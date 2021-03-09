Karşınızda dünyanın en pahalı Xbox kontrolcüsü: 670.000 TL

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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi. Yeni bir konsol ile birlikte yeni bir kontrolcü de elbette piyasaya sürüldü. Xbox, yeni kontrolcüsünde pek fazla değişikliğe gitmemişti ancak değişiklik isteyenler ve parası olanlar için özel olarak yeni bir Xbox kontrolcüsü yapıldı.

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Linus Tech Tips isimli YouTube kanalının bizlere aktardığına göre, Expert Casting adlı Kanadalı bir kuyumcu 1.5 kilogramlık 18 ayar altın ile kaplanan bir Xbox kontrolcüsü tasarladı. Kontrolcünün değeri ise 87.500 dolar. Yani yaklaşık olarak 670.000 TL. Bu fiyat da onu dünyanın en pahalı kontrolcüsü yapıyor. Elbette bu ürün satılmıyor ve şu an için yalnızca bir adet bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda da Caviar isimli şirket, PlayStation 5'in altın kaplamalı versiyonunu yapmıştı ve o da en pahalı konsol konumundaydı. O konsolun kontrolcüsü de timsah derisinden yapılmaydı. Xbox'ın altın kontrolcüsü için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/worlds-most-expensive-controller-is-an-xbox-series-x-controller-made-from-solid-gold/

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