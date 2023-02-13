Kandilli Rasathanesi: Marmara Denizi’nin çekilmesiyle depremin alakası yok

Marmara Denizi neden çekildi?
Yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır.” denildi.
Bu durum neredeyse her sene özellikle poyraz esintilerinin olduğu dönemlerde Marmara Denizi'nde görülmekte. Çekilmenin Marmara Denizi’nin genelinde meydana gelmediği, bazı alçak kıyılarda yaşandığı biliniyor. Dolayısıyla bu durumun deprem aktivitesiyle bir alakası olmadığını, dönemsel rüzgarlar sonucunda sıklıkla yaşanan bir durum olduğunun altını çizelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah