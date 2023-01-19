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    Karadeniz’de 3GW kapasiteli yapay enerji adası kurulabilir

    Karadeniz, açık deniz rüzgar enerjisi için önemli bir potansiyel sunuyor. Bu bağlamda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde buradaki potansiyeli kullanmak istiyor. Enerji adası da bu projelerden birisi.
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    Karadeniz’de 3GW kapasiteli yapay enerji adası kurulabilir Tam Boyutta Gör
    Açık deniz rüzgar enerjisi denize kıyısı olan ülkeler için ciddi bir enerji potansiyeli sunuyor. Bu bağlamda Karadeniz de önemli miktarda bir potansiyeli barındırıyor. Aktarılanlara göre Energy Policy Group'un (EPG) 2020'de yaptığı çalışmada Romanya’nın 94 GW’lık açık deniz rüzgar kapasitesi bulunuyor. Yeni yayınlanan bir rapor ise bu kapasitenin “enerji adası” projesiyle kullanılabileceğini gösteriyor.

    Karadeniz'de enerji adası projesi

    Bağımsız Rumen enerji ve iklim politikası düşünce kuruluşu Energy Policy Group'a (EPG) göre, Romanya ve Bulgaristan’ın ortak bir proje için, açık deniz rüzgar konuşlandırması Romanya'nın dekarbonizasyon çabalarına büyük bir destek sağlayabilir. Kurulacak yapay “enerji adası” dağınık bir şekilde olan açık deniz rüzgar türbinlerinin toplandığı bir merkez konumunda olacak. Aynı zamanda bu enerji adası yeşil hidrojen gibi diğer enerji türlerini birleştirmek için yapay bir merkez olarak kullanılabilir. Benzer bir proje üzerinde Danimarka ve Belçika da çalışıyor.

    Karadeniz’de 3GW kapasiteli yapay enerji adası kurulabilir
    Örgüt geçen hafta yapay bir Romanya-Bulgaristan enerji adası ve her ülke tarafından kurulan 3 GW'lık açık deniz türbinlerinin potansiyelini inceleyen bir senaryo sundu. Bu durumda, iki ülke Karadeniz'deki açık deniz rüzgar potansiyelini daha verimli bir şekilde ortaya çıkarabilecek ve şebeke zorluklarını çözebilecek EPG ayrıca, böyle bir projenin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere Karadeniz bölgesindeki diğer ülkelerle enterkonneksiyon (ulusal elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanması) kapasitesinin geliştirilebileceğini söyledi.

    Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Shabla ve Romanya'nın Köstence kentindeki potansiyel bir kurulum Romanya için yaklaşık 8,4 milyar euro (9,08 milyar dolar) tutarında toplam harcama anlamına geliyor. EPG, Romanya’nın karbon nötr hale gelmesi için 2050 yılına kadar Karadeniz'e kabaca 15 GW açık deniz rüzgar türbini kurması gerektiğini tahmin ediyor. Hesaplamalarına göre, 3 GW'lık bir proje Romanya ekonomisine 6,3 milyar euro katma değer katacak.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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