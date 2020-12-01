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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları

    Google Play editörleri bu yıl da ülkelere göre öne çıkan ve yenilikçi fikirleri ile dikkat çeken en iyi uygulamaları bir araya getirdi. Bu yıl ülkemizden listede bir aday göremedik.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları
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    Google Play mağazasında bu yıl farklı özellikleri ile ilgi çekmeyi başaran ve övgü toplayan en iyi uygulamalar listelendi. Kullanıcılara alışılmışın dışında yöntemlerle gündelik tecrübeler sunan uygulamalar alkışı hak ediyor.

    2020 yılının en iyi Android uygulaması

    Google Play editörleri tarafından gerek yenilikçi yapısı gerekse de etkileşimli yönlendirmeleri ile Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulaması yılın en iyisi seçildi. İnsanları günü yorgunluğu ve stresinden uzaklaştırmayı amaçlayan uygulama negatif etkilerden arınarak rahat bir uykuya dalmasını sağlıyor.

    Loóna

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    Yılın en iyi gündelik yaşam uygulamaları arasında ise herkesin dikkatini çeken Zoom görüntülü görüşme uygulaması yer alıyor. Nefes egzersizleri yaptıran Calmia, Grid Dairy günlük uygulaması, davranışlarınıza göre astroloji yorumları yapan Pattern, Whisk tarif ve alış veriş uygulaması ise fazla ilgi görmemiş yapımlar.

    En iyi gündelik yaşam uygulamaları

    İlginizi Çekebilir Avatar Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

    En iyi kişisel gelişim uygulamaları arasında Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth ve ekibinin fitness tavsiyeleri bulunan Centr var. Psikolojik olarak 11 farklı yöntemle ruhsal egzersizler sunan Intellect, her türlü konuda Nasıl Yapılır? videoları bulabileceğiniz Jumprope, arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirebileceğiniz Paired uygulamaları yine dikkat çekiyor.

    En iyi kişisel gelişim uygulamaları

    Çok düşük indirme rakamlarında kalan ancak potansiyeli editörler tarafından fark edilen uygulamalar da Saklı Hazineler bölümünde yer alıyor. Oluşturduğunuz arkadaş grubundan 2 dakikalık sesli hikayelerin paylaşıldığı Cappucino, dünyanın pek çok farklı ilginç noktasından fotoğrafların bir araya getirildiği Explorest, sana davetiyeler hazırlayabileceğiniz Paperless Post denemeye değer uygulamalar arasında.

    Saklı Hazineler

    En iyi eğlence uygulamaları arasında Disney+ içerik platformu, Bazaart eğlenceli fotoğraf düzenleme uygulaması, içeriklerinizin sesini zenginleştiren Dolby On, yüzünüzü eğlenceli GIF’ler içerisine entegre eden REFACE yer alıyor.

    En iyi eğlence uygulamaları

    Çevremize karşı dikkatli olmak veya yardım kuruluşlarını desteklemek gibi iyilik odaklı uygulamaların seçildiği İyilik kategorisinde ise çevreye zarar vermeden alış veriş yapmanızı sağlayan GreenChoice manav uygulaması, Medito meditasyon uygulaması ve SharetheMeal yardım kuruluşlarına yemek bağışı uygulaması yer alıyor. Son olarak tüm editör seçimlerinde ülkeye göre farklılıklar olduğunu da belirtelim.

    İyilik



    https://9to5google.com/2020/11/30/google-best-android-apps-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    tavsiye için teşekkürler deneyeceğim
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    MonitörKertenkelesi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim şu son aylarda keşfettiğim ve beni en çok mutlu eden uygulama "Remini" eski fotoğrafları yenileme uygulaması. Öylesine muazzam bir iş yapıyor ki, eski, yırtık pırtık, netliği bozuk, yüzlerin tanınmaz olduğu bir çok fotoğrafımı bir anda yepyeni ve kaliteli ve yüksek çözünürlükte bir hale getiriyor. Yapay zekanın iyi bir iş çıkardığı bu uygulama günde 5 fotoğraf hakkı tanıyor ve aylık 30 küsur lira ile de sınırsız kullanılıyor. Muhakkak ihtiyacınız var ise deneyim efenim. Bu listede olması umudu ile.

    [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=N09rPUo79jE&ab_channel=ShiftDelete.Net]
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