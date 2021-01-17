Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda !

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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.

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Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde

"Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti.

Pfizer aşıları da gelecek

Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.

Toplam 50 milyon doz

Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek

Ayrıca Bkz. "Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde" .

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/17/korona-asisinda-mujdeli-son-dakika-haberi-bakan-koca-acikladi?paging=2

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