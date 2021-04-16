Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80

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Her zaman olduğu gibi, yeni teknolojilerin tanıtılmasının ilk aşamasında, piyasada birkaç standart bir arada bulunur, ancak zamanla bazılarının birleştiği gözlenir. Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda, bu konu iki kat daha önemli. Çünkü otomotiv şirketleri, elektrikli araç üretimine geçmek için oldukça aceleci davranıyorlar. Bu da, şarj yöntemleri dahil olmak üzere standardizasyon gerektiren bir gelişme.

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Elektrikli araçların kablosuz olarak şarj edilmesi fikri, yalnızca şehir içi ulaşımın gelişmesiyle değil, aynı zamanda araçların otopilot özellikleriyle de ilgili. Zira sürücünün uyku ve dinlenme esnasında, elektrikli araçların akülerini şarjını bağımsız olarak doldurabilmesi gerekir. Kablosuz teknoloji bunu, şarj kablosunun fişini elektrikli bir aracın prizine bağlayan her tür robotik koldan daha kolay hale getiriyor.

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1 dakikalık şarjla 5 km yol gidilebilecek

Business Korea, uluslararası standart kuruluşlarının, elektrikli araçların kablosuz şarjı için beş rakip teknolojiyi değerlendirmeye hazırlandığını belirtiyor . Bunlardan üçü Japon şirketleri tarafından sunuluyor, ancak gücü 11 kW ile sınırlandırıyorlar. Bu da kablolu şarjda olduğu gibi akünün şarj olmasının uzun süreceği anlamına geliyor.

Koreli şirketler ise 50 kW'a kadar güç aktaran ve ortalama bir elektrikli aracın pilinin % 80'ini yaklaşık bir saat içinde dolduran kablosuz şarj teknolojisi sundular. Şehir içi elektrikli ulaşım durumunda, bir trafik ışığındaki yol yüzeyine yerleştirilmiş kablosuz şarj cihazı, aracı bir dakika bekleme süresince, 5 km'lik bir yol gidebilecek kadar şarj edebilecek. Uluslararası komisyonun toplantısı bu yıl Temmuz ayında gerçekleşecek ve Koreli şirketler tekliflerini üreticilere iletmeyi bekliyorlar.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=64935

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