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    NASA, geleceğin yeni nesil hava araçlarını Mars’ta deniyor

    NASA yeni nesil uçak tasarımlarını Dünya ve Mars'ta deniyor. Dünya'da gelişmiş karbon fiber rotor kanatlarını test edilirken, Ingenuity helikopteri Mars'ta yüksek hızlı uçuşlara hazırlanıyor.
    NASA, geleceğin yeni nesil hava araçlarını Mars’ta deniyor Tam Boyutta Gör
    Dünya ve Mars birbirlerinden çok farklı iki gezegen olsa da geleceğin hava aracı tasarımlarının keşfi ve geliştirilmesi için ortak bir test alanı haline geldiler. Bu girişim, NASA'nın hem Dünya'da hem de Mars yüzeyinde yapılan testleri içeren yeni nesil Mars helikopterleri geliştirmesi etrafında dönüyor. NASA’ya göre araçla birlikte kullanılabilecek yeni bir rotor kısa süre önce ajansın Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) test edildi ve neredeyse süpersonik hızlarda (0.95 Mach) döndürüldü.

    Mars, yeni nesil hava araçları için test sahası oldu

    NASA, yeni tip rotor testlerini Dünya’da sürürken bu esnada Ingenuity Mars helikopteri, deneysel uçuş testleri için Mars'ta yeni irtifa ve hava hızı rekorları kırıyor. JPL tarafından geliştirilen Nasa'nın Ingenuity helikopteri, 2021 yılında bir teknoloji gösterimi olarak Kızıl Gezegen'de hizmete başladı. Mars'ta uçmanın mümkün olduğunu gösterdikten hava araçlarının gelecek keşiflerdeki konumunun nasıl şekilleneceği Ingenuity ile test ediliyor. NASA, helikopteri hem Dünya’da hem de Mars’ta test ederek çok değerli kıyaslama verileri elde ettiğini söyledi.

    NASA, daha büyük ve daha yetenekli Mars helikopterleri için kullanılabilecek yeni, gelişmiş karbon fiber rotor kanatlarını test ediyor. Bu kanatlar Ingenuity helikopterinde bulunanlardan yaklaşık 10 santimetre daha uzun ve farklı bir tasarım sayesinde daha güçlü. Ancak NASA'dan yapılan açıklamada, "kanat uçları süpersonik hızlara yaklaştıkça, titreşime neden olan türbülans hızla kontrolden çıkabilir" denildi.

    Mühendisler Mars'taki koşulları Dünya'da taklit etmek için JPL'in uzay simülatörü tesisini kullandılar. Eylül ayında üç hafta boyunca bir ekip sensörleri, sayaçları ve kameraları yakından izleyerek kanatların nasıl performans gösterdiklerini görmek için artan hızlarda ve eğim açılarında sayısız denemeler gerçekleştirdi.

    Hayati bilgiler toplanıyor

    NASA, geleceğin yeni nesil hava araçlarını Mars’ta deniyor Tam Boyutta Gör
    Kanatlar dakikada 3.500 devire kadar döndürüldü ki bu da Ingenuity kanatlarından dakikada 750 devir daha hızlıydı. Ekibe göre bu kanatlar hem daha verimli hem de artık uçmaya hazırlar. Öte yandan başlangıçta sadece beş kez uçması beklenen Ingenuity helikopteri beklentilerin çok ötesine geçti. Geçtiğimiz iki buçuk yıl içinde 66 uçuş gerçekleştirerek planlanan 30 günlük görevini defalarca uzattı.

    Bu uzayan görev süresi sayesinde NASA, gelecekte uçan modeller geliştirmek için değerli olabilecek veriler toplamayı başardı. Ingenuity'nin JPL'deki baş mühendisi Travis Brown yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dokuz ay boyunca azami hava hızımızı ve irtifamızı iki katına çıkardık, dikey ve yatay hızlanma oranımızı arttırdık ve hatta daha yavaş inmeyi öğrendik" dedi.

    NASA, gerçekleştirdiği uçuşlarda Ingenuity ile 24 metre yüksekliğe ve saniyede 10 metre hıza çıkarak irtifa ve hız rekorları kurdu. Aynı zamanda planlanandan çok daha yavaş ve yumuşak inişlerin yapılabileceği kanıtlanırken önümüzdeki ay yunuslama ve yuvarlanma performansları test edilecek. Buradan da toplanacak veriler sayesinde aero-mekanik modeller için değerli bilgiler elde edilecek.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-uses-two-worlds-to-test-future-mars-helicopter-designs/ https://interestingengineering.com/innovation/nasa-trials-next-gen-aircraft-designs-on-earth-and-mars-a-first
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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