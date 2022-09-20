Katlanabilir Vivo X Fold+ hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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Geçtiğimiz aylarda duruyulan Vivo X Fold modeli ile katlanabilir telefon yarışına dahil olan Vivo, yakında Vivo X Fold+ modelini piyasaya sürecek. Merakla beklenen yeni telefonun performansına dair ilk bilgiler gün yüzüne çıktı.

Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak

Bildirilenlere göre bugün itibari ile AnTuTu listelerinde görünmeye başlayan Vivo X Fold Plus, 1.100.438 puan ile Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak gibi gözüküyor. Söz konusu AnTuTu puanının platformda gördüğümüz en yüksek puan olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Vivo X Fold+, Xiaomi Mix Fold 2 ve Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi katlanabilir telefonların önüne geçmeyi başarıyor.

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Ayrıca AnTuTu listeleri, yeni telefonun 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama kapasitesi ile geleceğini gösteriyor. Kutusundan Android 12, UFS 3.1 desteği ve Zeiss imzalı bir kamera tasarımı ile çıkacak Vivo X Fold+ modelinin Çin pazarına özel olup olmayacağı şu aşamada bilinmiyor.

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Katlanabilir Vivo X Fold Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı