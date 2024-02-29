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    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni çip teknolojisi, işlemcilerin performansını ve verimliliğini arttıracak

    Samsung, 2nm üretim süreciyle beraber arka taraftan güç dağıtım ağını (BSPDN) benimseyecek. Böylece işlemciler küçülerek, performans ve verimlilik artacak.     
    Samsung'un yeni çip teknolojisi, performansı arttıracak Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry, 3nm üretim teknolojisi için gate-all-around (GAA) transistörleri kullanan ilk çip üreticisi olmasına rağmen klasik güç dağıtım teknolojisini kullanmaya devam ediyordu. Şirket, 2nm üretim süreciyle beraber arka taraftan güç dağıtım ağını (BSPDN) benimseyecek. 

    Rapor, arka taraf güç dağıtımıyla elde edilen umut verici sonuçların, Samsung'un BSPDN'yi ticari bir süreç teknolojisine uygulamayı yeniden düşünmesine yol açtığını iddia ediyor. Samsung'un 1.7nm düğümüyle bu teknolojiye geçeceği iddia ediliyordu ancak şirketin yol haritasına göre 2025 yılında 2nm (SF2) süreciyle geçiş yapacak. Ancak raporda önemli bir nokta var. Samsung'un mevcut yol haritası herhangi bir 1.7nm süreci içermiyor ve yalnızca SF2, SF2P ve SF1.4 (1.4nm) teknolojileri yer alıyor. 

    Şirketin 2023 ortalarında VLSI Sempozyumunda sunduğu makaleye göre Samsung, iki Arm tabanlı test çipi için arka taraftan güç dağıtımını uyguladı ve zar alanında %10 ve %19 azalma elde etti. Arka taraftan güç dağıtımı, daha yüksek performans ve güç tasarrufu sağlamak için daha fazla güç aktarabilen daha kalın, daha düşük dirençli kablolara olanak tanıyor. Samsung makalede, kablo uzunluğunda %9,2'lik bir azalmayla performansın arttığını belirtiyor.

    Rapor doğruysa, SF2'ye arka taraf güç dağıtım ağının dahil edilmesi, Samsung'u 2025'te Intel'in 20A ve 18A üretim teknolojilerine ve ayrıca 2026-2027'de TSMC'nin N2P sürecine karşı önemli ölçüde daha rekabetçi hale getirecek. Ayrıca gelecek Samsung işlemcilerinde de önemli performans ve verimlilik gelişmeleri görebiliriz.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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