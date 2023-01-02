Katlanabilir telefonlar giderek daha popüler oluyor, satışlar artacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Oppo, Xiaomi ve Huawei gibi markalar katlanabilir telefon modelleriyle bu alandaki talebi karşılamaya devam ediyor. Özellikle Samsung bu alanda ciddi bir paya sahipken artan rekabet nedeniyle buradaki gücünün bir kısmını kaybedecek gibi görünüyor. Öte yandan 2023 yılının katlanabilir telefonlar için iyi geçmesi bekleniyor.

Katlanabilri telefon satışları yüzde 30 artacak

Display Supply Chain Consultants (DCSS) tarafından paylaşılan yeni bir rapor katlanabilir telefon sevkiyatların sevkiyatlarına odaklanıyor. Verilere göre katlanabilir telefon sevkiyatı 2023 yılında yüzde 30 artış gösterecek. Ayrıca 2022 yılının üçüncü çeyreğine ait verilere göre satışların 5,2 milyon adede ulaşacağı ve Samsung’un beklentileri karşılayacağı belirtiliyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G'nin kamera özellikleri onaylandı 23 sa. önce eklendi

Öte yandan Samsung’un yılın dördüncü çeyreğinde aylık bazda yüzde 50, yıllık bazda ise yüzde 36’lık bir düşüş yaşaması ve satışlarının 2,6 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş ile Samsung’un dördüncü çeyrekte elde edeceği pazar payı yüzde 82’ye gerileyecek. Böylece Güney Koreli dev ilk kez yıldan yıla bu alanda gerilemiş olacak.

Samsung’un yaşadığı düşüşün 2023’ün ilk ve ikinci çeyreğinde de devam edeceği belirtilse de katlanabilir telefon pazarının 2023’te daha da güçleneceğinin altı çiziliyor. 2023 yılında yüzde 30 artışla toplamda 17 milyon adet katlanabilir telefon satılacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.