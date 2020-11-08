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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi

    Toz zerresi büyüklüğünde olan ve içerisinde çeşitli amaçlarla hazırlanmış çeşitli ilaçlar barındıran cihazlar, şekil değiştirebilen ve bağırsağa yapışmayı sağlayan özel bir film tabakayla kaplı
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi
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    Kademili salınımlı veya yavaş salınımlı ilaçlar çeşitli durumların, hastalıkların ve semptomların tedavisinde kullanılıyor ancak bazen bahsi geçen ilaçlar içerisinde barındırdığı terapötik ( sağaltıcı ) dozu tam olarak salamadan ve çevresindeki dokuya, dolayısıyla da sistemik dolaşıma kazandıramadan vücuttan atılabiliyor. Şimdi ise bilim insanları bir tür pazitten ilham alarak bahsi geçen durumu iyileştirebilecek cihaz geliştirdi.

    Kancalı kurt adı verilen kurtlar dişlerini kullanarak içerisinde bulunduğu organizmanın bağırsak duvarlarına tutunuyor ve bağırsak duvarına sıkıca yapışıyor. John Hopkins University araştırmacıları ise parazitten ilham alarak ‘’theragrippers’’ adı verdikleri bir tür ilaç dağıtıcı cihaz geliştirdi. ( Burada ince bir kelime oyunu var zira ‘’theragrippers’’ kelimesinin ‘’thera’’ eki İngilizce ‘’therapeutic’’ yani terapötik; ‘’gripper’’ son eki ise kavrayıcı, yakalayıcı anlamına geliyor. )

    Terapötik yakalayıcılar

    Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi
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    Her biri yaklaşık toz zerresi büyüklüğünde olan ve içerisinde çeşitli amaçlarla hazırlanmış çeşitli ilaçlar barındıran cihazlar, şekil değiştiren bir tür filmle kaplı altıgen şeklindeki yapıya sahip olmakla birlikte filmin üzerinde de ısıya duyarlı parafin kaplama bulunuyor.

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    Oral yolla alınan cihaz gastrointestinal sisteme girdiğinde ve vücut sıcaklığına ulaştığında cihazın üzerindeki parafin kaplama eriyor ve böylece şekli değişen filmle kaplı olan yapı, önceki formuna dönmek üzere şekil değiştiriyor ve bahsi geçen durum gerçekleşirken film tabaka altıgenin köşelerini aynı bir pençe gibi altıgenin merkezine doğru çekiyor. Böylece cihaz bağırsak mukozasına yapışmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir"

    Yeni cihazlar, içerisindeki ilacı dokuya saldıktan sonra kavrama yeteneklerini kaybediyor ve feçesle birlikte zararsız bir şekilde vücuttan uzaklaştırılıyor.

    Yeni yöntem standart ilaçlarla kıyaslandığında ve ilaçların kandaki düzeyine bakıldığında yeni yöntemin geleneksel ilaçlara oranda çok daha fazla ilacı kan dolaşımına aktardığı gözlendi. Ayrıca standart ilaçların kontrol grubunun gastrointestinal sisteminde 2 saat kaldığı gözlenirken yeni cihazların bağırsakta 12 saat kaldığı gözlendi.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://advances.sciencemag.org/content/6/44/eabb4133 https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/johns-hopkins-researchers-engineer-tiny-shape-changing-machines-that-deliver-medicine-efficiently-to-the-gi-tract Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Toz zerresi kadar ilaçlar mı? Bence ayvayı yedik. Kesin bunu savaşlarda, hatta gizli savaşlarda bile kullanırlar. Ülkemiz zaten yol geçen hanı. Herhangi bir yabancının bunun ile ülkeye girip etrafa salmayacağının garantisini kim verebilir. Çaktırmadan herkes hasta hatta daha fazlası edilebilir.
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    VaporWave (Emre ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    DEHB Tedavisi için kullanılırsa güzel olur.
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