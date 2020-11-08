Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Kademili salınımlı veya yavaş salınımlı ilaçlar çeşitli durumların, hastalıkların ve semptomların tedavisinde kullanılıyor ancak bazen bahsi geçen ilaçlar içerisinde barındırdığı terapötik ( sağaltıcı ) dozu tam olarak salamadan ve çevresindeki dokuya, dolayısıyla da sistemik dolaşıma kazandıramadan vücuttan atılabiliyor. Şimdi ise bilim insanları bir tür pazitten ilham alarak bahsi geçen durumu iyileştirebilecek cihaz geliştirdi.

Kancalı kurt adı verilen kurtlar dişlerini kullanarak içerisinde bulunduğu organizmanın bağırsak duvarlarına tutunuyor ve bağırsak duvarına sıkıca yapışıyor. John Hopkins University araştırmacıları ise parazitten ilham alarak ‘’theragrippers’’ adı verdikleri bir tür ilaç dağıtıcı cihaz geliştirdi. ( Burada ince bir kelime oyunu var zira ‘’theragrippers’’ kelimesinin ‘’thera’’ eki İngilizce ‘’therapeutic’’ yani terapötik; ‘’gripper’’ son eki ise kavrayıcı, yakalayıcı anlamına geliyor. )

Terapötik yakalayıcılar

Tam Boyutta Gör

Her biri yaklaşık toz zerresi büyüklüğünde olan ve içerisinde çeşitli amaçlarla hazırlanmış çeşitli ilaçlar barındıran cihazlar, şekil değiştiren bir tür filmle kaplı altıgen şeklindeki yapıya sahip olmakla birlikte filmin üzerinde de ısıya duyarlı parafin kaplama bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı

Oral yolla alınan cihaz gastrointestinal sisteme girdiğinde ve vücut sıcaklığına ulaştığında cihazın üzerindeki parafin kaplama eriyor ve böylece şekli değişen filmle kaplı olan yapı, önceki formuna dönmek üzere şekil değiştiriyor ve bahsi geçen durum gerçekleşirken film tabaka altıgenin köşelerini aynı bir pençe gibi altıgenin merkezine doğru çekiyor. Böylece cihaz bağırsak mukozasına yapışmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir"

Yeni cihazlar, içerisindeki ilacı dokuya saldıktan sonra kavrama yeteneklerini kaybediyor ve feçesle birlikte zararsız bir şekilde vücuttan uzaklaştırılıyor.

Yeni yöntem standart ilaçlarla kıyaslandığında ve ilaçların kandaki düzeyine bakıldığında yeni yöntemin geleneksel ilaçlara oranda çok daha fazla ilacı kan dolaşımına aktardığı gözlendi. Ayrıca standart ilaçların kontrol grubunun gastrointestinal sisteminde 2 saat kaldığı gözlenirken yeni cihazların bağırsakta 12 saat kaldığı gözlendi.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.