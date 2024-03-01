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    Anlık Bildirim

    Kendi kendini imha eden çipler güvenlik endişelerini sonlandıracak

    Teknolojinin gelişimiyle birlikte güvenlik endişeleri de giderek artıyor. Bu bağlamda Vermont Üniversitesi'nden bir ekip, ele geçirildiğinde kendini imha eden çipler üretmenin bir yolunu buldu.
    Kendi kendini imha eden çipler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Siber saldırılar, casusluk ve bilgi hırsızlığı teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde büyük önem arz ediyor. Güvenlikle ilgili endişeler giderek artarken Vermont Üniversitesi'nden bir ekip, ele geçirildiğinde kendini imha eden çipler (CPU’lar gibi) üretmenin bir yolunu buldu. Ortaya konan yaklaşım hem güvenlik önlemi görevi görüyor hem de tasarımın korunmasını sağlıyor.

    “Bu işlemci 10 saniye içinde kendini imha edecek”

    Kendi kendini imha eden çip mekanizması Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyonlar (Physically unclonable functions) ya da kısaca PUF yaklaşımını kullanarak çalışıyor. PUF, her bir çip için dijital parmak izi gibi hareket edebilen benzersiz bir kod oluşturmak için her bir transistörün elektronik özelliklerindeki küçük farklılıklardan yararlanıyor. Eric Hunt-Schroeder liderliğindeki ve Marvell Technology'nin de dahil olduğu Vermont Üniversitesi araştırma ekibi bu yöntemi bir adım ileriye taşımayı başardı ve iki ek yöntem ekledi.

    Kendi kendini imha eden çipler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Her iki yöntem de şifreleme anahtarına bağlanan devre hatlarındaki voltajın yükseltilmesine dayanıyor. İlk yöntem, devrenin en uzun ara bağlantılarındaki akımı artırmaya odaklanıyor. Bu durum, elektromigrasyon olayına, yani çok dar ara bağlantılardaki akımın metal atomlarını yerlerinden oynatarak boşluklara ve açık devrelere yol açtığı bir olguya yol açıyor. İkinci yöntemde ise 1V'un altında çalışması gereken transistörler 2.5V'a maruz bırakılarak kısa devre yaptırılıyor. Bu da zamana bağlı dielektrik bozulmaya yani transistör yaşlanmasına yol açarak cihazın kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor.

    Hunt-Schroeder, araştırmacıların SRAM tabanlı PUF'leri taramalı elektron mikroskobu kullanarak klonlayabildiklerini bildiren raporların ardından bu çalışmayı yaptığını bildiriyor. Hunt-Schroeder, böyle bir kendi kendini imha sisteminin sahte çiplerin piyasaya girmesini de önleyebileceğini söylüyor. Hunt-Schroeder, araştırmasının fiziksel gösterimini 3nm’lik bir test çipi üzerinde gerçekleştirdi ve bunu IEEE Spectrum'un ISSCC konferansında sergiledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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