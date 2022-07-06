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    Apple, 3 yeni M2 Mac ve 6 iPad modeli ile karşımıza çıkabilir

    Belirtilmemiş Apple kodunda yeni iPad ve Apple Watch’lar ile birlikte M2 çipli Mac’lerin model belirleyici bilgilerine rastlandı. iPhone 14 ve Apple Watch 8'le birlikte birçok Apple cihaz geliyor.
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    apple m2 mac ipad ve daha fazlası

    M1 işlemcinin çok sayıda eleştirmenlerce beğenilen Mac bilgisayarlar arasına girmesiyle birlikte daha fazla M2 işlemcili modelin gelecek olması sürpriz değil. Bir geliştirici, henüz piyasaya sürülmemiş M2 modellerine ve daha birçok Apple cihazına özel referanslar tespit etti.

    Geliştirici Pierre Blazquez, referansların hangi Apple kodunda bulunduğunu belirtmedi ve Apple’ın artık M1 işlemcili model çıkarmayacağının altını çizdi. Mac14,5; Mac14,6 ve Mac14,8 neredeyse kesinleşmiş üç yeni M2 çipine sahip Mac bilgisayarlar olacak.

    Blazquez, model numaralarını herkese açık bir yazılım paketinde arşivlenen bir dosyadan çıkardığını söylüyor. Bunların herkes tarafından indirilebilen yazılımlardan alınan bilgiler olduğunu ve hiçbir şekilde içeriden bir sızıntı olmadığını vurguluyor.

    Yeni iPhone, iPad ve daha fazla cihaz

    Blazquez, ayrıca 20’den fazla yeni cihaz çeşidi için kod adları ve model numaraları bulduğunu bildirdi. Buna göre iPhone 14 serisinde dört model görebiliriz.

    • iPhone 15,2
    • iPhone 15,3
    • iPhone 15,4
    • iPhone 15,5

    Geliştirici Blazquez’a göre henüz bilinmeyen iPad’lerin de model numaralarını paylaştı. Yeni iPad’ler hakkında tek bilinen Apple’ın 14.1 inç iPad üzerinde çalıştığı.

    • iPad 14,3
    • iPad 14,4
    • iPad 14,5
    • iPad 14,6
    • iPad 15,1
    • iPad 15,2

    Apple’ın şu anki saatin yeterince sağlam olduğunu iddia etse de, sağlamlaştırılmış yapıda yeni bir Apple Watch modeli tanıtacağı söylentileri birçok kaynakta dolaşıyor.

    • Watch 6,10
    • Watch 6,11
    • Watch 6,12
    • Watch 6,13
    • Watch 6,14
    • Watch 6,15
    • Watch 6,16
    • Watch 6,17
    • Watch 6,18

    Blazquez, ayrıca T8120 ve T8122’yi içeren bir dizi kod adını da ortaya çıkardı. Bunların yeni Apple işlemciler olduğunu tahmin ediyor. Daha önce T8110, iPhone’un A15 Bionic çipinin kod adıydı. T8210, iPhone 14'ün işlemcisi olabilir. Benzer şekilde T8220, Mac için gelecekteki Apple Silicon işlemcinin kod adı olabilir.

    B620AP kod adına sahip AudioAccessory6,1 yeni HomePod’un kod adı olabilir. Blazquez’in ortaya çıkardığı bu bilgiyle Apple’ın yeni bir HomePod çıkaracağını dair son söylentiler resmileşecek gibi duruyor.

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