Koronavirüs salgınında Türkiye ve Dünyada son durum (29 Haziran)

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Yeni normalleşme süreci ile birlikte insanların tedbirlere biraz daha uzak kalması nedeniyle ay başından bu yana koronavirüs tablolarında kimi zaman yükseliş kimi zaman düşüş yaşanıyor. Dalgalı seyir bugün de devam etti.

29 Haziran koronavirüs tablosu

29 Haziran itibariyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 51 bin adet test yapıldı ve 1374 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 198 613 olarak gerçekleşti.

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Koronavirüs salgınında öngörülebilir artış devam ediyor

Bugün yeni vefat sayısı 18 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 5115’e yükselirken yoğun bakım sayıları 1018 ile uzun bir aradan sonra 1000 rakamının üzerine çıktı. Entübe hasta sayısı ise yine Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 375 oldu.

Bugünkü iyileşen sayısı 1214 ile yeni vakaların gerisinde kaldı. Toplam iyileşen sayısı 171 809 oldu. Aktif vaka sayısı ise böylece 21 689 oldu.

Dünyada durum ne?

29 Haziran itibariyle ülkelerin açıkladığı verilere göre bugün 175 bin yeni vaka sayısı ile birlikte toplam vaka sayısı 10.2 milyona yaklaştı. Vefat sayısı 3405 ile toplamda 486 404 oldu. İyileşen sayısı ise 77 562 yeni bildirim ile 4.9 milyonu geçti. Böylece aktif vaka sayısı 4.8 milyon oldu.

Dünya genelinde ABD 2.59 milyon toplam vaka ile lider durumda. Vefat sayısı 241. Brezilya 1.34 milyon toplam vaka ve 555 yeni ölüm ile ikinci sırada yer alıyor. Normalleşme adımları ile birlikte tüm dünyada vakalar yeniden artışa geçmiş durumda. Rusya ve Peru’nun bir nebze düşüş çizgisi izledikleri görülüyor.

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