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    Microsoft, Xbox oyun kumandaları için yedek parça satışına başladı

    Microsoft, Xbox oyun kumandalarının onarımı için yedek parça satmaya başladı. Şirket oyuncuların kontrolcülerini onarmalarına yardımcı olacak talimatlar ve eğitim videoları da yayınladı.
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    Microsoft, Xbox oyun kumandaları için yedek parça satmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Microsoft, çevrimiçi mağazasında oyun kumandası parçaları satmaya başladı. Buradan standart Xbox oyun kumandası ve Xbox Elite Series 2 için yedek devre kartı, çubuk, düğme ve kapak gibi bileşenler satın alınabiliyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamaları durumunda cihazlarını değişmek yerine onarabilecekler.

    Elite Series 2 oyun kumandası için sunulan yedek parçalar düğme kiti için 23.99 dolardan başlayıp devre kartı ve titreşim motoru düzeneği için 59.99 dolara kadar çıkıyor. Standart kontrolcü için tamir kitleri daha düşük fiyatlı. Kasa için 19.99 dolar ila devre kartı ve titreşim motoru için 34.99 dolar arasında değişiyor.

    Microsoft, Xbox oyun kumandaları için yedek parça satmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Eğitim videoları var

    Bunun yanı sıra Xbox Insider Program Yöneticisi Brad Rossetti, yeni program hakkında kumandaların nasıl onarılacağına dair talimatlar ve eğitici videolar paylaştı. YouTube'da yer alan eğitim videosu oyunculara kontrolcülerini nasıl tamir edeceklerini gösteriyor.

    Bu Microsoft'un onarım kiti konudaki ilk girişimi değil. Şirket geçtiğimiz Haziran ayında Microsoft Surface serisi cihazları için yedek parça satışına başlamıştı.

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    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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