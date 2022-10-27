ROKETSAN ve STM'nin kamikaze İHA'sı Alpagut tanıtıldı

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ROKETSAN ve STM’nin birlikte geliştirdiği kamikaze İHA sınıfındaki Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Alpagut tanıtıldı. Alpagut, başta İHA’lar olmak üzere insansız araçlara eklenecek.

Alpagut, helikopterler, SİHA’lar, insanlı/insansız kara araçları ve insanlı/insansız deniz araçlarından hedefe atılabilecek. Alpagut, düşman hava savunma unsurlarını, radarları, haberleşme birimlerini, komuta merkezlerini, hafif zırhlı kara araçlarını, deniz araçlarını ve piyadeleri imha etmek için kullanılabilecek.

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Alpagut özellikle de İHA’ların ulaşamayacağı veya İHA’ların sokulmasının riskli olabileceği ortamlarda kullanılacak. Yaklaşık 60 kilometre menzile, 45 kilogram ağırlığa, 2,3 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahip. Mühimmatta 11 kilogram parçacık etkili, zırh delici ve termobarik seçenekli harp başlığı kullanılıyor.

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Tıpkı diğer tüm akıllı dolanan mühimmatlarda olduğu gibi Alpagut da atıldıktan sonra havada dolanarak hedefi tespit edecek, takip edecek ve imha edecek. Böylece Türk SİHA’ları, hareketli hedeflere karşı yüksek isabetli vurucu güce ulaşmış olacak. Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB3, Hürkuş, Deniz Kartalı, Atak-2, Gökbey gibi hava platformlarında, silahlı insanlı/insansız kara araçlarında, MİLGEM, silahlı insansız deniz aracı gibi deniz platformlarında kullanılabilecek.

Alpagut özellikleri

Kullanılabilir platformlar: İnsansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçları, insanlı hava araçları, insanlı kara araçları, deniz araçları

Etkili menzil: Yaklaşık 60 kilometre

Havada kalma süresi: 60 dakikadan fazla

Uçuş modu: Tekli uçuş ve sürü uçuşu

Hedef tipi: Hareketli ve sabit hedefler

Başlık: İki modlu arayıcı başlık, farklı tipte harp başlıkları taşıma kapasitesi

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