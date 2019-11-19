Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı

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Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup bilim insanı, Europa'nın atmosferinde su bulunduğunu doğruladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan NASA,"Bilim insanları, Europa'nın yüzeyinde henüz sıvı halde su bulabilmiş değil. Ancak buna en yakın şeyin keşfini yaptılar: buhar formunda su." ifadelerini kullandı.

Nature dergisinde yayınlanan makalede; Europa'nın bir olimpik yüzme havuzunu sadece birkaç dakika içerisinde doldurabilecek hızda (saniyede 2360 kilogram) su salınımı yaptığı belirtilmiş. Bilim insanları bu suyun kaynağının Europa'nın yüzeyinde bulunduğu tahmin edilen su bacaları olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu"

Güneş Sistemi'mizin bir diğer buzla kaplı uydusu olan Enceladus'ta da bildiğiniz gibi benzer 'su bacaları' yer alıyordu. Ancak Enceladus'un bacaları neredeyse 100 kat daha güçlü, kilometrelerce yukarıya su fışkırtabiliyor. Bilim insanlarının buz yanardağları olarak isimlendirdiği Enceladus'un bu güçlü yapıları Dünya'dan da çok rahat bir şekilde tespit edilebiliyor. Europa ise bu anlamda Enceladus'a göre çok daha sakin bir yapıya sahip olduğu için su bacalarının varlığı henüz tam olarak doğrulanamamış.

Konuyla ilgili konuşan araştırma lideri Lucas Paganini,"Europa'nın atmosferinde su bulunması elbette çok enteresan. Ancak bu suyun şu anki araştırma tekniklerimizle çok zor bulunabilmesi de benim için çalışmanın ilginç yanlarından birisi oldu." şeklinde konuştu. Paganini, Europa'nın atmosferinde tahmin edilenden daha az su bulunduğunu söylüyor.

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Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan derin okyanuslarıyla neredeyse 40 yıldır (Voyager'in çektiği ilk Europa fotoğrafından bu yana) Güneş Sistemi'nin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Haberimizde bahsettiğimiz, su bacaları aracılığıyla uydunun yüzeyine çıkarılan sular aslında bilim insanları için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor. Gelecekte Europa'ya düzenlenmesi planlanan insansız görevlerde bu suların incelemesi yapılarak yüzeyin altındaki ortam hakkında bilgi edinilebilecek.

Europa'nın devasa okyanusları uzay meraklılarının Güneş Sistemi'mizde belki de en çok görmek istediği yerlerden birisidir. Ancak uydunun yüzeyi neredeyse 20 kilometre kalınlığında bir buzla kaplı olduğu için bu okyanuslara ulaşmak çok ama çok zor.

Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

NASA iki farklı görev düzenleyecek

Amerikan uzay ajansı NASA, Europa'ya çok yakında birden fazla görev düzenlemeye hazırlanıyor. Uzay ajansı öncelikle 2025 yılında Europa'nın yörüngesine bir uzay sondası (Europa Clipper) yerleştirmeyi hedefliyor. Bundan kısa bir süre sonra ise bu sefer bir gözlem aracı uydunun yüzeyine indirilecek. Gözlem aracının iniş yapacağı bölge yörüngedeki sondadan elde edilen veriler yardımıyla belirlenecek. NASA, düzenleyeceği bu iki görevle birlikte Europa'nın tüm bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ilk uzaylı yaşam formunun keşfedileceğini düşünen NASA, Europa'yı bu anlamda en önemli aday olarak görüyor. Bakalım uzay ajansı, ilk uzaylı keşfine imza atarak tarihi değiştirebilecek mi.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-scientists-confirm-water-vapor-on-europa