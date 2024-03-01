Kendi kendini imha eden çipler güvenlik endişelerini sonlandıracak

Tam Boyutta Gör Siber saldırılar, casusluk ve bilgi hırsızlığı teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde büyük önem arz ediyor. Güvenlikle ilgili endişeler giderek artarken Vermont Üniversitesi'nden bir ekip, ele geçirildiğinde kendini imha eden çipler (CPU’lar gibi) üretmenin bir yolunu buldu. Ortaya konan yaklaşım hem güvenlik önlemi görevi görüyor hem de tasarımın korunmasını sağlıyor.

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Kendi kendini imha eden çip mekanizması Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyonlar (Physically unclonable functions) ya da kısaca PUF yaklaşımını kullanarak çalışıyor. PUF, her bir çip için dijital parmak izi gibi hareket edebilen benzersiz bir kod oluşturmak için her bir transistörün elektronik özelliklerindeki küçük farklılıklardan yararlanıyor. Eric Hunt-Schroeder liderliğindeki ve Marvell Technology'nin de dahil olduğu Vermont Üniversitesi araştırma ekibi bu yöntemi bir adım ileriye taşımayı başardı ve iki ek yöntem ekledi.

Tam Boyutta Gör Her iki yöntem de şifreleme anahtarına bağlanan devre hatlarındaki voltajın yükseltilmesine dayanıyor. İlk yöntem, devrenin en uzun ara bağlantılarındaki akımı artırmaya odaklanıyor. Bu durum, elektromigrasyon olayına, yani çok dar ara bağlantılardaki akımın metal atomlarını yerlerinden oynatarak boşluklara ve açık devrelere yol açtığı bir olguya yol açıyor. İkinci yöntemde ise 1V'un altında çalışması gereken transistörler 2.5V'a maruz bırakılarak kısa devre yaptırılıyor. Bu da zamana bağlı dielektrik bozulmaya yani transistör yaşlanmasına yol açarak cihazın kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor.

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Hunt-Schroeder, araştırmacıların SRAM tabanlı PUF'leri taramalı elektron mikroskobu kullanarak klonlayabildiklerini bildiren raporların ardından bu çalışmayı yaptığını bildiriyor. Hunt-Schroeder, böyle bir kendi kendini imha sisteminin sahte çiplerin piyasaya girmesini de önleyebileceğini söylüyor. Hunt-Schroeder, araştırmasının fiziksel gösterimini 3nm’lik bir test çipi üzerinde gerçekleştirdi ve bunu IEEE Spectrum'un ISSCC konferansında sergiledi.

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Kendi kendini imha eden çipler geliştirildi