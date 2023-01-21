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    Merakla beklenen Invincible 2. sezon fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

    Amazon Prime Video’nun sevilen animasyon dizisi Invincible ikinci sezonu için ilk fragman yayınlandı. Invincible 2. Sezonunun çıkış tarihi de resmi olarak açıklanmış durumda.
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    Invincible 2. Sezon ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video’da 2021’in Mart ayında çıkan animasyon dizisi Invincible, beklenmedik bir şekilde büyük bir kitleye ulaştı. Animasyonun sevenleri Invincible 2. Sezon ne zaman çıkacak? diye sorarken Prime Video nihayet uzun bekleyişi noktaladı. Oldukça kanlı ve vahşi sekansları barından yetişkin yapımı süper kahraman dizisi Invincible’ın 2. Sezonu için fragman ve çıkış tarihi yayınlandı.

    Invincible 2. sezon ne zaman çıkacak?

    Fragmanda Mark Grayson (Invincible) ve Allen the Alien'ın yer aldığını ve bunca zamandır Invincible’ın neler yaptığının hakkında konuştuklarını görüyoruz. Bu fragmanda Invincible 2. Sezonunun 2023’ün sonlarında çıkacağı duyuruluyor.

    Invincible’ın ilk sezonunda 17 yaşındaki Mark'ın ergenlik hayatına ve başından geçenlere tanıklık ediyoruz. Ancak Mark’ın babası gezegendeki en güçlü süper kahraman olan Omni-Man’dir. Tüm insanlık ve Mark için idol olan Omni-Man’in zamanla oğlu için miras alınacak birisi olmadığı ortaya çıkacaktır. En nihayetinde ise Mark bir şekilde babası ile yüzleşmek zorunda kalacak ve büyük bir sınav verecek.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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