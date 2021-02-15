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    Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak

    3nm EUV sürecinde üretim yapacak olan 17 milyar dolarlık yeni tesis Texas eyaletinde kurulacak. Eyalet rekabetinden Texas sıkı bir vergi teşviği ile sıyrılmayı başardı.
    15 Şubat 2021, 18:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak
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    ABD hükümetinin üretimi Çin’den kendi sınırları içerisine kaydırma stratejisine ilk cevap veren Samsung’un yeni tesislerinin yeri belli oldu. Eyalet yönetimlerinin rekabetinde Texas öne çıkmayı başardı.

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    17 milyar dolarlık tesis

    Samsung hali hazırda Texas’taki üretim tesislerine 17 milyar dolar civarında bir yatırım yapmıştı ve en büyük yatırımı olan yabancı yatırımcı konumundaydı. Yeni tesis de 17 milyar dolar civarında olacak ve 1800 kişiye iş sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Samsung Austin tesisleri biraz daha olgunlaşmış üretim süreçlerinde hizmet veriyor ve oldukça fazla müşterisi var. Bu bakımdan Samsung ekipman yenileme işine girmeyi istemiyor. 17 milyar dolar doğrudan 3nm EUV üretim yapacak tesis için harcanacak.

    Samsung yeni tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi teşviği istiyordu. Basına yansımasa da eyalet yönetiminin bunu kabul ettiği belirtiliyor zira New York dahil bir kaç eyalet daha Samsung’un yatırımına talip olmuştu. Austin tesislerinin 2023 yılının sonlarında devreye alınması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/278403/samsung-to-build-usd-17-billion-silicon-manufacturing-plant-in-the-us-by-2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Az vergiyle, daha çok vergi nasıl toplanır görmüş olduk. ''Ekmeği eşit paylaşacağız!'' demek yerine, ''Ekmeği büyüteceğiz, vergiyi düşüreceğiz!'' diyene oyumu vericem...
    Az vergiyle, daha çok vergi nasıl toplanır görmüş olduk. ''Ekmeği eşit paylaşacağız!'' demek yerine, ''Ekmeği büyüteceğiz, vergiyi düşüreceğiz!'' diyene oyumu v...
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl böyle tesislerin Türkiye'de açılması lazım. Yoksa Türkiye'de telefonu montaj eden tesisler yok mu,var.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3nm !
    bu quantum atlama ve sıçrama anlamına gelir ki !
    paralel evren anlamıyla ; cinler aleminde,
    oldukça rahatsız edici bir etkisi olacaktır.
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten şu 3nm EUV döküm makinelerinden 15-20 tane alsalar yatırım miktarının çoğu gider. Gerisi de işte tesis, inşaat, hafriyat, beton vs.
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    C canmania (ismail can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Austin merkezli teknoloji şirketi yazarsınız artık
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    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Az vergiyle, daha çok vergi nasıl toplanır görmüş olduk. ''Ekmeği eşit paylaşacağız!'' demek yerine, ''Ekmeği büyüteceğiz, vergiyi düşüreceğiz!'' diyene oyumu vericem...
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    U ulayrason 2 gün ( Mesaj Silindi ) Holk
    aslında olaya sadece o konudan bakmamak lazım tsmc de ABD de bir tesis yapiyor. trumpun Çin'in olası Taiwan Kore gibi Ülker'e baskı yapıp sıkıntıya düşürmesin diye böyle bir adım atmıştır. evet vergide önemli ama ABD nin bu yönde bir planlama yapılması çok daha önemli ve bu kararında biden tarafından devam ettiriliyor olması bizim ülkeye de örnek olması gerek.
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    Ceqa (Güray ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    17 Milyar dolar mı ? TR'de yapmazlar çünkü bu kadar eğitilmiş uzman insan yok burda
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl böyle tesislerin Türkiye'de açılması lazım. Yoksa Türkiye'de telefonu montaj eden tesisler yok mu,var.
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