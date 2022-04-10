Katlanabilir Huawei Mate X3, Nisan ayında geliyor: Sürpriz işlemci detayı

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Huawei, katlanabilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın bir kaynağa göre Huawei Mate X3 olarak adlandırılan cihaz Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak.

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Daha önce Çinli üreticinin Huawei Mate X3'te Kirin 9000 4G yonga setine yer vereceği bildirilmişti. Ancak son sızıntı Snapdragon 888 4G yonga seti kullanılacağına işaret ediyor. Cihazda en üst düzey Snapdragon 8 Gen 1'e yer verilmesi pek olası değil.

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Tasarımda birinci nesle dönüş

İşlemci detayına ek olarak Huawei'nin yeni katlanabilir telefonunda birinci nesil Mate X'in tasarımına geri döneceği bildiriliyor. Yani cihazın ekranı dışa doğru katlanacak. Ayrıca Harmony OS 2.0.1 ve 66W hızlı şarjı destekli 4.500 mAh pil söylentileri de var.

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