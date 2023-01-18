Katlanabilir OPPO Find N2 Flip performansı belli oldu: Peki Galaxy Z Flip 4'e rakip olabilecek mi?

Tam Boyutta Gör OPPO, yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N2 Flip modelini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Yeni akıllı telefonun tanıtımına az bir süre kala, Geekbench platformunda cihazın özelliklerini içeren yeni bilgiler paylaşıldı. Katlanabilir rekabetinde Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak telefonun özellikleri neler? İşte detaylar

Oppo Find N2 Flip rakiplerine karşı neler sunacak?

Geekbench veri tabanında CPH2437 model numarasıyla listelenen Oppo Find N2 Flip, Çin sürümüne benzer şekilde MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti, Android 13 işletim sistemi ve 8GB RAM ile destekleniyor. Bununla birlikte yeni cihaz, platformunun tek çekirdek testlerinde 906, çoklu çekirdekte ise 3.132 puana ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir kıyaslama ile Dimenisty 9000+’ın benzer testlerde Snapdragon 8 Gen 1’e yakın puanlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Oppo Find N2 Flip, Snapdragon 8+ Gen 1 destekli rakip katlanabilir modellerin gerisinde kalabilir.

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Bildirilenlere göre Oppo Find N2 Flip, ön panelinde 6,8 inç FHD+ 120Hz AMOLED, arka bölümde ise 2,26 inçlik OLED ekranlara ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak yeni cihaza, 50MP+8MP çift arka kamera kurulumu, 32MP selfie kamerası, 44W şarj desteğine sahip 4.300mAh batarya, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB depolamanın eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca son sertifika raporları, yeni katlanabilir telefonun n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40 ve n78 dahil olmak üzere sekiz 5G bandını destekleyeceğini bizlere gösterdi.

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