Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim yaratabilir

- Kilometrelerce ötedeki hedefi hızlı ve isabetli vurabilir
- En yakın rakibi 18 kg'lik mermiyi ateşleyebiliyor
- Yorumlar
Projede yer alan bilim adamlarına göre, ilk kez kamuoyuna sunulan atış testlerinde, elektromanyetik fırlatıcı 124 kg'lık bir mermiyi 0.05 saniyeden daha kısa bir sürede 700 km/s hıza ulaştırdı. Ancak bu sadece bir başlangıç: Çin, saatte 3.600 kilometre hızla ve 100 kilometreden fazla menzile sahip bir mermi fırlatabilen daha da güçlü bir top geliştiriyor.
Kilometrelerce ötedeki hedefi hızlı ve isabetli vurabilir
Bu tür bir topla yapılan deneylerde kullanıldığı bilinen en ağır mermi olduğu belirtiliyor. Silahın tam boyutu ve azami menzili gizli kalsa da, bu hızda hareket eden bir merminin birkaç kilometre ötedeki bir hedefi olabildiğince hızlı ve isabetli bir şekilde vurabileceği biliniyor.
En yakın rakibi 18 kg'lik mermiyi ateşleyebiliyor
Bu tür silahların, hedeflere daha hızlı, daha isabetli ve daha yıkıcı saldırılar yapılmasına olanak tanıyarak savaşların yürütülme biçiminde devrim yaratması beklenmekte. Ayrıca bu silahların roket fırlatabileceği ve uzaya uydu gönderebileceği de bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.