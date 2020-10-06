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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanada'nın ambargosuna yanıt: "SİHA'larımızın yerli gözü CATS seri üretime geçiyor"

    Kanadalı şirketin Türk İHA'larında kullanılan kameranın Türkiye'ye satışını askıya almasının ardından açıklamada bulunan İsmail Demir, Aselsan üretimi CATS kameralar için seri üretim müjdesi verdi.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kanada'nın ambargosuna yanıt:
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    ANKA ve Bayraktar TB2 gibi Türk insansız hava araçlarında Wescam Inc. tarafından üretilen Wescam MX-15D kameralar kullanılıyor. Kanada merkezli şirket, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları gerekçe gösterip, Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların bu operasyonlarda orantısız güç etkisiyle kullanıldığını öne sürüp ihracat iznini askıya aldığını duyurmuştu.

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    Şirketin attığı bu adıma Türkiye'den yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kanadalı şirketin ambargosuna atıfta bulunarak, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler." açıklamasında bulundu.

    CATS HD gündüz/gece kamera sistemi, ANKA-S odağında Aselsan tarafından geliştirildi. Yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme yeteneklerine sahip sistem, upscale işlemi gerekmeksizin Full HD çözünürlükte görüntü aktarıyor. 200 mm çaplı optik açıklığa sahip kamerada mesafe ölçme, çoklu hedef takibi, görüntü işleme ve hassas stabilizasyon gibi özellikler bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı"

    Kanadalı şirket tarafından üretilen Wescam MX-15D, sadece 19,5 kilogram ağırlığa sahip olması sayesinde özellikle İHA'larda faydalı yük konusunda öne çıkıyor. Aselsan'ın geliştirdiği CATS ise 61 kilogram ağırlığında. Fakat Aselsan, söz konusu sistemi iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Zira İsmail Demir de bugünkü paylaşımında "Aselsan'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu durumda ağırlık konusunda da bazı iyileştirmeler yapılabilir.



    https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1313425028302680066 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. en beğenilen
    Herhangi siyasi tarafa dahil olmadan, askeri millileşmenin öneminin başka bir tezahürü. Umarım zamanla tüm bileşenleri yerlileştirebiliriz.
    Yanıtla +63
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 2 hf.
    Kötü komşu mal sahibi yapar. İHA ve siha satın almak istediğimiz de de İsrail ve ABD vermemişti. Şu an gelinen nokta da kök söktürüyor.
    Yanıtla +29
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. WB
    Hocam sizi de anlıyorum. Herkesin olduğu gibi sizin de hassasiyetleriniz var. Bu doğrultuda bir yaşam biçiminiz, hayata bakışınız var. Ama bazen bunlardan sıyrılmak sadece doğruyu bulmamızı sağlar. Görüşlerimiz bizi özgürleştirdigi gibi yeri geldiği zaman at gözlüğü de olabiliyor. Sizden ricam, bugün öğündüğüz firmanın kuruluş tarihine bir bakın. Gelişimine bir bakın. Nasıl ki son 20 yılda bir şey yapılmadı demek saçma ise, ondan önce de bir şey yapılmadı deyip, eski Türkiye diye yaftalamakta doğru değil. Selâmetle.
    Hocam sizi de anlıyorum. Herkesin olduğu gibi sizin de hassasiyetleriniz var. Bu doğrultuda bir yaşam biçiminiz, hayata bakışınız var. Ama bazen bunlardan sıyrı...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 3 gün (düzenlendi)
    Haberde yanlışlık olmalı yahu 19,5kg nerde, 61 kg nerede? 40 kg uçan bir cisim için çok önemli bir ağırlık.

    Edit: Wescam 48,7 kg imiş.
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    artenis (mehmet n.) 2 hf.
    Yerli araba da aynı bu gibi tamı tamına 2 günde yapılırsa daha İNANDIRICI olur.
    İki gün önce gevurlar lens vermiyor 2 gün sonra ahanda biz yabdıh...
    Anlatabildim mi?
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    Glitz (Erdogan ) 2 hf.
    2 günde mi?
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    karayulun (ka yu) 2 hf.
    şu 'ambargo' denilen sözcük yerine, 'Engel ya da Yaptırım' diyemez miyiz? bir ambargo sözü almış başını gibiyor. anlamını sorsak çoğu eş anlamlı sözcüğü yerine, bize açıklama olarak söyler.
    Yanıtla +1
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    Naruto45 2 hf. (düzenlendi)
    Güzel haber kendimiz geliştirelimde ekonomi uçuyor göklerde rtx 3090 rahatlıkla alırız artık
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Yerli alerjisi olanları üzecek bir haber daha verelim o zaman.

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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf.
    hukumetin tek dogru icaati askeri alanda yerlilesmek. tum ekipmanlar yerli olmali cunku artik her zey uzaktan ya da onceden kodlamali ileri tarihli sabote edilebilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    Allahtan internet diye birşey var da kafana göre sallayamıyorsun. Açıklamayı yapan zamanın hazineden sorumlu devlet bakanı.Hadi yeni yetmeleri inandırmak güç onlar gözünü Ak Parti ile açtı. Eskileri niye ve nasıl ikna edemiyoruz kardeşim biz onu anlayamadım bir türlü? Ne oldu bu insanlara böyle kafayı mı yedi herkes tümden?https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/deprem-yardimiyla-maaslari-odedik-39107989https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/deprem-yardimiyla-maaslari-odediler-5236186https://www.yenisafak.com/yazarlar/nurettincanikli/memur-maai-ve-deprem-yardimi-44395
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    jubeii 2 hf.
    bunu yapmak için kanadanın ambargosunu mu beklediniz. söylediniz hiç bir halta inanmıyorum. adam kktc ye yaptığı su borusunu patladığı için ikinci açılışını yaptı yauw. yuh amk.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    alfa-x 2 hf. jubeii
    Öyle herhangi bir teknoloji değil ,gelişme süreci var ,kaç yıldır üzerinde çalışılıyor.Testleri var...
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    hakanhan68 2 hf. jubeii
    bunu yazmaya gelmiştim şak hemen meydana çıktı kamera tebrikler . o su borusuda doğruysa vahim --- Saray'da patlak borusu için tamir töreni düzenlen KKTC Su Projesi'nin, deniz geçiş hattı inşasının 630 milyon lira, tamirinin ise 499 milyon lira olduğu anlaşılalı birkaç saat oldu
    https://twitter.com/kacsaatolduson/status/1314117220465770496
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 2 hf.
    bence milli ihalarin kameralarinin agirligini tartisiyorsak bile bana yeter sukurrler olsun
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