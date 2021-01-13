Jüpiter'deki Juno uzay aracı, gizemli uydu Europa'ya yaklaşacak

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NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno uzay aracından bu hafta heyecan verici bir haber geldi. Görevin son durumuyla ilgili bir güncellemeye yayınlayan NASA, Juno'nun görev süresinin 2025'e uzatıldığını duyurdu. Uzay ajansı ayrıca sürpriz bir detay açıkladı ve Juno'nun önümüzdeki süreçte Jüpiter'in ünlü uyduları Europa, Io ve Ganymede'e yakın geçişler gerçekleştireceğini söyledi.

Juno görevinin lideri Scott Bolton tarafından yapılan açıklamaya göre, uzay aracı sırasıyla önce 2021'in yaz aylarında Ganymede'e, daha sonra 2022'nin sonlarına doğru Europa'ya ve son olarak 2024'te de Io'ya yakın geçişler gerçekleştirecek. Juno'nun bu yakın geçişler sırasında Ganymede yüzeyine 1000 kilometre, Europa yüzeyine 320 kilometre ve Io'nun yüzeyine de 1500 kilometre yaklaşacağı belirtildi.

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Jüpiter'in Galilei uyduları

Juno'nun hedefindeki her üç uydu da oldukça ilginç özelliklere sahip, ancak listenin en dikkat çekeni elbette Europa uydusu olmuş. Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanuslarıyla şu anda Güneş Sistemi'nin en merak edilen cisimlerinden birisi. Bilim insanları Europa'nın okyanuslarında canlı yaşamının bile olabileceğini söylüyor. NASA'nın şu anda en büyük planlarından birisi de 2024 yılında Europa'ya bir uzay sondası göndermek (Europa Clipper).

Ayrıca Bkz. "Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı"

Jüpiter'in dört Galilei uydusundan bir diğeri olan Io ise Güneş Sistemi'mizin volkanik olarak en aktif cismi olarak dikkat çekiyor. Juno uzay aracı 2024'te Io'ya iki farklı yakın geçiş gerçekleştirecek. Juno'nun böylece Io'daki müthiş volkanları detaylı bir şekilde inceleyebileceği söyleniyor.

Juno'nun 2021'in yazında ziyaret edeceği Ganymede ise Güneş Sistemi'mizin en büyük doğal uydusu (neredeyse Mars büyüklüğünde) olarak dikkat çekiyor. Juno, Ganymede yakın geçişinde uyduyu detaylı bir şekilde görüntüleyip manyetosferinin 3 boyutlu haritalarını çıkaracak ve Voyager görevlerinden sonra yüzeyinde görülen değişimleri inceleyecek.

Yaklaşık 5 yıldır Jüpiter'in yörüngesinde yer alan Juno'nun bu yeni görevleri uzay meraklılarını epey heyecanlandırmayı başardı. Uzay aracından önümüzdeki yıllarda gelecek olan fotoğraflar ve bilimsel verileri büyük bir heyecanla bekliyoruz.

https://arstechnica.com/science/2021/01/nasa-extends-missions-to-jupiter-and-mars-expect-lots-of-jovian-moon-flybys/

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