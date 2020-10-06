Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı

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Ülkemiz sınırları içindeki terör operasyonları, Suriye’de düzenlenen sınır ötesi operasyonlar, Libya, Ukrayna derken Türkiye’de üretilen insansız hava araçları son büyük görevini büyük bir başarıyla Azerbaycan’da sürdürüyor. Rusya merkezli eski nesil hava savunma sistemlerini ve askeri araçları kolaylıkla avlayan yerli SİHA’ların yurt dışından alınan bazı ekipmanları zaman zaman ambargolara kurban gidebiliyor.

L3Harris Technologies çatı şirketine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Wescam Inc. Kanada merkezli bir şirket. Havacılık ve Savunma Sanayii odaklı yan ürünler üreten şirket hem hava hem kara hem de hem de deniz araçları içime gözetleme teknolojiler geliştiriyor. Bayraktar TB2 ve ANKA’da da bu şirket tarafından üretilen Wescam MX-15D kamera kullanılıyor. 19,5kg ağırlığındaki bu kamera, Full HD olarak video aktarımı yapabiliyor. Aynı ekipmanının ABD, Fransa, Kanada, İspanya gibi birçok ülkede askeri ve sivil amaçlarla görev yaptığı biliniyor.

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Kanadalı şirket Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ’da yaşanan çatışmaları gerekçe gösterip, Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların bu operasyonlarda orantısız güç etkisiyle kullanıldığını öne sürüp ihracat iznini askıya aldı. Şirket, Suriye’de düzenlenen Barış Pınarı harekatı sonrasında da bir süreliğine ihracata engel koymuş ancak harekat sona erdikten ihracata tekrar izin vermişti.

Elbette ki bu malzeme kolay arıza yapan ve sürekli değiştirilmesi gereken bir ekipman olmadığı için şimdilik çok ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir. Zaten bu gibi durumlar düşünülerek ülkemizde yedekli olarak fazlaca ürün bulunduğunu tahmin etmek de pek güç değil. Muhtemelen Azerbaycan’daki sıcak temas durulduktan sonra da Kanada hükümeti şirketin satış isteğine daha fazla karşı koyamayacak ve yeniden izin verilecektir.

ASELSAN’dan yerli kamera çözümü

Tabi tüm bunlar olurken silahlı ANKA insansız hava aracı odağında Aselsan tarafından geliştirilen Cats HD gece/gündüz kamerası da gelişme süreci devam eden Türk Savunma Sanayii gözdelerinden biri olarak kenarda bekliyor. Uçuş testleri 2 sene önce tamamlanan ve gelişmiş özelliklere kavuşması için üzerinde çalışılan kamera sistemleri ilerleyen dönemde Türk hava araçlarındaki önemli bir dışa bağımlılık unsurunu da ortadan kaldırmış olacaktır.

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