Katlanabilir OPPO Find N2 Flip performansı belli oldu: Peki Galaxy Z Flip 4'e rakip olabilecek mi?

Oppo Find N2 Flip rakiplerine karşı neler sunacak?
Geekbench veri tabanında CPH2437 model numarasıyla listelenen Oppo Find N2 Flip, Çin sürümüne benzer şekilde MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti, Android 13 işletim sistemi ve 8GB RAM ile destekleniyor. Bununla birlikte yeni cihaz, platformunun tek çekirdek testlerinde 906, çoklu çekirdekte ise 3.132 puana ulaşıyor.
Bildirilenlere göre Oppo Find N2 Flip, ön panelinde 6,8 inç FHD+ 120Hz AMOLED, arka bölümde ise 2,26 inçlik OLED ekranlara ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak yeni cihaza, 50MP+8MP çift arka kamera kurulumu, 32MP selfie kamerası, 44W şarj desteğine sahip 4.300mAh batarya, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB depolamanın eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca son sertifika raporları, yeni katlanabilir telefonun n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40 ve n78 dahil olmak üzere sekiz 5G bandını destekleyeceğini bizlere gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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