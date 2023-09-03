Kara deliklerdeki yığılma diski için ilk kanıt bulundu

Yığılma disklerine dair en net kanıt
Bilim insanları, bu kozmik devlerin gaz ve tozdan oluşan dönen yığılma diskleri ile çevrili olduğunu belirtiyor. Bu parlayan disk, yüksek enerjili gama ışınları ve X-ışınlarından görünür ışık, kızılötesi ve radyo dalgalarına kadar elektromanyetik spektrum üzerinde aşırı enerji yayıyor. ABD'deki Gemini Kuzey Teleskobunu kullanılarak yapılan gözlemler sonucunda III Zw 002 galaksisinin merkezindeki kara deliği çevreleyen bir yığılma diskinin en net kanıtı keşfedildi. Resmi açıklamaya göre, bulgular "iki nadir ve tuhaf yakın kızılötesi emisyon hattından" elde edilen verilerin incelenmesinin ardından elde edildi.
Sonuç olarak, gökbilimciler diskin boyutunu ve davranışını belirlemek için disk içinden salınan ışık spektrumuna güveniyorlar. Bu yöntem, gökbilimcilerin III Zw 002 galaksisinin yığılma diskinden kaynaklanan "iki yakın kızılötesi emisyon çizgisini" ilk kez tespit etmelerini sağladı.
Tespit edilen iki emisyon çizgisinden birisi olan “Paschen-alpha” çizgisinin 16,77 ışık günü (ışığın süper kütleli kara delikten bir Dünya gününde kat ettiği mesafe) yarıçapında olduğu tespit edildi. Bir diğeri olan “O I” çizgisinin ise 18.86 ışık günü yarıçapındaki yığılma diskinden geldiği tespit edildi. Ölçümler ayrıca geniş çizgi bölgesinin dış yarıçapının kabaca 52,43 ışık günü olabileceğini ortaya koydu. Bu araca incelenen süper kütleli kara delik, Güneş’in 400-900 milyon katı kütleye sahip.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/first-evidence-of-a-black-holes-accretion-disk-found https://noirlab.edu/public/blog/accretion-disks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.