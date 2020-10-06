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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı

    ANKA ve Bayraktar TB-2 gibi Türk insansız hava araçlarında önemli bir rol üstlenen Kanada menşeili kameraların Türkiye’ye satışına yasak geldi. İşte konuya dair tüm detaylar:
    2 hf.
    35,4b
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    Savunma Sanayi
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı
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    Ülkemiz sınırları içindeki terör operasyonları, Suriye’de düzenlenen sınır ötesi operasyonlar, Libya, Ukrayna derken Türkiye’de üretilen insansız hava araçları son büyük görevini büyük bir başarıyla Azerbaycan’da sürdürüyor. Rusya merkezli eski nesil hava savunma sistemlerini ve askeri araçları kolaylıkla avlayan yerli SİHA’ların yurt dışından alınan bazı ekipmanları zaman zaman ambargolara kurban gidebiliyor.

    L3Harris Technologies çatı şirketine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Wescam Inc. Kanada merkezli bir şirket. Havacılık ve Savunma Sanayii odaklı yan ürünler üreten şirket hem hava hem kara hem de hem de deniz araçları içime gözetleme teknolojiler geliştiriyor. Bayraktar TB2 ve ANKA’da da bu şirket tarafından üretilen Wescam MX-15D kamera kullanılıyor. 19,5kg ağırlığındaki bu kamera, Full HD olarak video aktarımı yapabiliyor. Aynı ekipmanının ABD, Fransa, Kanada, İspanya gibi birçok ülkede askeri ve sivil amaçlarla görev yaptığı biliniyor.

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    Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı
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    Kanadalı şirket Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ’da yaşanan çatışmaları gerekçe gösterip, Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların bu operasyonlarda orantısız güç etkisiyle kullanıldığını öne sürüp ihracat iznini askıya aldı. Şirket, Suriye’de düzenlenen Barış Pınarı harekatı sonrasında da bir süreliğine ihracata engel koymuş ancak harekat sona erdikten ihracata tekrar izin vermişti.

    Elbette ki bu malzeme kolay arıza yapan ve sürekli değiştirilmesi gereken bir ekipman olmadığı için şimdilik çok ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir. Zaten bu gibi durumlar düşünülerek ülkemizde yedekli olarak fazlaca ürün bulunduğunu tahmin etmek de pek güç değil. Muhtemelen Azerbaycan’daki sıcak temas durulduktan sonra da Kanada hükümeti şirketin satış isteğine daha fazla karşı koyamayacak ve yeniden izin verilecektir.

    ASELSAN’dan yerli kamera çözümü

    Tabi tüm bunlar olurken silahlı ANKA insansız hava aracı odağında Aselsan tarafından geliştirilen Cats HD gece/gündüz kamerası da gelişme süreci devam eden Türk Savunma Sanayii gözdelerinden biri olarak kenarda bekliyor. Uçuş testleri 2 sene önce tamamlanan ve gelişmiş özelliklere kavuşması için üzerinde çalışılan kamera sistemleri ilerleyen dönemde Türk hava araçlarındaki önemli bir dışa bağımlılık unsurunu da ortadan kaldırmış olacaktır.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Aselsan CATS 60 kg. bu 19 kg.Aselsanın yükü azaltması gerekiyor. zira iha'lar için yük önemli bir mesele. o aradaki 40 kg ile 2 füze daha takıyorsun iha'lara.
    Yorumu gör »     Panamalı Hasta
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    Hisar18 (Hakan Demirci) 2 hf. en beğenilen
    Verme verme haaahh vermediğine seviniyorum. Neden teknolojiye yatırım yapmalıyız neden fen liseleri cogaltmaliyiz. Neden mühendislik öğrencileri memur değilde startup kurmalı?
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    3 Yanıt Yanıtla +166
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    sounderland 2 hf.
    Sorun değil TUSAS Aselsan CATS kullanıyordu. Baykar da CATS kullanacak. Kanada muadili olduğu için takılıyor kafasına göre. Canik TP kullanıma başlayınca aynısını Glock yapmıştı. Takılsınlar, egolarını tatmin etsinler.
    Sorun değil TUSAS Aselsan CATS kullanıyordu. Baykar da CATS kullanacak. Kanada muadili olduğu için takılıyor kafasına göre. Canik TP kullanıma başlayınca aynısı...
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    2 Yanıt Yanıtla +93
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    apulunas (Murtaza Kalınkalas) 2 hf.
    Sonra yerli değil deyince etmedik laf bırakmıyorsunuz. Motoru ukraynadan, motora güç sağlayan pili almanyadan, gözü kanadadan yerli iha... Ama bunu söylemek kabahat.
    Sonra yerli değil deyince etmedik laf bırakmıyorsunuz. Motoru ukraynadan, motora güç sağlayan pili almanyadan, gözü kanadadan yerli iha... Ama bunu söylemek kab...
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    Yorumlar (110) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DARTH_BLACK 2 hf.
    Biraz konun dışında kalacak ama kanada önce kendi işlerine baksın...https://www.mynet.com/kanada-daki-askeri-kolej-ogrencilerinin-ucte-ikisi-cinsel-suistimale-ugradi-110106613525
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    K.Ubeyd (Ubeydullah Kaya) 2 hf.
    Şu sınır için gelişmiş bir foto kapan yapan bir abi vardı geçen gün A haber'e çıkmıştı uzun zamandır (Haberlere çıkmadan önce) takip ediyordum bence bu kamera geliştirme işinde o da ekipte olmalı her ne kadar kamera sistemlerinden anlamasam da adam işini iyi bilen birisine benziyor paylaşımlarını ağzım açık izliyorum.Facebook adı Şeyh Müslim İncedal
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Yav yeğenim oyun o kadar büyük ki Kanada bile kıskanıyor, dolar euro kuru takip etmiyorum. Ver oradan bi rastgele ülke ona da kafa tutacağum hadi daaa..
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    DARTH_BLACK 2 hf.
    BAE'nin Brezilya'dan Libya'da darbeci güçlerin lideri Hafter için yeni sipariş ettiği Super Tucano uçaklarında, Kanada'lı Pratt & Whitney şirketinin ürettiği PT6A-68C motoru kullanılıyor.Söz konusu uçaklar, Libya meşru hükümetine karşı Hafter'in yeni saldırısında kullanılmak için temin edildi.Bakalım kanada hükümeti bu konuda bir adım atacakmı? zira haftere verilecek bu uçakların gezi amaçlı kullanılmaycağı kesin.Aselasan'ın siha lar için ürettiği CATS E/O Keşif Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin kamerasıyla 20.650 feet yükseklikten aldığı bir görüntü.Merak edenlere paylaşmak istedim.Kanada yapımı kameralardan tek farkı 3-4 kilo daha ağır olması ancak bunlar ilk modeller,gelecek yeni versiyonlarda hem kalite hemde ergonomi daha da düzeltilecekdir.

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    engineer97s 2 hf.
    Bazen ambargo iyidir; dışa bağımlılığı azaltır kademe kademe. Benzer şekilde güzide bir kurumumuz olan ASELSAN’ımız oldu.
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    İl teber (Tolga ) 2 hf.
    Bayraktar TB2 Aselsan CATS kullandı. CATS Wecamın ürünlerine göre daha pahalı bir sistem büyük ihtimal Baykar fiyatı uygun diye Wescam kullanıyor. Zaten Baykar'ın yeterince Wescam stokladığını düşünüyorum. En kötü senaryo da bile elimiz boş değil yani.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Vatanseverlik de otu smanı eleştirmek değildir. Bunu da bi anlayabilseniz. Neyse...
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    timurray (Timur Salzburg) 2 hf.
    Bunu kesin fransa engel koydurtmuştur.Koydurtsa ne olacak,Zik kadar kamerayı yapamayacak bir ülkemiyiz biz??????.
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    djoz (djoz djoz) 2 hf.
    Yerli kameramızı bize göndermeyen kanadayı kınıyorum. Kafamızı kızdırırlarsa gidip çinden yerli kamera alırız.
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    SPHAR3X 2 hf.
    Tamamen siyasi bir karar . Ermeni diasporası iş başında çok güzel kararlarını aldırtabiliyor . Da benim anlamadığım bizim hiç mi diplomatımız , iş adamımız örgümüz cart curt yok . Hiçbir yerde lobi faaliyeti yürütemiyoruz gerçekten çok kötü .
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    35411 kez okundu.
    96 kişi, toplam 110 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bayraktar tb-2, anka-s ve
    9 etiket daha iha siha Türkiye Haberleri savunma sanayii tusaş baykar makina Wescam MX-15D l3harris technologies Bilim ve Teknoloji
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