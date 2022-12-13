Mercedes’in Avatar temalı konsept aracı gerçeğe dönüştü: Mercedes-Benz Vision AVTR

- Vision AVTR, etkinlikte insanların kullanımına açıldı
- "Bir araçtan çok canlı bir organizmayı andırıyor"
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Vision AVTR, etkinlikte insanların kullanımına açıldı
Yakın zamanda hem sıra dışı gövdesini hem de fütüristik tahrik sistemini yakından gördüğümüz Vision AVTR, düzenlenen etkinlikte katılımcıların kullanımına sunuldu. Öte yandan Vision AVTR, Mercedes'in mevcut EQ elektrikli araç serisini de andırıyor ya da mevcut EQ serisi bu aracı andırıyor da diyebiliriz. Örneğin, merkezde yer alan Mercedes yıldızına sahip cesur ızgara paneli ortak bileşenlerden gibi duruyor. Yan gövdenin pürüzsüz tasarımı da yine Mercedes EQS sedan’ı andırıyor ancak tamamen cam kapıların olması Vision AVTR’ın tüm aurasını değiştiriyor.
"Bir araçtan çok canlı bir organizmayı andırıyor"
Vision AVTR’ın arka tarafında bulunan 33 küçük kanatçık da yine Avatar’dan esinlenmiş. Araca doğru yürüdüğünüzde bu kanatçıklar adeta canlanıyor ve aydınlatma sayesinde farklı bir hava katıyor. Öte yandan bu kanatçıklar sadece görsel amaçlı değil, aracın dışarıyla iletişimini de sağlıyor. Öte yandan aerodinamik bir katkının da bulunduğu belirtiliyor. Aracı deneyimleyenlerin açıklamasında Vision AVTR, bir otomobilden ziyade canlı bir organizmaya daha çok benzediği beliriliyor.
Manhattan Beach'teki etkinlik sırasında Mercedes'in baş tasarım sorumlusu Gorden Wagner, "Bu AVTR arabası, daha sonra getirdiğimiz tüm arabalarının neredeyse doğum yeriydi" dedi. Wagner, yukarıda da bahsettiğimiz gibi EQ, EQS veya EQE gibi araçlarının AVTR’dan aldığı şeylerin olduğunu belirtiyor. Bu arada Mercedes-Benz Vision AVTR'nin gerçekten Avatar: The Way Of Water filminde yer alıp almayacağı belli değil.
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
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kapağı kapat sifona bas basit...