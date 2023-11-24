NASA, geleceğin yeni nesil hava araçlarını Mars’ta deniyor

Mars, yeni nesil hava araçları için test sahası oldu
NASA, yeni tip rotor testlerini Dünya’da sürürken bu esnada Ingenuity Mars helikopteri, deneysel uçuş testleri için Mars'ta yeni irtifa ve hava hızı rekorları kırıyor. JPL tarafından geliştirilen Nasa'nın Ingenuity helikopteri, 2021 yılında bir teknoloji gösterimi olarak Kızıl Gezegen'de hizmete başladı. Mars'ta uçmanın mümkün olduğunu gösterdikten hava araçlarının gelecek keşiflerdeki konumunun nasıl şekilleneceği Ingenuity ile test ediliyor. NASA, helikopteri hem Dünya’da hem de Mars’ta test ederek çok değerli kıyaslama verileri elde ettiğini söyledi.
NASA, daha büyük ve daha yetenekli Mars helikopterleri için kullanılabilecek yeni, gelişmiş karbon fiber rotor kanatlarını test ediyor. Bu kanatlar Ingenuity helikopterinde bulunanlardan yaklaşık 10 santimetre daha uzun ve farklı bir tasarım sayesinde daha güçlü. Ancak NASA'dan yapılan açıklamada, "kanat uçları süpersonik hızlara yaklaştıkça, titreşime neden olan türbülans hızla kontrolden çıkabilir" denildi.
Mühendisler Mars'taki koşulları Dünya'da taklit etmek için JPL'in uzay simülatörü tesisini kullandılar. Eylül ayında üç hafta boyunca bir ekip sensörleri, sayaçları ve kameraları yakından izleyerek kanatların nasıl performans gösterdiklerini görmek için artan hızlarda ve eğim açılarında sayısız denemeler gerçekleştirdi.
Hayati bilgiler toplanıyor
Bu uzayan görev süresi sayesinde NASA, gelecekte uçan modeller geliştirmek için değerli olabilecek veriler toplamayı başardı. Ingenuity'nin JPL'deki baş mühendisi Travis Brown yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dokuz ay boyunca azami hava hızımızı ve irtifamızı iki katına çıkardık, dikey ve yatay hızlanma oranımızı arttırdık ve hatta daha yavaş inmeyi öğrendik" dedi.
NASA, gerçekleştirdiği uçuşlarda Ingenuity ile 24 metre yüksekliğe ve saniyede 10 metre hıza çıkarak irtifa ve hız rekorları kurdu. Aynı zamanda planlanandan çok daha yavaş ve yumuşak inişlerin yapılabileceği kanıtlanırken önümüzdeki ay yunuslama ve yuvarlanma performansları test edilecek. Buradan da toplanacak veriler sayesinde aero-mekanik modeller için değerli bilgiler elde edilecek.Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-uses-two-worlds-to-test-future-mars-helicopter-designs/ https://interestingengineering.com/innovation/nasa-trials-next-gen-aircraft-designs-on-earth-and-mars-a-first Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.