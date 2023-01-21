Merakla beklenen Invincible 2. sezon fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

Invincible 2. sezon ne zaman çıkacak?
Fragmanda Mark Grayson (Invincible) ve Allen the Alien'ın yer aldığını ve bunca zamandır Invincible’ın neler yaptığının hakkında konuştuklarını görüyoruz. Bu fragmanda Invincible 2. Sezonunun 2023’ün sonlarında çıkacağı duyuruluyor.
Invincible’ın ilk sezonunda 17 yaşındaki Mark'ın ergenlik hayatına ve başından geçenlere tanıklık ediyoruz. Ancak Mark’ın babası gezegendeki en güçlü süper kahraman olan Omni-Man’dir. Tüm insanlık ve Mark için idol olan Omni-Man’in zamanla oğlu için miras alınacak birisi olmadığı ortaya çıkacaktır. En nihayetinde ise Mark bir şekilde babası ile yüzleşmek zorunda kalacak ve büyük bir sınav verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....