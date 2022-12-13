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    Mercedes’in Avatar temalı konsept aracı gerçeğe dönüştü: Mercedes-Benz Vision AVTR

    2020’de tanıtılan Avatar temalı Mercedes-Benz Vision AVTR, deneyim odaklı kullanıma sunuldu. Mercedes, Avatar: The Way of Water filminin yapımcılarıyla bir araya gelerek arabayı yeniden sergiledi.
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    Mercedes-Benz Vision AVTR Tam Boyutta Gör
    Mercedes’in ilk olarak 2020 yılındaki CES kapsamında tanıttığı Mercedes-Benz Vision AVTR, aradan geçen yıllar boyunca seçkin fuarlarda sergilenmişti. İlk tanıtıldığında efsanevi film Avatar’ın devam filminden ilham alındığı aktarılmıştı ve şimdi Mercedes, Avatar: The Way of Water filminin yapımcılarıyla bir araya gelerek arabayı yeniden sergileyerek deneyim odaklı kullanımı mümkün kıldı.

    Vision AVTR, etkinlikte insanların kullanımına açıldı

    Yakın zamanda hem sıra dışı gövdesini hem de fütüristik tahrik sistemini yakından gördüğümüz Vision AVTR, düzenlenen etkinlikte katılımcıların kullanımına sunuldu. Öte yandan Vision AVTR, Mercedes'in mevcut EQ elektrikli araç serisini de andırıyor ya da mevcut EQ serisi bu aracı andırıyor da diyebiliriz. Örneğin, merkezde yer alan Mercedes yıldızına sahip cesur ızgara paneli ortak bileşenlerden gibi duruyor. Yan gövdenin pürüzsüz tasarımı da yine Mercedes EQS sedan’ı andırıyor ancak tamamen cam kapıların olması Vision AVTR’ın tüm aurasını değiştiriyor.

    Mercedes Vision AVTR Tam Boyutta Gör
    Bunlarında dışında Vision AVTR, diğer tüm detaylarıyla alışılmışın dışına çıkıyor. Şaşırtıcı iç mekan tasarımı ve sadeliği bir yana aracı kontrol ettiğimiz orta konsoldaki parça bütünüyle devrimsel. Avatar hakkında bir şey biliyorsanız, Pandora'daki Na'vi halkının örgüleri aracılığıyla bindikleri Banshee adlı ejderhalara bağlandığını bilirsiniz. Benzer şekilde, AVTR konseptindeki insan, biyometri kullanarak kalp atışlarıyla bağlanır. AVTR'nin joystick benzeri bu kontrol aygıtı nabız gibi pek çok biyometrik ölçüm yapabiliyor. İç mekan aydınlatması bunun temelinde ortaya konuyor.

    "Bir araçtan çok canlı bir organizmayı andırıyor"

    Vision AVTR’ın arka tarafında bulunan 33 küçük kanatçık da yine Avatar’dan esinlenmiş. Araca doğru yürüdüğünüzde bu kanatçıklar adeta canlanıyor ve aydınlatma sayesinde farklı bir hava katıyor. Öte yandan bu kanatçıklar sadece görsel amaçlı değil, aracın dışarıyla iletişimini de sağlıyor. Öte yandan aerodinamik bir katkının da bulunduğu belirtiliyor. Aracı deneyimleyenlerin açıklamasında Vision AVTR, bir otomobilden ziyade canlı bir organizmaya daha çok benzediği beliriliyor.

    Manhattan Beach'teki etkinlik sırasında Mercedes'in baş tasarım sorumlusu Gorden Wagner, "Bu AVTR arabası, daha sonra getirdiğimiz tüm arabalarının neredeyse doğum yeriydi" dedi. Wagner, yukarıda da bahsettiğimiz gibi EQ, EQS veya EQE gibi araçlarının AVTR’dan aldığı şeylerin olduğunu belirtiyor. Bu arada Mercedes-Benz Vision AVTR'nin gerçekten Avatar: The Way Of Water filminde yer alıp almayacağı belli değil.

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    ugah6aiw 9 saat önce

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