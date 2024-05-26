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    Kertenkele benzeri bu robot, dik duvarlara rahatça tırmanabiliyor

    Bilim insanları, düz duvara tırmanabilen, kertenkele benzeri dört ayaklı bir robot yarattı. Oldukça etkili ve basit bir mekanizma kullanan robot, pürüzlü dik yüzeylere rahatça tutunabiliyor.
    Kertenkele benzeri bu robot, dik duvarlara rahatça tırmanabiliyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, düz duvara tırmanabilen, kertenkele benzeri dört ayaklı bir robot yarattı. Oldukça etkili ve aynı zamanda basit bir mekanizma kullanan robot, pürüzlü dik yüzeylere rahatça tutunabiliyor.

    Bazı deneysel robotlar pürüzsüz yüzeylere tırmanmak için emme bazlı kavrama sistemlerini kullanıyor, ancak bu teknolojiler kaya gibi pürüzlü yüzeylerde işe yaramıyor.

    Mikro diken tutucular ile pürüzlü yüzeylere tırmanmak mümkün

    Buna alternatif olarak mikro diken (microspine) tutucular denilen bir mekanizma geliştirildi. Bunlar, tırmanılan yüzeydeki küçük girinti ve çıkıntılara takılan bir dizi küçük keskin kancayı içeriyor. Bir sonraki adıma geçmek için tutucu kaldırıldığında kancalar yüzeyden serbest bırakılıyor.

    Bazı mikro diken tutucular pasif olarak çalışıyor ve tutunmayı sürdürmek için robotun asılı gövdesinin ağırlığına güveniyor. Bu tür, nispeten düz duvarlarda iyi çalışır ancak daha çeşitli tırmanma stratejileri gerektiren kayalar gibi daha düzensiz yüzeylerde zorluk çeker.

    Aktif mikro diken tutucular ise, bir dizi kancayı yüzeye bilinçli olarak batıran elektrikli aktüatörler kullanarak bu sınırlamayı aşar ve her yönde çalışan motorlu bir tutuş sağlar. Ancak bunlar hantal, mekanik olarak karmaşık ve yüksek enerji tüketimine sahipler, ayrıca oldukça yavaş tırmanma hızı sunuyorlar.

    Adını tırmanan bir keseli hayvandan ve aynı zamanda "Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes" (Düzensiz Eğimler için Hafif Gözlem Robotu) kelimesinden alan LORIS, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin Robomekanik Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından geliştirildi.

    Kertenkele benzeri bu robot, dik duvarlara rahatça tırmanabiliyor Tam Boyutta Gör
    Botun dört bacağının her birinin ucunda, birbirine dik açıyla düzenlenmiş iki grup dikeni içeren, yayvan bir mikro diken tutucu bulunuyor. Tutucu bacağa pasif bir bilek eklemi ile bağlanıyor. Bu, tutucunun bacağın hareketine tepki olarak serbestçe sallanabilmesini sağlıyor.

    Böceklerden ilham alındı

    Yerleşik derinlik algılayıcı kamera ve mikroişlemciyi kullanan robot, bir bacaktaki tutucu tırmanma yüzeyini yakaladığında, karşı bacaktaki tutucu da tırmanma yüzeyini tutacak şekilde hareketini sürdürüyor. Bu iki çapraz bacak, tutucuları üzerinde içe doğru gerilimi koruduğu sürece, tutucular yüzeye sıkı bir şekilde bağlı kalıyor. Bu sırada robotun diğer iki karşıt bacağı yukarı doğru bir sonraki adımı atmakta serbest kalıyor. Bu, yönlendirilmiş içe doğru kavrama olarak bilinen, böceklerden ilham alan bir tırmanma stratejisi.

    Araştırmacılara göre LORIS, pasif mikro diken tutucuların hafifliğini, hızını, enerji verimliliğini ve basitliğini, aktif tutucuların sağlam tutuşu ve uyarlanabilirliği ile birleştiriyor. Ek olarak, robotun üretiminin kolay ve ucuz olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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