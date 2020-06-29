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    Koronavirüs salgınında Türkiye ve Dünyada son durum (29 Haziran)

    Son 24 saatte ülkemizde 1374 yeni vaka bildirilirken vefat sayısı da 18 oldu. Yoğun bakım sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez 1000 üzerine çıktı. Entübe sayısı da artıyor.
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    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında Türkiye ve Dünyada son durum (29 Haziran)
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    Yeni normalleşme süreci ile birlikte insanların tedbirlere biraz daha uzak kalması nedeniyle ay başından bu yana koronavirüs tablolarında kimi zaman yükseliş kimi zaman düşüş yaşanıyor. Dalgalı seyir bugün de devam etti.

    29 Haziran koronavirüs tablosu

    29 Haziran itibariyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 51 bin adet test yapıldı ve 1374 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 198 613 olarak gerçekleşti.

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    Bugün yeni vefat sayısı 18 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 5115’e yükselirken yoğun bakım sayıları 1018 ile uzun bir aradan sonra 1000 rakamının üzerine çıktı. Entübe hasta sayısı ise yine Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 375 oldu.

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 ile yeni vakaların gerisinde kaldı. Toplam iyileşen sayısı 171 809 oldu. Aktif vaka sayısı ise böylece 21 689 oldu.

    Dünyada durum ne?

    29 Haziran itibariyle ülkelerin açıkladığı verilere göre bugün 175 bin yeni vaka sayısı ile birlikte toplam vaka sayısı 10.2 milyona yaklaştı. Vefat sayısı 3405 ile toplamda 486 404 oldu. İyileşen sayısı ise 77 562 yeni bildirim ile 4.9 milyonu geçti. Böylece aktif vaka sayısı 4.8 milyon oldu.

    Dünya genelinde ABD 2.59 milyon toplam vaka ile lider durumda. Vefat sayısı 241. Brezilya 1.34 milyon toplam vaka ve 555 yeni ölüm ile ikinci sırada yer alıyor. Normalleşme adımları ile birlikte tüm dünyada vakalar yeniden artışa geçmiş durumda. Rusya ve Peru’nun bir nebze düşüş çizgisi izledikleri görülüyor.



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    No Way Out (Mert A.) 3 sa. en beğenilen
    Keşke hükümet tarafından verilen verilere güvenebileceğimiz bir ülkede yaşasaydık, çok mu şey istiyoruz bu hayatta...
    Yanıtla +17
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa.
    Almanya'da bugünün vaka sayısı 360. Yine kıskanılıyoruz. Bravo milletime, bu zeka ile devam. Bu milletin gelişmesini mi bekliyorsunuz hala, ne kadar bilinçli bir toplum olduğumuzun kanıtıdır bu rakamlar. Tepeden birinin emir, yasak vermesine o kadar alışık bir toplumuz ki azıcık serbestlik olsa bu hale geliyoruz, bilinç yok bilinç, ah ah.
    Almanya'da bugünün vaka sayısı 360. Yine kıskanılıyoruz. Bravo milletime, bu zeka ile devam. Bu milletin gelişmesini mi bekliyorsunuz hala, ne kadar bilinçli bi...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    stillaa (deniz calıskan) 2 sa.
    Çok zor değildi aslında 1 vaka var iken ne olacaktı 15-20gun yasak yapsalar di belki şimdi çok daha rahat olabilirdik
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa.
    Almanya'da bugünün vaka sayısı 360. Yine kıskanılıyoruz. Bravo milletime, bu zeka ile devam. Bu milletin gelişmesini mi bekliyorsunuz hala, ne kadar bilinçli bir toplum olduğumuzun kanıtıdır bu rakamlar. Tepeden birinin emir, yasak vermesine o kadar alışık bir toplumuz ki azıcık serbestlik olsa bu hale geliyoruz, bilinç yok bilinç, ah ah.
    Yanıtla +7
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    No Way Out (Mert A.) 3 sa. en beğenilen
    Keşke hükümet tarafından verilen verilere güvenebileceğimiz bir ülkede yaşasaydık, çok mu şey istiyoruz bu hayatta...
    Yanıtla +17
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