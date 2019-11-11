Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı

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Bir banka müşterisinin kredi kartı limiti, önceki ödemeleri ve kazancına bağlı olarak belirlenir. Ancak teknoloji devi Apple'ın, yatırım bankası Goldman Sachs ile işbirliği yaparak geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Apple Card'da durum bu şekilde görünmüyor.

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Steve Wozniak da aynı deneyimi paylaşmıştı

Apple Card limitlerinin belirlenmesinde cinsiyetçilik ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle ve kadınlara, erkeklerden daha az kredi kartı limiti veren bir algoritma geliştirdiği iddiasıyla Goldman Sachs hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın başlattığı bu soruşturmanın çıkış noktalarından biri ise David Heinemeir Hansson adlı Apple Card kullanıcısının iddiaları oldu.

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Hansson kişisel Twitter hesabından, karısının kendinden daha iyi bir kredi puanına sahip olmasına rağmen, Apple kart limitinin kendisinden 20 kat az olduğunu iddia ediyor. Teoride kendisine karısından daha az kart limiti verilmesi gerektiğini söyleyen adam, 20 kat fazla bir limitle karşılaşmasını ise cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla açıklıyor. Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak da benzer bir şekilde, kredi limitinin eşininkinden 10 kat fazla olduğunu açıklamıştı. Apple ve Goldman Sachs'ın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacakları ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-09/viral-tweet-about-apple-card-leads-to-probe-into-goldman-sachs