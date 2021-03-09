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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL

    Popüler olan her teknoloji üründe olduğu gibi Xbox'ın kontrolcüsünün de altın kaplama versiyonu yapılmış durumda ve ürün dünyanın en pahalı kontrolcüsü konumunda şu anda.
    09 Mart 2021, 19:30 (16 sa.)
    1,7b
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    14
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL
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    Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi. Yeni bir konsol ile birlikte yeni bir kontrolcü de elbette piyasaya sürüldü. Xbox, yeni kontrolcüsünde pek fazla değişikliğe gitmemişti ancak değişiklik isteyenler ve parası olanlar için özel olarak yeni bir Xbox kontrolcüsü yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor"

    Linus Tech Tips isimli YouTube kanalının bizlere aktardığına göre, Expert Casting adlı Kanadalı bir kuyumcu 1.5 kilogramlık 18 ayar altın ile kaplanan bir Xbox kontrolcüsü tasarladı. Kontrolcünün değeri ise 87.500 dolar. Yani yaklaşık olarak 670.000 TL. Bu fiyat da onu dünyanın en pahalı kontrolcüsü yapıyor. Elbette bu ürün satılmıyor ve şu an için yalnızca bir adet bulunuyor. 

    Geçtiğimiz aylarda da Caviar isimli şirket, PlayStation 5'in altın kaplamalı versiyonunu yapmıştı ve o da en pahalı konsol konumundaydı. O konsolun kontrolcüsü de timsah derisinden yapılmaydı. Xbox'ın altın kontrolcüsü için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/worlds-most-expensive-controller-is-an-xbox-series-x-controller-made-from-solid-gold/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    CemALACA81 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sırf havasını atmak için satın alıcak okadar kafası çalışmayan adam var ki
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arap şeyhleri bunu beğendi.
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    gösteriş için yapılmış tamam o belli de bu kontrolcüde oyun filan oynanmaz altın son derece kaygan bir metal, elin terledikten sonra yağlı güreşe döner gider bir arap zengini alır sonra atar bir köşeye.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) 19yusuf05
    kimse almıyor kardeş bunu. LTT'nin kıroyum ama para bende içeriklerinden biri bu sadece.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kronik tuş sorunu loading... 😁
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    dugers (syt dgr) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle gereksiz haberler yapılmasın artık. Adam akıllı detaylı incelemelere hasret kaldık.
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    berbatine (Burak ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir haber değeri yok.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine parasının 0 larını saymakta zorlandığımız insanlar için altın kaplama bir şeyler çıkmış demek.
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    1ses1 (hasan türk) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) BiqBrav3
    Som altından klozet bile varken bunlar bir şey değil. Müsriflikde sınır tanımıyanlar ne yapıcaksın. O kadar parayı ne yapacak herkezde olan değil farklı olanı arar herşeyi olan , bunada zenginlik deniyor.

    Bu kanalıda sürekli takip ederim özellikle 100tb ssd yayını harikaydı fiyatını demiyorum.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) BiqBrav3
    kaplama değil kardeş som altın.
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    C cand. 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar büyük olay waovvvv
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