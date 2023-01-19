Karadeniz’de 3GW kapasiteli yapay enerji adası kurulabilir

Karadeniz'de enerji adası projesi
Bağımsız Rumen enerji ve iklim politikası düşünce kuruluşu Energy Policy Group'a (EPG) göre, Romanya ve Bulgaristan’ın ortak bir proje için, açık deniz rüzgar konuşlandırması Romanya'nın dekarbonizasyon çabalarına büyük bir destek sağlayabilir. Kurulacak yapay “enerji adası” dağınık bir şekilde olan açık deniz rüzgar türbinlerinin toplandığı bir merkez konumunda olacak. Aynı zamanda bu enerji adası yeşil hidrojen gibi diğer enerji türlerini birleştirmek için yapay bir merkez olarak kullanılabilir. Benzer bir proje üzerinde Danimarka ve Belçika da çalışıyor.
Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Shabla ve Romanya'nın Köstence kentindeki potansiyel bir kurulum Romanya için yaklaşık 8,4 milyar euro (9,08 milyar dolar) tutarında toplam harcama anlamına geliyor. EPG, Romanya’nın karbon nötr hale gelmesi için 2050 yılına kadar Karadeniz'e kabaca 15 GW açık deniz rüzgar türbini kurması gerektiğini tahmin ediyor. Hesaplamalarına göre, 3 GW'lık bir proje Romanya ekonomisine 6,3 milyar euro katma değer katacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....