya genelinde toplam 785 milyon dolar hasılata ulaştı ve Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu.

    R-Rated filmlerin şu anki gişe sıralaması:

    1. Joker (2019) - 785,5 milyon dolar
    2. Deadpool 2 (2018) - 785,04 milyon dolar
    3. Deadpool (2016) - 783,11 milyon dolar
    4. The Matrix Reloaded (2003) - 742,12 milyon dolar
    5. It (2017) - 700,38 milyon dolar

     

    Ryan Reynolds'ın tebrik paylaşımı:

     

    Yapımcı stüdyo Warner Bros, Joker'i sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamıştı. Joker'in alışılagelmiş çizgi roman filmlerinden çok daha farklı bir yapıda olması ve 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmesi nedeniyle aslına bakarsanız Warner Bros'un bile filmden çok büyük bir gişe beklentisi yoktu. Filmin düşük bütçesi de biraz da bundan dolayıydı. Ancak tüm bunlara rağmen Joker adeta imkansızı başararak tarihin en yüksek hasılat yapan R-Rated filmi olmayı başardı.

    Deadline tarafından yapılan habere göre, Warner Bros'un Joker'den elde ettiği kâr neredeyse Avengers: Infinity War filminin kârına yaklaşmış durumda. Infinity War bildiğiniz gibi 2 milyar doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etmişti. 

    Joker'in gişe macerasını 950-980 milyon dolarlık bir hasılatla sonlandırması bekleniyor. 1 milyar dolar ise biraz zor ancak imkansız değil diyebiliriz.

    Türk sinemaseverlerden büyük ilgi

    Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen ülkemizde toplamda 1,5 milyon seyirci tarafından izlendi. Joker ayrıca Batman v. Superman, Justice League, Suicide Squad, Aquaman, Deadpool, Deadpool 2, Avengers ve Avengers: Age of Ultron gibi filmleri de geride bıraktı.

    Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan Joker, hem aldığı yorumlar hem de gişe performansıyla son yılların en ilginç filmlerinden birisi oldu. Joker'in şimdi Oscar Akademi Ödülleri'nde de birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor. Özellikle de Joaquin Phoenix'in, gösterdiği müthiş performansla şu anda En İyi Aktör dalının en güçlü adayı olduğu söyleniyor.

     

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    a_y_k_u_t 1 gün en beğenilen
    İnsanların süperkahraman filmerinden bıktığı hatta süperkahraman filmi görünce kusma düzeyine geldiği zamanda çıktığı için izlendi bu kadar. Cidden bıktık ya, umarım bu tür filmler çıkmaya devam eder.
    İnsanların süperkahraman filmerinden bıktığı hatta süperkahraman filmi görünce kusma düzeyine geldiği zamanda çıktığı için izlendi bu kadar. Cidden bıktık ya, u...
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    Yanıtla +8
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    alemdar1933 18 sa.
    bu filmi birtek ben mi beğenmedim
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    IceRulez 3 sa.
    Film işinde ne para var he. 60 milyon koy 10 katından fazlasını al. Güzel iş. Tüm işi aktör yapsın yapımcı firma ohhh
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    Kartal Göz 5 sa.
    The Matrix Reloaded R-Rated miymiş? Gerçekten şaşırdım.
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    erkanberk 5 sa.
    Sinemadan çıktından sonra tekrar sinemada izlemek istediğim ikinci film. Böyle gelin bize.
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    alemburda34 10 sa.
    Promosyonlar eskisi gibi devam etse asıl siz o zaman rakamı görmeliydiniz.
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    Galaxy. 12 sa. yeni yorumcu
    Gişe süper bu filmi merak ediyorum
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    classf2re 12 sa.
    Film hiç güzel değildi. İzlerken sıkıldım. Ne işlediği düzgün bir hikaye, ne düzgün bir anlatım var. Bir de adamın gülüşü çok rahatsız edici.
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    Lumibrite 12 sa.
    Joaquin Phoenix'in oyunculuğu güzel de, film bence vasat üstü olmuş



    Hollywood'da son dönemlerde bir vasatlık var...
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    Sedunar 16 sa.
    Bu hasılat normal çünkü film reklamını 2009 dan beri dark knight filmi ile yapıyor zaten, İnsanlar dark knight filminde jokeri izlemeseydiler bugün bu hasılat olmazdı.
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    alemdar1933 18 sa.
    bu filmi birtek ben mi beğenmedim
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    TnaKreB 16 sa. alemdar1933
    +1
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    SEO19 20 sa.
    sen sinema sanat yorum sitesi misin !?
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    Rachsuchtig 16 sa. SEO19
    Habere zorla girmiyorsun. Gelip yorum yapmak niye?
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