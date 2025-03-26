Katlanabilir iPhone için beklenen tarih ve fiyat bilgisi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir telefon pazarına giriş yapması uzun süredir beklenen bir gelişme. Samsung ve diğer üreticiler bu alanda büyük adımlar atarken, Apple'ın planları ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Son olarak katlanabilir iPhone modelinin fiyatı ve özellikleri hakkında bazı yeni detaylar paylaşıldı.

Beklenenden pahalı olabilir

Son bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin fiyatı, daha önceki iddialarla benzer şekilde 2.000 dolar seviyesinde olacak. Ancak Barclays Bank’ın yatırımcı raporlarına göre bu rakam, 2.300 dolara kadar çıkabilir. Bu fiyat, mevcut katlanabilir telefonlarla kıyaslandığında oldukça yüksek. Peki Apple, bu fiyat politikasıyla pazarda başarılı olabilir mi? Keza 3.500 dolar fiyatla çıkış yapan Apple Vision Pro da şirket için beklentilerin altında kaldı.

Katlanabilir iPhone, sıvı metal menteşe ile gelebilir 3 gün önce eklendi

Katlanabilir iPhone’un başarısı, yalnızca donanımına değil, yazılım deneyimine de bağlı olacak. Öyle ki Gurman'a göre, Apple büyük ekranın avantajları daha iyi kullanmalı. Özellikle iOS ve iPadOS’in hibrit bir sürümü, çoklu pencere desteği ve gelmiş geçmiş en iyi iPhone deneyimini sunacak bir yapı, kullanıcıların ilgisini çekebilir.

Tam Boyutta Gör Jeff Pu’ya göre Apple, katlanabilir iPhone'u şu an Foxconn'da "Yeni Ürün Tanıtımı (NPI)" aşamasında test ediyor. Takvime göre seri üretim 2026’nın ikinci yarısında başlayacak ve bu da cihazın 2026 sonunda veya 2027 başında piyasaya çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

Katlanabilir iPhone beklenen özellikler

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için Galaxy Z Fold serisine benzer bir yaklaşım benimsediği doğrulandı. Cihaz, katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Ekran tarafında ise, 7,8 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inç dış ekranın yer alacağı belirtiliyor. Son olarak Apple'ın menteşe tasarımında sıvı metal kullanacağı söyleniyor. Bu da dayanıklılığı önemli ölçüde artırmış olacak.

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Katlanabilir iPhone için beklenen tarih ve fiyat belli oldu!