Katlanabilir iPhone için beklenen tarih ve fiyat bilgisi paylaşıldı

Beklenenden pahalı olabilir
Son bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin fiyatı, daha önceki iddialarla benzer şekilde 2.000 dolar seviyesinde olacak. Ancak Barclays Bank’ın yatırımcı raporlarına göre bu rakam, 2.300 dolara kadar çıkabilir. Bu fiyat, mevcut katlanabilir telefonlarla kıyaslandığında oldukça yüksek. Peki Apple, bu fiyat politikasıyla pazarda başarılı olabilir mi? Keza 3.500 dolar fiyatla çıkış yapan Apple Vision Pro da şirket için beklentilerin altında kaldı.
Katlanabilir iPhone’un başarısı, yalnızca donanımına değil, yazılım deneyimine de bağlı olacak. Öyle ki Gurman'a göre, Apple büyük ekranın avantajları daha iyi kullanmalı. Özellikle iOS ve iPadOS’in hibrit bir sürümü, çoklu pencere desteği ve gelmiş geçmiş en iyi iPhone deneyimini sunacak bir yapı, kullanıcıların ilgisini çekebilir.
Katlanabilir iPhone beklenen özellikler
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için Galaxy Z Fold serisine benzer bir yaklaşım benimsediği doğrulandı. Cihaz, katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Ekran tarafında ise, 7,8 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inç dış ekranın yer alacağı belirtiliyor. Son olarak Apple'ın menteşe tasarımında sıvı metal kullanacağı söyleniyor. Bu da dayanıklılığı önemli ölçüde artırmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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