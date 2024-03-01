Kendi kendini imha eden çipler güvenlik endişelerini sonlandıracak

“Bu işlemci 10 saniye içinde kendini imha edecek”
Kendi kendini imha eden çip mekanizması Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyonlar (Physically unclonable functions) ya da kısaca PUF yaklaşımını kullanarak çalışıyor. PUF, her bir çip için dijital parmak izi gibi hareket edebilen benzersiz bir kod oluşturmak için her bir transistörün elektronik özelliklerindeki küçük farklılıklardan yararlanıyor. Eric Hunt-Schroeder liderliğindeki ve Marvell Technology'nin de dahil olduğu Vermont Üniversitesi araştırma ekibi bu yöntemi bir adım ileriye taşımayı başardı ve iki ek yöntem ekledi.
Hunt-Schroeder, araştırmacıların SRAM tabanlı PUF'leri taramalı elektron mikroskobu kullanarak klonlayabildiklerini bildiren raporların ardından bu çalışmayı yaptığını bildiriyor. Hunt-Schroeder, böyle bir kendi kendini imha sisteminin sahte çiplerin piyasaya girmesini de önleyebileceğini söylüyor. Hunt-Schroeder, araştırmasının fiziksel gösterimini 3nm’lik bir test çipi üzerinde gerçekleştirdi ve bunu IEEE Spectrum'un ISSCC konferansında sergiledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.