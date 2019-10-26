Joker, tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu

Tam Boyutta Gör

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker solo filmi gişe tarihine geçti. Tüm dünyada inanılmaz bir ilgiyle karşılanan film, sadece dört hafta içerisinde dünya genelinde toplam 785 milyon dolar hasılata ulaştı ve Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu.

R-Rated filmlerin şu anki gişe sıralaması:

Joker (2019) - 785,5 milyon dolar Deadpool 2 (2018) - 785,04 milyon dolar Deadpool (2016) - 783,11 milyon dolar The Matrix Reloaded (2003) - 742,12 milyon dolar It (2017) - 700,38 milyon dolar

Ryan Reynolds'ın tebrik paylaşımı:

Yapımcı stüdyo Warner Bros, Joker'i sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamıştı. Joker'in alışılagelmiş çizgi roman filmlerinden çok daha farklı bir yapıda olması ve 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmesi nedeniyle aslına bakarsanız Warner Bros'un bile filmden çok büyük bir gişe beklentisi yoktu. Filmin düşük bütçesi de biraz da bundan dolayıydı. Ancak tüm bunlara rağmen Joker adeta imkansızı başararak tarihin en yüksek hasılat yapan R-Rated filmi olmayı başardı.

Deadline tarafından yapılan habere göre, Warner Bros'un Joker'den elde ettiği kâr neredeyse Avengers: Infinity War filminin kârına yaklaşmış durumda. Infinity War bildiğiniz gibi 2 milyar doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etmişti.

Joker'in gişe macerasını 950-980 milyon dolarlık bir hasılatla sonlandırması bekleniyor. 1 milyar dolar ise biraz zor ancak imkansız değil diyebiliriz.

Türk sinemaseverlerden büyük ilgi

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen ülkemizde toplamda 1,5 milyon seyirci tarafından izlendi. Joker ayrıca Batman v. Superman, Justice League, Suicide Squad, Aquaman, Deadpool, Deadpool 2, Avengers ve Avengers: Age of Ultron gibi filmleri de geride bıraktı.

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan Joker, hem aldığı yorumlar hem de gişe performansıyla son yılların en ilginç filmlerinden birisi oldu. Joker'in şimdi Oscar Akademi Ödülleri'nde de birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor. Özellikle de Joaquin Phoenix'in, gösterdiği müthiş performansla şu anda En İyi Aktör dalının en güçlü adayı olduğu söyleniyor.