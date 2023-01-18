Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir OPPO Find N2 Flip performansı belli oldu: Peki Galaxy Z Flip 4'e rakip olabilecek mi?

    Yakında katlanabilir yarışına dahil olacak OPPO Find N2 Flip Geekbench'te görüntülendi. Galaxy Z Flip 4 rakibi telefon MediaTek 9000+ ile neler sunuyor? İşte detaylar
    Oy Ver
    Katlanabilir OPPO Find N2 Flip Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    OPPO, yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N2 Flip modelini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Yeni akıllı telefonun tanıtımına az bir süre kala, Geekbench platformunda cihazın özelliklerini içeren yeni bilgiler paylaşıldı. Katlanabilir rekabetinde Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak telefonun özellikleri neler? İşte detaylar

    Oppo Find N2 Flip rakiplerine karşı neler sunacak?

    Geekbench veri tabanında CPH2437 model numarasıyla listelenen Oppo Find N2 Flip, Çin sürümüne benzer şekilde MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti, Android 13 işletim sistemi ve 8GB RAM ile destekleniyor. Bununla birlikte yeni cihaz, platformunun tek çekirdek testlerinde 906, çoklu çekirdekte ise 3.132 puana ulaşıyor.

    Katlanabilir OPPO Find N2 Flip Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    Ufak bir kıyaslama ile Dimenisty 9000+’ın benzer testlerde Snapdragon 8 Gen 1’e yakın puanlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Oppo Find N2 Flip, Snapdragon 8+ Gen 1 destekli rakip katlanabilir modellerin gerisinde kalabilir.

    Bildirilenlere göre Oppo Find N2 Flip, ön panelinde 6,8 inç FHD+ 120Hz AMOLED, arka bölümde ise 2,26 inçlik OLED ekranlara ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak yeni cihaza, 50MP+8MP çift arka kamera kurulumu, 32MP selfie kamerası, 44W şarj desteğine sahip 4.300mAh batarya, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB depolamanın eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca son sertifika raporları, yeni katlanabilir telefonun  n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40 ve n78 dahil olmak üzere sekiz 5G bandını destekleyeceğini bizlere gösterdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız