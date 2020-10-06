Kanada'nın ambargosuna yanıt: "SİHA'larımızın yerli gözü CATS seri üretime geçiyor"

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ANKA ve Bayraktar TB2 gibi Türk insansız hava araçlarında Wescam Inc. tarafından üretilen Wescam MX-15D kameralar kullanılıyor. Kanada merkezli şirket, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları gerekçe gösterip, Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların bu operasyonlarda orantısız güç etkisiyle kullanıldığını öne sürüp ihracat iznini askıya aldığını duyurmuştu.

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Şirketin attığı bu adıma Türkiye'den yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kanadalı şirketin ambargosuna atıfta bulunarak, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler." açıklamasında bulundu.

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CATS HD gündüz/gece kamera sistemi, ANKA-S odağında Aselsan tarafından geliştirildi. Yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme yeteneklerine sahip sistem, upscale işlemi gerekmeksizin Full HD çözünürlükte görüntü aktarıyor. 200 mm çaplı optik açıklığa sahip kamerada mesafe ölçme, çoklu hedef takibi, görüntü işleme ve hassas stabilizasyon gibi özellikler bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı"

Kanadalı şirket tarafından üretilen Wescam MX-15D, sadece 19,5 kilogram ağırlığa sahip olması sayesinde özellikle İHA'larda faydalı yük konusunda öne çıkıyor. Aselsan'ın geliştirdiği CATS ise 61 kilogram ağırlığında. Fakat Aselsan, söz konusu sistemi iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Zira İsmail Demir de bugünkü paylaşımında "Aselsan'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu durumda ağırlık konusunda da bazı iyileştirmeler yapılabilir.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1313425028302680066

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