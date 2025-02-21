Katlanabilir iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir iPhone yakında geliyor
Kaçıranlar için Apple'ın, katlanabilir ekran teknolojisi için çinli Lens Technology ile iş birliği yaptığı söyleniyordu. Son sızıntılar ise, projenin artık prototip aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Buna göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Google Pixel 9 Pro Fold gibi rakiplerinden daha kompakt yapıda olacak. Bu noktada şirketin kendine özgü bir ekran oranı belirlediği söyleniyor.
Aynı zamanda dış ekran, Oppo'nun Find N serisine benzer şekilde daha kısa ve geniş olacak. Bu noktada 5.49 inçlik dış ekran ve 7.74 inçlik iç ekran boyutları daha önce doğrulanmıştı.
Katlanabilir iPhone çıkış tarihi?
Apple'ın katlanabilir iPhone için 2026’yı hedeflediği ifade ediliyor. Ancak cihazın kesin çıkış tarihi ve pazardaki konumlandırması hakkında halen net bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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