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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için kamu uygulamaları vasıtasıyla vatandaşın konum verilerinin işlenmesinin kişisel verileri ihlal edip etmediğini açıkladı.
    10 sa.
    1,5b
    3
    9
    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı
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    Dünyada koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla pek çok ülke, mobil uygulamalar vasıtasıyla vatandaşının konumunu takip ediyor. Türkiye’de de yakında benzer bir uygulama kullanılmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonlara yüklenecek uygulama sayesinde vatandaşların takip edileceğini duyurdu. Pandemi Takip İzolasyon Projesi ise koronavirüslü hastalar için kullanılıyor.

    Uygulama, kullanıcıların konum verilerinden yola çıkarak hareketliliğini izlemeye yarıyor. iOS ve Android’de GPS bağlantısının kesildiği zamanlarda ise muhtemelen telefonun bağlandığı baz istasyonuna göre hareketlilik tespiti yapılacak.

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    Kullanıcının konumunun sürekli izlenmesi ve bu verilerin işlenmesi kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor mu?

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu soruya yanıt olarak uzun bir açıklama yayınladı. Açıklamayı özetlemek gerekirse kamu kurum ve kuruluşlarının koronavirüsün yayılımını engellemek konum verilerini işlemesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu verilerin işlenmesi, yasal açıdan kişisel verilerin gizliliğini ihlal etmiyor.

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    KVKK bu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ciddi zararlar ortaya çıkabileceğinin altını çizerek teknik ve idari tedbirlerin dikkatle alınması gerektiğini ifade ediyor.

    Açıklamanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6726/COVID-19-ILE-MUCADELEDE-KONUM-VERISININ-ISLENMESI-VE-KISILERIN-HAREKETLILIKLERININ-IZLENMESI-HAKKINDA-BILINMESI-GEREKENLER-2-



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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 9 sa. en beğenilen
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    ToisAndro (Hasan D.) 1 sa.
    Zaten mobil cihazlarla ilgili tüm güç BTK'da. Yani hükumetin elinde. Yine hükumetin elinde olacaksa veriler bir sakınca yok. Tabi bizim siyasetçiler tüm yaptıklarında ilk aşamayi anlatıp sonradan ekledikleri şeyleri anlatmadiklari için güven olmuyor.
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    dj_nipo (Nihat Özşengezer) 1 sa.
    Eşim diyabetli, evden çıktığı anda SMS geliyor, program falan yüklü değil
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    ardakabatas 3 sa. yeni yorumcu
    Her türlü bizi izliyorlar ztn . Buda başka versiyonu olacak
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    sezginbaris 5 sa. yeni yorumcu
    uygulama yayında mı. şuanda?
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    master3426 (Kemal Ergül) 7 sa.
    Zaten her türlü takip ediliyoruz, değişen sadece açık şekilde yapılacak olması...
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    GwynBleidd48 9 sa.
    Uygulama yayınlanmadı sanırım
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    Sirkadyen 8 sa. GwynBleidd48
    Herkese açık olacak mı acaba yoksa hastalananlara mı yükletecekler Ben de bulamadım bir açıklama
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 9 sa. en beğenilen
    mernis.tar.gz :D
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