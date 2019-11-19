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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı

    Derin okyanuslarıyla Güneş Sistemi'mizin belki de en ilginç cisimlerinden birisi olan Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? Bu olasılık daha önce hiç olmadığı kadar yüksek.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    15,7b
    1
    12
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup bilim insanı, Europa'nın atmosferinde su bulunduğunu doğruladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan NASA,"Bilim insanları, Europa'nın yüzeyinde henüz sıvı halde su bulabilmiş değil. Ancak buna en yakın şeyin keşfini yaptılar: buhar formunda su." ifadelerini kullandı.

    Nature dergisinde yayınlanan makalede; Europa'nın bir olimpik yüzme havuzunu sadece birkaç dakika içerisinde doldurabilecek hızda (saniyede 2360 kilogram) su salınımı yaptığı belirtilmiş. Bilim insanları bu suyun kaynağının Europa'nın yüzeyinde bulunduğu tahmin edilen su bacaları olduğunu düşünüyor. 

    Ayrıca Bkz. "Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu"

    Güneş Sistemi'mizin bir diğer buzla kaplı uydusu olan Enceladus'ta da bildiğiniz gibi benzer 'su bacaları' yer alıyordu. Ancak Enceladus'un bacaları neredeyse 100 kat daha güçlü, kilometrelerce yukarıya su fışkırtabiliyor. Bilim insanlarının buz yanardağları olarak isimlendirdiği Enceladus'un bu güçlü yapıları Dünya'dan da çok rahat bir şekilde tespit edilebiliyor. Europa ise bu anlamda Enceladus'a göre çok daha sakin bir yapıya sahip olduğu için su bacalarının varlığı henüz tam olarak doğrulanamamış.

    Konuyla ilgili konuşan araştırma lideri Lucas Paganini,"Europa'nın atmosferinde su bulunması elbette çok enteresan. Ancak bu suyun şu anki araştırma tekniklerimizle çok zor bulunabilmesi de benim için çalışmanın ilginç yanlarından birisi oldu." şeklinde konuştu. Paganini, Europa'nın atmosferinde tahmin edilenden daha az su bulunduğunu söylüyor.

    Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı
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    Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan derin okyanuslarıyla neredeyse 40 yıldır (Voyager'in çektiği ilk Europa fotoğrafından bu yana) Güneş Sistemi'nin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Haberimizde bahsettiğimiz, su bacaları aracılığıyla uydunun yüzeyine çıkarılan sular aslında bilim insanları için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor. Gelecekte Europa'ya düzenlenmesi planlanan insansız görevlerde bu suların incelemesi yapılarak yüzeyin altındaki ortam hakkında bilgi edinilebilecek. 

    Europa'nın devasa okyanusları uzay meraklılarının Güneş Sistemi'mizde belki de en çok görmek istediği yerlerden birisidir. Ancak uydunun yüzeyi neredeyse 20 kilometre kalınlığında bir buzla kaplı olduğu için bu okyanuslara ulaşmak çok ama çok zor.

    Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

    NASA iki farklı görev düzenleyecek

    Amerikan uzay ajansı NASA, Europa'ya çok yakında birden fazla görev düzenlemeye hazırlanıyor. Uzay ajansı öncelikle 2025 yılında Europa'nın yörüngesine bir uzay sondası (Europa Clipper) yerleştirmeyi hedefliyor. Bundan kısa bir süre sonra ise bu sefer bir gözlem aracı uydunun yüzeyine indirilecek. Gözlem aracının iniş yapacağı bölge yörüngedeki sondadan elde edilen veriler yardımıyla belirlenecek. NASA, düzenleyeceği bu iki görevle birlikte Europa'nın tüm bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

    Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ilk uzaylı yaşam formunun keşfedileceğini düşünen NASA, Europa'yı bu anlamda en önemli aday olarak görüyor. Bakalım uzay ajansı, ilk uzaylı keşfine imza atarak tarihi değiştirebilecek mi.



    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-scientists-confirm-water-vapor-on-europa Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    EMINX84 3 gün en beğenilen
    Evrende dünyadaki atom adedi kadar gezegen var. Olasılık ne kadar olursa olsun hayat olan başka gezegen kesin var ancak Güneş hariç en yakın yıldıza gitmek bile mevcut imkanlar İle mümkün değil. Kaldı ki galaksiler arası yolculuk yapılsın. Tabi bizim ülkede işler Farklı osuruk oruç bozar mı tartışması daha önemli. 5 yıl sonra artık dünya da sadece tüketici olabiliriz hiç bir rekabet gücümüz kalmaz.
    Evrende dünyadaki atom adedi kadar gezegen var. Olasılık ne kadar olursa olsun hayat olan başka gezegen kesin var ancak Güneş hariç en yakın yıldıza gitmek bil...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Manhunt Three 3 gün EMINX84
    İşin içine yine İslam'ı kattınız ya ne boş insanlarsınız siz. Sizi bilim kurtaracak mı merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Galaxy. 13 sa.
    Zaten yaşama elverişli bir yer bulunursa bu gezegenlerin uydularında çıkacak bence

    Ama mesela bu Europa biraz fazla uzak yani yakın zamanda nasıl gidilecek falan soru işareti
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    DH Misafiri 1 gün
    Bence Dünya dışında yaşam formu (uzaylı mı desek) bulamayacaklar...Şimdi bunu tam anlatamam ama böyle yani...ha aramasınlar mı?...yok arasınlar...ama sonuç değişmeyecek...
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    Galaxy. 13 sa. DH Misafiri
    Uzaylı falan olmasa bile en azından yaşama elverişli yerler vardır gibime geliyor

    Bu uydulardan güzel yerler çıkar bence
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    MonitörKertenkelesi 2 gün
    İyi de orada bir yaşam var ise orada yaşayanlar da var demektir. Yaşayanlar var ise kendine ait bir habitat ve canlılar kendine göre bir iklim bir düzen var olduğunu gösterir. Yani bize göre tasarlanmamış bir gezegendir orası. Bizler içinde yaşam olan bir gezegende hiç bir şeyin yaşamayıp boş boş bizi beklediğini mi düşünüyoruz? Salakça değil mi? Ayrıca içinde yaşam var ise onlar bize göre uzaylı oluyor, uzaylıların olan bu gezegeni işgal mi edeceğiz gezegenlerini gasp mı edeceğiz? Gasp edecek bir ekipman, onların iklimine uygun bir bilimsel biyolojik ilaç veya silah, onlarla savaşabilecek bünyende askerlerimiz yok ki!

    Bu tür gezegen aramalarına harcanan parayı, yaşadığımız Dünya denilen gezegene bir düzen getirip bozduğumuz iklimi ve kirlettiğimiz denizleri temizlemeye ayırsak kendimiz ve çocuklarımız için daha hayırlı bir iş yapmış olmaz mıyız?

    İnsanlığın başına ne gelirse bu sonu gelmez oburluk ve kibir, elindekinin kıymetini bilmeyip habire başkasının elindekini soyan ve gereksiz meraktan gelecek.
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    DH Misafiri 2 gün
    Yalannn
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    DH Misafiri 2 gün
    nasıl bir yaşam tek hücreli mi? yaşam diyince milletin aklına koca gözlü marslı uzaylılar geliyor.
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    EMINX84 3 gün en beğenilen
    Evrende dünyadaki atom adedi kadar gezegen var. Olasılık ne kadar olursa olsun hayat olan başka gezegen kesin var ancak Güneş hariç en yakın yıldıza gitmek bile mevcut imkanlar İle mümkün değil. Kaldı ki galaksiler arası yolculuk yapılsın. Tabi bizim ülkede işler Farklı osuruk oruç bozar mı tartışması daha önemli. 5 yıl sonra artık dünya da sadece tüketici olabiliriz hiç bir rekabet gücümüz kalmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Manhunt Three 3 gün EMINX84
    İşin içine yine İslam'ı kattınız ya ne boş insanlarsınız siz. Sizi bilim kurtaracak mı merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Feyzuli 3 gün
    Yaşam bulunsa bile bulan taraflar tarafından incelenecek ulaşım ve inceleme teknolojisi elde etmeden dünyaya açıklanmaz. Ay macerası gibi ikinci bir yarış istemezler. İki taraf içinde pahalıya patlar demekle geçilmez hem bu sefer ikinden fazla taraf var. Bizim ömrümüz yetmez yani görmeye o günleri.
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    Askaparta 3 gün
    Koca evrende bir uzaylı bulamadık. Filmlere devam.
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    smart1978 3 gün
    Enteresan...
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