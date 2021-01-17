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    Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda !

    Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi. Açıklamalara göre yeni koronavirüs aşıları iki haftaya Türkiye'ye ulaşacak. Türkiye aşılama sırasında bugün dünyada 10. sırada.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda !
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    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.

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    "Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti

    Pfizer aşıları da gelecek

    Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda !

    Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.

    Toplam 50 milyon doz

    Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda !

    Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek

    Ayrıca Bkz. "Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde" .



    https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/17/korona-asisinda-mujdeli-son-dakika-haberi-bakan-koca-acikladi?paging=2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    4 saat önce
    trustrank

    wqe

    19 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerek durusu, gerek uslubu, gerek bilgi ve tecrubesi, gerekse de bakanlik performansi acisindan adam gibi adam saglik bakanimiz..
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