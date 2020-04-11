Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı

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Dünyada koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla pek çok ülke, mobil uygulamalar vasıtasıyla vatandaşının konumunu takip ediyor. Türkiye’de de yakında benzer bir uygulama kullanılmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonlara yüklenecek uygulama sayesinde vatandaşların takip edileceğini duyurdu. Pandemi Takip İzolasyon Projesi ise koronavirüslü hastalar için kullanılıyor.

Uygulama, kullanıcıların konum verilerinden yola çıkarak hareketliliğini izlemeye yarıyor. iOS ve Android’de GPS bağlantısının kesildiği zamanlarda ise muhtemelen telefonun bağlandığı baz istasyonuna göre hareketlilik tespiti yapılacak.

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Kullanıcının konumunun sürekli izlenmesi ve bu verilerin işlenmesi kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor mu?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu soruya yanıt olarak uzun bir açıklama yayınladı. Açıklamayı özetlemek gerekirse kamu kurum ve kuruluşlarının koronavirüsün yayılımını engellemek konum verilerini işlemesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu verilerin işlenmesi, yasal açıdan kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmiyor.

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KVKK bu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ciddi zararlar ortaya çıkabileceğinin altını çizerek teknik ve idari tedbirlerin dikkatle alınması gerektiğini ifade ediyor.

Açıklamanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6726/COVID-19-ILE-MUCADELEDE-KONUM-VERISININ-ISLENMESI-VE-KISILERIN-HAREKETLILIKLERININ-IZLENMESI-HAKKINDA-BILINMESI-GEREKENLER-2-

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