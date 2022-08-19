Çinliler sizi kandırmasın: Apple'ın önerdiği şarj kablosu nasıl seçilir?

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Herkesin başına gelmiştir. Ucuz bir iPhone kablosu satın alırsınız, normal şekilde kullanırsınız. Ancak kısa süre sonra çalışmaz ve bunun nedeni kötü yapılmış olması değildir. iPhone sadece bu kablonun kendini şarj etmesini reddediyor, hepsi bu.

iPhone X, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırıldı 1 gün önce eklendi

Her iPhone ve iPad'de kabloları, şarj cihazlarını ve diğer aygıtları MFi sertifikası açısından kontrol eden bir sistem vardır. Bu, üçüncü taraf aksesuarın Apple'ın kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Kablo eğer MFi (Made for iPhone / iPod / iPad) sertifikalı, yani onaylı değilse iPhone şarj olmayı reddedebilir.

Bilmiyor olabilirsiniz, ancak bu sertifikayı Apple'ın web sitesinde uzun süredir ve dünyada satılan herhangi bir aksesuar için çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz.

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Herhangi bir aksesuar için MFi sertifikası nasıl kontrol edilir?

https://mfi.apple.com/account/accessory-search adresine gidin Listeden Brand'i (Marka) seçin . Karşıdaki alana aksesuar üreticisinin markasını yazın. Aksesuarınızı sonuç listesinde bulun.

Kablo ve şarj cihazı listede yer alıyorsa MFi sertifikalıdır. Eğer değilse, ne yazık ki Apple'ın kalite standartlarını karşılamıyordur.

Örnek olarak Baseus diye aratınca ve Apple veritabanında 34 ürün listeleniyor. Yani, en iyi ihtimalle Baseus çeşitlerinin %5'i MFi onayından geçmiş. Ugreen markası ise 297 kayıtla daha iyi durumda. Anker şirketinin ise 2840 aksesuarı Apple'ın veritabanında kayıtlı.

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Neden tüm aksesuarların MFi sertifikası yok?

Bunun cevabı oldukça öngörülebilir. Zira sertifikasyon süreci paraya mal olur ve zaman alır. İlk olarak, üreticinin Apple ile iletişime geçmesi ve onlara dahili testler için bir aksesuar sağlaması gerekir. Şirket ve hizmet ortakları "test ürününü" aşağıdaki kıstaslarda değerlendirmeye alırlar:

Isınma derecesi

Bileşenlerin kalitesi (çip dahil)

Apple cihazlarıyla uyumluluk

Güvenilirlik

Beyan edilen işlevlerin çalışabilirliği

Tüm testler başarıyla geçilirse bir sonraki aşamaya geçilecektir. Üretici , MFi sertifikasını almak için bir kereye mahsus ücret ödemek zorunda. Bu da ilgili şirkete, satacağı aksesuarı MFi logosu ve ibaresiyle yasal olarak işaretleme ayrıcağlığı sağlıyor. Ancak bitmedi. Son olarak üretici, bu sertifikayla satılan her aksesuar için Apple'a telif ücreti de ödemek zorunda kalacak.

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Üreticilerin sattıkları tüm aksesuarları bu şekilde sertifikalandırmaları çok maliyetli. Bu da her zaman tüketiciye yansıtılır. Bu nedenle MFi logolu aksesuarlar her zaman, o sertifikaya sahip olmayanlardan daha pahalıdır. Dolayısıyla AliExpress'ten gelen kabloların ve şarj cihazlarının %95'inin MFi sertifikası yoktur. Ayrıca kutuda veya açıklama kısmında MFi logosunun bulunması da hiçbir şeyi garanti etmez.

MFi sertifikasını doğrulamak neden önemli?

iOS düzeyinde lisanssız kabloların "engellenmesi" örneğine ek olarak, MFi sertifikasının olmaması yalnızca aksesuarın kendisine değil, ona bağlı cihaza da zarar verme riskini artırır.

Bununla birlikte, MFi sertifikalı bir kabloya sahip olmak da doğaüstü bir şeyi garanti etmez. Güveni artırmak, tatsız ve beklenmedik bir arıza olasılığını istatistiksel olarak azaltmak dışında.

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Ayrıca Çinli (daha az sıklıkla - Amerikan, Avrupalı) üreticiler , aksesuar alıcılarını aldatıyor ve onlara MFi sertifikası vaat ediyor. Sonuçta bu logo ürünün değerini yükseltiyor ve satışları artırıyor. Zira bazı alıcılar, Apple düzeyinde kaliteyi umarak kasıtlı olarak MFi sertifikalı ürünleri seçiyorlar.

Satın almadan önce aksesuarları MFi veritabanından kontrol etme alışkanlığı edinin. Birkaç dakikanızı alacak ancak daha hızlı seçim yapmanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

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