Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80

    Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı'nın düzenlediği toplantıda üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standartlarını sundular.
    16 Nisan 2021, 19:30 (7 sa.)
    1,2b
    10
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80
    Tam Boyutta Gör

    Her zaman olduğu gibi, yeni teknolojilerin tanıtılmasının ilk aşamasında, piyasada birkaç standart bir arada bulunur, ancak zamanla bazılarının birleştiği gözlenir. Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda, bu konu iki kat daha önemli. Çünkü otomotiv şirketleri, elektrikli araç üretimine geçmek için oldukça aceleci davranıyorlar. Bu da, şarj yöntemleri dahil olmak üzere standardizasyon gerektiren bir gelişme.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı

    Ayrıca Bkz. "TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek"

    Elektrikli araçların kablosuz olarak şarj edilmesi fikri, yalnızca şehir içi ulaşımın gelişmesiyle değil, aynı zamanda araçların otopilot özellikleriyle de ilgili. Zira sürücünün uyku ve dinlenme esnasında, elektrikli araçların akülerini şarjını bağımsız olarak doldurabilmesi gerekir. Kablosuz teknoloji bunu, şarj kablosunun fişini elektrikli bir aracın prizine bağlayan her tür robotik koldan daha kolay hale getiriyor.

    Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80
    Tam Boyutta Gör

    1 dakikalık şarjla 5 km yol gidilebilecek

    Business Korea, uluslararası standart kuruluşlarının, elektrikli araçların kablosuz şarjı için beş rakip teknolojiyi değerlendirmeye hazırlandığını belirtiyor . Bunlardan üçü Japon şirketleri tarafından sunuluyor, ancak gücü 11 kW ile sınırlandırıyorlar. Bu da kablolu şarjda olduğu gibi akünün şarj olmasının uzun süreceği anlamına geliyor.

    Koreli şirketler ise 50 kW'a kadar güç aktaran ve ortalama bir elektrikli aracın pilinin % 80'ini yaklaşık bir saat içinde dolduran kablosuz şarj teknolojisi sundular. Şehir içi elektrikli ulaşım durumunda, bir trafik ışığındaki yol yüzeyine yerleştirilmiş kablosuz şarj cihazı, aracı bir dakika bekleme süresince, 5 km'lik bir yol gidebilecek kadar şarj edebilecek. Uluslararası komisyonun toplantısı bu yıl Temmuz ayında gerçekleşecek ve Koreli şirketler tekliflerini üreticilere iletmeyi bekliyorlar.



    http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=64935
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen büdünün kaşı
    Bu oyunu ilk yazlıkta alt katta Almancılar getirip oynarken görmüştüm. Sonra oynayınca hayatım değişmişti tüm yaz rüyamda oynuyordum ileri bölümleri filan acayip idi. Ne güzel günlerdi ya.
    Bu oyunu ilk yazlıkta alt katta Almancılar getirip oynarken görmüştüm. Sonra oynayınca hayatım değişmişti tüm yaz rüyamda oynuyordum ileri bölümleri filan acayi...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    büdünün kaşı 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu işin sonu river raid oyunu gibi olacak sanırım. yolların belli kısımlarında giderken yolun alt zemininden şarj edilebilecekler araçlar.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    bu işin sonu river raid oyunu gibi olacak sanırım. yolların belli kısımlarında giderken yolun alt zemininden şarj edilebilecekler araçlar.
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    A AO (A O) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bir şey değil WIFI sinyali ile şarj üzerine çalışılıyor harıl harıl. GSM şebekeleri veya yolların kenarına konulacak vericiler ile adamlar batarya yı dolduruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    büdünün kaşı 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu işin sonu river raid oyunu gibi olacak sanırım. yolların belli kısımlarında giderken yolun alt zemininden şarj edilebilecekler araçlar.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    3 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 6 sa. ( Mesaj Silindi ) büdünün kaşı
    Vay be harika oyundu.

    Bazı yollarda tekerleklerin kinetik enerjisini depoluyorlar. Nefes aldıkça doymak gibi olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) büdünün kaşı
    Bu oyunu ilk yazlıkta alt katta Almancılar getirip oynarken görmüştüm. Sonra oynayınca hayatım değişmişti tüm yaz rüyamda oynuyordum ileri bölümleri filan acayip idi. Ne güzel günlerdi ya.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) büdünün kaşı
    3-6 yaş aralarında bunu da diğer commadore oyunlarını da epey oynardım :) Bu yanlış hatırlamıyorsam açılınca çıkan 1. oyundu. Araba yarışı vardı yine epey oynadığım. Daha nice oyunlar vardı :) Güzel günlerdi. Valla rahatça oyun oynayabildiğiniz zamanlar en özgür güzel zamanlar :) Kaç senedir altımda güzel pc var ama oyun oynayabileceğim gıdım zamanım yok. Sürekli iş iş iş. Faturalar, ay sonu getirme, masraflar ve hop yeni ay.

    Konuya gelirsek, o şekilde giderken şarj olayı olsa süper olur ama biz de o tarz yollar ekstra HGS'li ekstra paralı olur kesin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe 3 sa. Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor 4 sa. Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosuna katıldı 5 sa. Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı 5 sa. İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı 5 sa. Lydsto R1 Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge - İnceleme 6 sa. Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak 6 sa. Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı 7 sa. Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı 7 sa. Söylentiye göre Battlefield 6 eski nesil konsollara gelmeyecek ve ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80 Sonraki Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı 8 sa. Oppo Watch ve Oppo Band, iOS desteğine kavuştu 8 sa. iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklar ortaya çıktı 8 sa. Samsung Galaxy M42 5G'nin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu 9 sa. Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti 9 sa. Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti 9 sa. Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor 10 sa. HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu 10 sa. Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı 11 sa. Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı 11 sa. Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor, 4 ayda 30 kat arttı 12 sa. F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı 12 sa. TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı 12 sa. (Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor 13 sa. Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001 13 sa. DJI Air 2S geliyor 14 sa. Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı 14 sa. AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda 15 sa. Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi 15 sa. Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız