Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun son derece gerçekçi ve korkutucu görünüyor

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Bazen en korkunç şey dev bir canavar ya da bir zombi ordusu değildir. Geliştirme aşamasındaki Paranormal Tales’de tam olarak buna değinmeye çalışıyor. Bodycam tarzı kamera açısı ve gerçekçi sahneleri ile dikkat çeken oyunun fragmanı daha şimdiden korkutucu görünüyor.

Geliştiricinin Patreon sayfasında açıklandığı gibi, Paranormal Tales (diğer adıyla PT), Alien Isolation, Resident Evil, Silent Hill ve PT gibi oyunlardan ilham alan iki arkadaş tarafından geliştiriliyor. Unreal Engine 5'te inşa edilen oyun, her biri farklı bölümlerden oluşan sekanslardan ve hikayelerden oluşacak. Oyuncular bu kısa bölümleri vücut kamerası (bodycam) açısıyla oynayarak hayatta kalmaya çalışacak.

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Bunlara ek olarak Paranormal Tales'te kaç tane farklı bölüm olacağı bilinmiyor. Ancak farklı bölümlerde, farklı korku anlarını deneyimlemek ve bunu özellikle vücut kamera açısıyla yapmak ilginç olacaktır.

Paranormal Tales çıkış tarihi belirsiz

Paranormal Tales için henüz bir çıkış tarihi yok, ancak oyunu Steam'de bulabilir ve istek listenize ekleyebilirsiniz. Geliştiriciler, oyunun "uzun vadeli" bir proje olduğunu söylüyor. Aynı zamanda oyunun çıkması ve oynanabilir olması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Oyunun videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Korku oyunu Paranormal Tales, gerçekçi ve ürpertici görünüyor