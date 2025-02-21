Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Daha önce Flip tarzı bir tasarıma işaret edilse de, yakın tarihte Galaxy Z Fold benzeri kitap tarzı bir modelin planlandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi son bilgilere göre Apple, bu anlamda somut adımlar atmaya başladı.

Katlanabilir iPhone yakında geliyor

Kaçıranlar için Apple'ın, katlanabilir ekran teknolojisi için çinli Lens Technology ile iş birliği yaptığı söyleniyordu. Son sızıntılar ise, projenin artık prototip aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Buna göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Google Pixel 9 Pro Fold gibi rakiplerinden daha kompakt yapıda olacak. Bu noktada şirketin kendine özgü bir ekran oranı belirlediği söyleniyor.

iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 3 gün önce eklendi

Aynı zamanda dış ekran, Oppo'nun Find N serisine benzer şekilde daha kısa ve geniş olacak. Bu noktada 5.49 inçlik dış ekran ve 7.74 inçlik iç ekran boyutları daha önce doğrulanmıştı.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta Apple, katlanabilir telefon pazarı için yazılım bölümünü de ciddi bir optimizasyon sürecinden geçiyor. Keza yukarıda da belirttiğimiz gibi iOS’in bu yeni form faktöre özel uyarlanması gerekli. Kamera tarafında ise Apple’ın iPhone 17 serisiyle birlikte daha köşeli ve düzenli bir kamera tasarımına geçiş yapacağı söyleniyor. Dolayısıyla katlanabilir iPhone modelinde de kuvvetle muhtemel benzer bir tasarım bulunacak.

Katlanabilir iPhone çıkış tarihi?

Apple'ın katlanabilir iPhone için 2026’yı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak cihazın kesin çıkış tarihi ve pazardaki konumlandırması hakkında halen net bir bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone yakında geliyor: ''Benzersiz olacak''