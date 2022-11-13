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    Kontrolden çıkıp gazı kökleyen Tesla dehşet saçtı: İşte kaza anı

    Çin'in Guangdong eyaletinde Tesla Model Y'nin neden olduğu kazada 2 ölü ve 3 yaralı olduğu bildirildi. Kontrolden çıkan aracın görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.
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    Kontrolden çıkıp gazı kökleyen Tesla dehşet saçtı: İşte kaza anı Tam Boyutta Gör
    Çin'in Guangdong Eyaleti'nde Tesla otomobilin karıştığı büyük bir trafik kazası meydana geldi. Gelen ön bilgilere göre sürücü durmak istediğinde, elektrikli otomobil fren yapmadı ve gazı kökleyerek hızlanmaya başladı. Soruşturma halen devam ediyor.

    Tesla Model Y sürücüyü iki kilometre boyunca son sürat götürerek iki motosiklet ve iki otomobili altına aldı. İki ölü ve üç yaralı olduğu bildirildi. Sürücü 55 yaşında sağlıklı bir adamdı ve yirmi yıllık sürüş tecrübesi vardı (kamyon şoförü olarak çalışıyordu). Polis sürücünün alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığını açıkladı. Araçtaki incelemeler ise devam ediyor.

    Tesla'dan resmi açıklama geldi

    Tesla ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı: "Kazanın mevcut videosu, aracın fren lambalarının hızla giderken uzun bir süre yanmadığını gösteriyor. Bu durum, arka plan verilerine yansıyan durumla tutarlı:"

    • Aracın gaz pedalı uzun bir süre boyunca takılı kalmış ve bir süre boyunca %100'de tutulmuş.
    • Fren pedalına basılmamış.
    • Sürüş sırasında, sürücü P vites düğmesine dört kez kısaca basmış ve ardından hızla bırakmıştır, fren lambası hızla yanmış ve sonra sönmüş.

    Dehşet verici videoda, sürücünün durmak istediğini açıkça görebilirsiniz, ancak daha sonra Tesla aniden hızlanmaya ve neredeyse yoluna çıkan her şeyi biçmeye başlıyor. Sürücü şu anda hastanede ve tedavi altına alınmış durumda. Polis ise durumu değerlendirmek ve kazayla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için üçüncü taraf bir kurum arıyor.

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