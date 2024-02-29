Samsung'un yeni çip teknolojisi, işlemcilerin performansını ve verimliliğini arttıracak

Rapor, arka taraf güç dağıtımıyla elde edilen umut verici sonuçların, Samsung'un BSPDN'yi ticari bir süreç teknolojisine uygulamayı yeniden düşünmesine yol açtığını iddia ediyor. Samsung'un 1.7nm düğümüyle bu teknolojiye geçeceği iddia ediliyordu ancak şirketin yol haritasına göre 2025 yılında 2nm (SF2) süreciyle geçiş yapacak. Ancak raporda önemli bir nokta var. Samsung'un mevcut yol haritası herhangi bir 1.7nm süreci içermiyor ve yalnızca SF2, SF2P ve SF1.4 (1.4nm) teknolojileri yer alıyor.
Şirketin 2023 ortalarında VLSI Sempozyumunda sunduğu makaleye göre Samsung, iki Arm tabanlı test çipi için arka taraftan güç dağıtımını uyguladı ve zar alanında %10 ve %19 azalma elde etti. Arka taraftan güç dağıtımı, daha yüksek performans ve güç tasarrufu sağlamak için daha fazla güç aktarabilen daha kalın, daha düşük dirençli kablolara olanak tanıyor. Samsung makalede, kablo uzunluğunda %9,2'lik bir azalmayla performansın arttığını belirtiyor.
Rapor doğruysa, SF2'ye arka taraf güç dağıtım ağının dahil edilmesi, Samsung'u 2025'te Intel'in 20A ve 18A üretim teknolojilerine ve ayrıca 2026-2027'de TSMC'nin N2P sürecine karşı önemli ölçüde daha rekabetçi hale getirecek. Ayrıca gelecek Samsung işlemcilerinde de önemli performans ve verimlilik gelişmeleri görebiliriz.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.