Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim yaratabilir

    Çin, dünyanın en güçlü silahlarından biri olan ve Gauss topu olarak da bilinen elektromanyetik silah üzerinde bir dizi başarılı test gerçekleştirdi.                
    Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim Tam Boyutta Gör
    Çin Donanması, mermileri çok yüksek hız ve isabetle fırlatabilen elektromanyetik bir silah türü olan en güçlü Gauss topunu, diğer bir adıyla manyetik hızlandırıcıyı test ediyor.

    Projede yer alan bilim adamlarına göre, ilk kez kamuoyuna sunulan atış testlerinde, elektromanyetik fırlatıcı 124 kg'lık bir mermiyi 0.05 saniyeden daha kısa bir sürede 700 km/s hıza ulaştırdı. Ancak bu sadece bir başlangıç: Çin, saatte 3.600 kilometre hızla ve 100 kilometreden fazla menzile sahip bir mermi fırlatabilen daha da güçlü bir top geliştiriyor.

    Kilometrelerce ötedeki hedefi hızlı ve isabetli vurabilir

    Bu tür bir topla yapılan deneylerde kullanıldığı bilinen en ağır mermi olduğu belirtiliyor. Silahın tam boyutu ve azami menzili gizli kalsa da, bu hızda hareket eden bir merminin birkaç kilometre ötedeki bir hedefi olabildiğince hızlı ve isabetli bir şekilde vurabileceği biliniyor.

    Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim Tam Boyutta Gör
    Gauss topu, namlu boyunca düzenlenmiş bir dizi bobine sahip. Merminin havalanmasını ve hızla hareket etmesini sağlayan bir manyetik alan oluşturmak için her bir bobine enerji veriliyor. Fırlatma sırasında da mermi asılı kalıyor ve namlunun duvarlarına temas etmiyor. Bu da diğer şeylerin yanı sıra, bileşenlerde aşınma ve yıpranmaya neden olmadan çok sayıda atış yapılmasına olanak tanıyor.

    En yakın rakibi 18 kg'lik mermiyi ateşleyebiliyor

    Bu tür silahların, hedeflere daha hızlı, daha isabetli ve daha yıkıcı saldırılar yapılmasına olanak tanıyarak savaşların yürütülme biçiminde devrim yaratması beklenmekte. Ayrıca bu silahların roket fırlatabileceği ve uzaya uydu gönderebileceği de bildiriliyor.

    Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim Tam Boyutta Gör
    Çin bobinine en yakın rakiplerden biri ABD'deki Sandia Ulusal Laboratuvarlarında bulunan 120 mm kalibrelik elektromanyetik bobinli havan topu test cihazı. Bu cihaz 18 kg ağırlığında bir mermiyi ateşleyebilmekte. İsrailli bilim insanları tarafından Ocak ayında Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyadaki diğer sistemler tipik olarak sadece birkaç gram ağırlığında ve birkaç milimetre çapında mermiler ateşleyebiliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lightshot çalışmıyor enerjisa mühendis maaşları acı eşiği nasıl yükseltilir klima iç ünite fanı yavaş dönüyor gta 4 taksi çağırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız