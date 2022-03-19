Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Keanu Reeves elektrikli motosiklet üretimine girmeye hazırlanıyor

    Hollywood'un ünlü aktörlerinden Keanu Reeves'in motosiklet şirketi ARCH, elektrikli bir motosiklet yapma fikriyle yakından ilgileniyor.                          
    1

    Keanu Reeves elektrikli motosiklet üretimine girmeye hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hollywood'un en sevilen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, etkinlik yelpazesini genişletecek. The Matrix ve Cyberpunk 2077'nin yıldızının 2011'den beri benzersiz motosikletler üreten ARCH'in kurucularından biri olduğunu çok az kişi biliyor. Şimdi Keanu ve meslektaşı ve aynı fikirde olan Gard Hollinger, çevre dostu elektrikli motosikletler üretme niyetlerini açıkladılar.

    Favori ulaşım aracı haline gelebilir

    Motosiklet sevgisi uzun süredir bilinen Keanu, sektörün geleceği için umutlu olduğunu ve ARCH ürünlerinin tutkusunu yansıtmasını istediğini söylüyor. Hollinger ise çevre dostu ulaşımın ve alternatif enerji kaynaklarının toplumdaki rolünün giderek artacağına ve elektrikli motosikletlerin büyük şehir sakinleri için favori bir ulaşım şekli haline gelebileceğine olan inancını dile getirdi.

    Keanu Reeves elektrikli motosiklet üretimine girmeye hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Şu anda, dünyadaki hiçbir şirket elektrikli motosikletlerin seri üretimiyle uğraşmıyor, bu nedenle Keanu ve ARCH gelecek için umut verici bir işe girişebilir. Ancak, böyle bir motosikletin ne zaman üretileceği ve satışa sunulacağı konusunda şimdilik bir açıklama yok.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız