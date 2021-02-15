Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak

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ABD hükümetinin üretimi Çin’den kendi sınırları içerisine kaydırma stratejisine ilk cevap veren Samsung’un yeni tesislerinin yeri belli oldu. Eyalet yönetimlerinin rekabetinde Texas öne çıkmayı başardı.

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17 milyar dolarlık tesis

Samsung hali hazırda Texas’taki üretim tesislerine 17 milyar dolar civarında bir yatırım yapmıştı ve en büyük yatırımı olan yabancı yatırımcı konumundaydı. Yeni tesis de 17 milyar dolar civarında olacak ve 1800 kişiye iş sağlayacak.

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Samsung Austin tesisleri biraz daha olgunlaşmış üretim süreçlerinde hizmet veriyor ve oldukça fazla müşterisi var. Bu bakımdan Samsung ekipman yenileme işine girmeyi istemiyor. 17 milyar dolar doğrudan 3nm EUV üretim yapacak tesis için harcanacak.

Samsung yeni tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi teşviği istiyordu. Basına yansımasa da eyalet yönetiminin bunu kabul ettiği belirtiliyor zira New York dahil bir kaç eyalet daha Samsung’un yatırımına talip olmuştu. Austin tesislerinin 2023 yılının sonlarında devreye alınması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/278403/samsung-to-build-usd-17-billion-silicon-manufacturing-plant-in-the-us-by-2023

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