Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı

    Apple'ın, Goldman Sachs bankasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Apple Card'la ilgili olarak, kart limitlerinde cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
    1 hf.
    2b
    1
    6
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bir banka müşterisinin kredi kartı limiti, önceki ödemeleri ve kazancına bağlı olarak belirlenir. Ancak teknoloji devi Apple'ın, yatırım bankası Goldman Sachs ile işbirliği yaparak geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Apple Card'da durum bu şekilde görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı"

    Steve Wozniak da aynı deneyimi paylaşmıştı

    Apple Card limitlerinin belirlenmesinde cinsiyetçilik ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle ve kadınlara, erkeklerden daha az kredi kartı limiti veren bir algoritma geliştirdiği iddiasıyla Goldman Sachs hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın başlattığı bu soruşturmanın çıkış noktalarından biri ise David Heinemeir Hansson adlı Apple Card kullanıcısının iddiaları oldu.

    Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı
    Tam Boyutta Gör

    Hansson kişisel Twitter hesabından, karısının kendinden daha iyi bir kredi puanına sahip olmasına rağmen, Apple kart limitinin kendisinden 20 kat az olduğunu iddia ediyor. Teoride kendisine karısından daha az kart limiti verilmesi gerektiğini söyleyen adam, 20 kat fazla bir limitle karşılaşmasını ise cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla açıklıyor. Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak da benzer bir şekilde, kredi limitinin eşininkinden 10 kat fazla olduğunu açıklamıştı. Apple ve Goldman Sachs'ın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacakları ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-09/viral-tweet-about-apple-card-leads-to-probe-into-goldman-sachs Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TheStarBox 1 hf. en beğenilen
    Sanmayın ki bu duruma isyan edenler kadınların hakları için isyan ediyor. Potansiyel bir müşteri kitlesinin daha az sömürülebilecek olmasından korkuyorlar. Sonuçta kadınların erkeklerden daha fazla kk harcaması yaptığı bir gerçek. Adamların tek derdi kadınların yeterince para harcayamacak olması.
    Sanmayın ki bu duruma isyan edenler kadınların hakları için isyan ediyor. Potansiyel bir müşteri kitlesinin daha az sömürülebilecek olmasından korkuyorlar. Sonu...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fenomenon 1 hf.
    Feministler istediği kadar laf söylesin. Dünya genelinde durum şu

    Kadının kazandığı kadının parasıdır

    Erkeğin kazandığı ailenin parasıdır

    İstisnası azdır. Hatta çok kazanan kadın hepsini kendi harcar, zırnık koklatmaz ama az kazanan kadın genelde aile içi harcamalara da ortak olur (mecburi olarak)

    Durum tam tersi olsa. Yani erkek kadının parasını yese kadın 1 dk durmaz terk eder.
    Feministler istediği kadar laf söylesin. Dünya genelinde durum şu Kadının kazandığı kadının parasıdır Erkeğin kazandığı ailenin parasıdır ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon 1 hf.
    Feministler istediği kadar laf söylesin. Dünya genelinde durum şu

    Kadının kazandığı kadının parasıdır

    Erkeğin kazandığı ailenin parasıdır

    İstisnası azdır. Hatta çok kazanan kadın hepsini kendi harcar, zırnık koklatmaz ama az kazanan kadın genelde aile içi harcamalara da ortak olur (mecburi olarak)

    Durum tam tersi olsa. Yani erkek kadının parasını yese kadın 1 dk durmaz terk eder.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    NeroWin 1 hf. Fenomenon
    Çünkü kadının fıtratında aileye geçindirme gibi bir istek arzu yok. Sadece bunu yapar ve yaparken de bundan zevk alır. Ama şahsen kadınların daha çok çocukları ve ailesiyle ilgilenirken daha mutlu olduğunu düşünüyor. Yoksa çalışan kadınların ben gerçekten huzurlu olduğunu görmedim. Genelde ailesiyle ve çocuklarıyla ilgili sorunlar yaşıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Eeltorm 1 hf.
    Parayı karısı kazanmıyor ama karısı yiyor, parayı kazanan koyar limiti kardeş bu iş böyledir. Parayı karısı kazanıp adam yeseydi limiti karısı koyardı hadi bakıyım. İşlerine gelince eşitlikçiler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    [__Zahid__] 1 hf.
    muhtemelen kartı çıkaranın eşine daha az limit veriyor algoritma. kartı kadın çıkarırsa ozaman kocasına daha az limit verir gibi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    igetsky 1 hf.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheStarBox 1 hf. en beğenilen
    Sanmayın ki bu duruma isyan edenler kadınların hakları için isyan ediyor. Potansiyel bir müşteri kitlesinin daha az sömürülebilecek olmasından korkuyorlar. Sonuçta kadınların erkeklerden daha fazla kk harcaması yaptığı bir gerçek. Adamların tek derdi kadınların yeterince para harcayamacak olması.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı Sonraki WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim