Kandilli Rasathanesi: Marmara Denizi’nin çekilmesiyle depremin alakası yok

Tam Boyutta Gör Boğaziçi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi’nde yaşanan suyun çekilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı. Kandilli Rasathanesi, endişeye mahal olmadığını belirtti.

Marmara Denizi neden çekildi?

Tam Boyutta Gör İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Sahili ve Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi’nin farklı kesimlerinde deniz suyunu 10 ila 25 metre kadar çekildiği gözlemlendi. Bu durum ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında vatandaşları tedirgin etmişti. Konuya dair açıklama ise Kandilli Rasathanesi’nden geldi.

Yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır.” denildi.

Bu durum neredeyse her sene özellikle poyraz esintilerinin olduğu dönemlerde Marmara Denizi'nde görülmekte. Çekilmenin Marmara Denizi’nin genelinde meydana gelmediği, bazı alçak kıyılarda yaşandığı biliniyor. Dolayısıyla bu durumun deprem aktivitesiyle bir alakası olmadığını, dönemsel rüzgarlar sonucunda sıklıkla yaşanan bir durum olduğunun altını çizelim.

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