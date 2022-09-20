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    Katlanabilir Vivo X Fold+ hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold+ AnTuTu platformunda görünmeye başladı. Performansıyla Galaxy Fold4 ve Xiaomi Mix Fold 2 modellerini geride bırakan telefon neler sunuyor? İşte detaylar
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    Katlanabilir Vivo X Fold Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz aylarda duruyulan Vivo X Fold modeli ile katlanabilir telefon yarışına dahil olan Vivo, yakında Vivo X Fold+ modelini piyasaya sürecek. Merakla beklenen yeni telefonun performansına dair ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. 

    Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak

    Bildirilenlere göre bugün itibari ile AnTuTu listelerinde görünmeye başlayan Vivo X Fold Plus, 1.100.438 puan ile Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak gibi gözüküyor. Söz konusu AnTuTu puanının platformda gördüğümüz en yüksek puan olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Vivo X Fold+, Xiaomi Mix Fold 2 ve Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi katlanabilir telefonların önüne geçmeyi başarıyor.

    Ayrıca AnTuTu listeleri, yeni telefonun 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama kapasitesi ile geleceğini gösteriyor. Kutusundan Android 12, UFS 3.1 desteği ve Zeiss imzalı bir kamera tasarımı ile çıkacak Vivo X Fold+ modelinin Çin pazarına özel olup olmayacağı şu aşamada bilinmiyor. 

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    M
    makine26 23 saat önce

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