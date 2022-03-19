Keanu Reeves elektrikli motosiklet üretimine girmeye hazırlanıyor

Hollywood'un en sevilen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, etkinlik yelpazesini genişletecek. The Matrix ve Cyberpunk 2077'nin yıldızının 2011'den beri benzersiz motosikletler üreten ARCH'in kurucularından biri olduğunu çok az kişi biliyor. Şimdi Keanu ve meslektaşı ve aynı fikirde olan Gard Hollinger, çevre dostu elektrikli motosikletler üretme niyetlerini açıkladılar.
Favori ulaşım aracı haline gelebilir
Motosiklet sevgisi uzun süredir bilinen Keanu, sektörün geleceği için umutlu olduğunu ve ARCH ürünlerinin tutkusunu yansıtmasını istediğini söylüyor. Hollinger ise çevre dostu ulaşımın ve alternatif enerji kaynaklarının toplumdaki rolünün giderek artacağına ve elektrikli motosikletlerin büyük şehir sakinleri için favori bir ulaşım şekli haline gelebileceğine olan inancını dile getirdi.
Şu anda, dünyadaki hiçbir şirket elektrikli motosikletlerin seri üretimiyle uğraşmıyor, bu nedenle Keanu ve ARCH gelecek için umut verici bir işe girişebilir. Ancak, böyle bir motosikletin ne zaman üretileceği ve satışa sunulacağı konusunda şimdilik bir açıklama yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara