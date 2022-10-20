Konami'den sevindiren haber: Silent Hill tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Çarşamba günü gerçekleştirilen bir YouTube sunumunda nihayet Silent Hill 2 Remake’in geliştirildiğini duyuran Konami, ayrıca sevilen korku oyunun 'Return to Silent Hill' olarak tekrar beyaz perdeye uyarlanacağını duyurdu.

Yeni uyarlama oyuna sadık kalacak

Bildirilenlere göre Silent Hill'e Dönüş, orijinal 2006 uyarlamasının doğrudan devamı olacak ve aynı yönetmen Christophe Gans tarafından yönetilecek. Yeni uyarlamanın hikayesi hakkında ufak bilgiler paylaşan ünlü yönetmen, "Bu hikayelerin en iyisine geri dönmeye karar verdik. Film, büyük bir aşkı tanıdığı Silent Hill'e geri dönen genç bir adamın hikayesini anlatıyor ve bulacağı şey saf bir kâbus.’’ açıklamasında bulundu.

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2006 filminde görev yapan ve yapımcılığa geri dönen Victor Hadida ise, projeye modern bir dokunuş katarken, orijinal oyunun ruhuna sadık kalmanın ana odak noktası olacağını söyledi. Böylece sevilen yapımda yer alan korku unsurlarının beyaz perde de karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Henüz geliştirme aşamasında olan proje için yeni bir görsel ve storyboard yayınlayan Konami, çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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Konami duyurdu: Silent Hill yeniden sinemaya uyarlanıyor