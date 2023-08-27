Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim yaratabilir

Tam Boyutta Gör Çin Donanması, mermileri çok yüksek hız ve isabetle fırlatabilen elektromanyetik bir silah türü olan en güçlü Gauss topunu, diğer bir adıyla manyetik hızlandırıcıyı test ediyor.

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Projede yer alan bilim adamlarına göre, ilk kez kamuoyuna sunulan atış testlerinde, elektromanyetik fırlatıcı 124 kg'lık bir mermiyi 0.05 saniyeden daha kısa bir sürede 700 km/s hıza ulaştırdı. Ancak bu sadece bir başlangıç: Çin, saatte 3.600 kilometre hızla ve 100 kilometreden fazla menzile sahip bir mermi fırlatabilen daha da güçlü bir top geliştiriyor.

Kilometrelerce ötedeki hedefi hızlı ve isabetli vurabilir

Bu tür bir topla yapılan deneylerde kullanıldığı bilinen en ağır mermi olduğu belirtiliyor. Silahın tam boyutu ve azami menzili gizli kalsa da, bu hızda hareket eden bir merminin birkaç kilometre ötedeki bir hedefi olabildiğince hızlı ve isabetli bir şekilde vurabileceği biliniyor.

Tam Boyutta Gör Gauss topu, namlu boyunca düzenlenmiş bir dizi bobine sahip. Merminin havalanmasını ve hızla hareket etmesini sağlayan bir manyetik alan oluşturmak için her bir bobine enerji veriliyor. Fırlatma sırasında da mermi asılı kalıyor ve namlunun duvarlarına temas etmiyor. Bu da diğer şeylerin yanı sıra, bileşenlerde aşınma ve yıpranmaya neden olmadan çok sayıda atış yapılmasına olanak tanıyor.

En yakın rakibi 18 kg'lik mermiyi ateşleyebiliyor

Bu tür silahların, hedeflere daha hızlı, daha isabetli ve daha yıkıcı saldırılar yapılmasına olanak tanıyarak savaşların yürütülme biçiminde devrim yaratması beklenmekte. Ayrıca bu silahların roket fırlatabileceği ve uzaya uydu gönderebileceği de bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Çin bobinine en yakın rakiplerden biri ABD'deki Sandia Ulusal Laboratuvarlarında bulunan 120 mm kalibrelik elektromanyetik bobinli havan topu test cihazı. Bu cihaz 18 kg ağırlığında bir mermiyi ateşleyebilmekte. İsrailli bilim insanları tarafından Ocak ayında Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyadaki diğer sistemler tipik olarak sadece birkaç gram ağırlığında ve birkaç milimetre çapında mermiler ateşleyebiliyor.

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Çin dünyanın en güçlü Gauss topunu test ediyor: Savaşlarda devrim