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    Dünyanın ilk kendinden dengeli scooter’ı duyuruldu

    Hindistan’da tanıtılan Liger X kendinden dengeli elektrikli scooter modelleri sürücünün daha kolay ve rahat bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ayrıca 4G desteği de sunuluyor.
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    Liger X Tam Boyutta Gör
    İki tekerlekli araçların en önemli unsuru olan dengeyi sağlamak artık otomatik hale geliyor. Hindistan’da tanıtılan Liger X elektrikli scooter modelleri kendinden dengeli sistemi ile dikkat çekiyor.

    Liger X neler sunuyor?

    Liger Mobility tarafından geliştirilen Liger X ve Liger X+ elektrikli scooter modelleri dünyanın ilk kendinden dengeli scooter olduğu iddiasında. Böylece sürücülere daha güvenli ve konforlu kullanım sunuyor. Diğer özellikleri de dikkat çekici.

    Liger X modeli 65KM/s hıza ulaşabilirken 60Km menzil sunuyor. Çıkarılabilir batarya 3 saatte şarj oluyor. LCD ekranda farklı istatistikler ve bir de öğrenme modu sunulmuş. Aracın geri gitmesini sağlayan bir tuş da mevcut.

    Liger X+ modelinde 100Km civarına kadar çıkan menzil mevcut. Batarya çıkarılamıyor ve 4.5 saatte şarj oluyor. 4G ve GPS sayesinde ekranda navigasyon çalıştırabiliyorsunuz. Sektörde de öne çıkmayı amaçlayan Liger X serisi 1100$ seviyesinden başlıyor.

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